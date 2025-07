Kocsis Máté figyelmeztetett: Magyar Péterrel a Horn Gábor-félék jönnének vissza (VIDEÓ)

Ahogy arról beszámoltunk, hétfő reggel fél nyolckor elindult Németh Balázsnak, a Fidesz-frakció szóvivőjének az új, Harcosok órája podcastje. Az első adás vendége Orbán Viktor miniszterelnök volt, őt Szijjártó Péter külügyminiszter, majd Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője követte.

Németh Balázs a beszélgetés felütésében többek között arról beszélt, hogy már ebben a pár napban számos üzenetet kaptak a nézőktől, akik ellenzéki álhírek sokaságára hívták fel a figyelmet.

A Fidesz-frakció szóvivője ezután elmondta, hogy a stúdióban ott van velük „MEGAOrbán” is, és felidézte, hogy ez az a falikép, ami iránt a 24.hu is fokozott érdeklődést tanúsított. De, mint kiderült, a kép alaposan megmozgatta a balliberális sajtó többi orgánumát is. A 24.hu újságírója arra volt kíváncsi, hogy a miniszterelnökre hasonlító szuperhősfigura képe a Fidesz Press irodában a kormányfőt ábrázolja-e. Illetve, hogy miért MEGAMan a neve, és ki alkotta meg.

Kocsis Máté a műsorban elmondta, hogy ez a kép egy munkatársuk alkotása, egy geg, amin mind a Fidesz-Press irodások, mind a miniszterelnök tud mosolyogni, hiszen még a saját oldalára is kitette. A frakcióvezető itt megjegyezte, hogy míg ők gegből nevezték el MEGAMan-nek a miniszterelnökről készült, AI-generált fotót, addig Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke tényleg The Man-nek hívatja magát, és ez a hivatalos közösségi oldalain is ott szerepel.

Azt gondolják, hogy ezzel nevetségessé lehet tenni mondjuk a miniszterelnököt, (...) de az a nevetséges, aki emögé bármi többet lát, mint amennyit tartalmaz”

– jegyezte meg a frakcióvezető.