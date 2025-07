Orbán „óriási bajban van”, már csak „nagyképű beszólásai” maradtak, „vége van” – mondja a „képességes” Horn Gábor

Bár jegyzeteimben gyakran foglalkozom Horn Gábor politikai zöldségeivel, a lényeget most – Kocsis Máté szavait idézve is – ki kell mondani: „Ha valaki úgy gondolná, hogy Horn Gábor egy független elemző, mint ahogy egyébként annak híreszteli magát, akkor lássunk tisztán, hogy

ő pont úgy független, mint a telexesek meg a 444-esek. Ezek elfogult, elkötelezett vad liberálisok.

A probléma azzal van, hogy ezt tagadják és függetlennek állítják be magukat. Ő most aktuálisan éppen civil, meg független elemzőnek mondja magát. Horn Gábor egy volt liberális politikus és az is marad.”

A Republikon Alapítvány elnöke hosszan beszélt arról a fotóról, amin Orbán Viktor látható, mellére írva narancssárgával, hogy 4/5, és az, hogy 2026. április 12. Horn Gábor úgy kommentálta a látványt, hogy a Tiszának nincsenek is jelöltjeik, hogy azokat kutatni tudnák, mekkora előnnyel nyerne a Fidesz jövőre. „Én ezt a 4/5-öt egy nagyképű beszólásnak tartom, a sajátjai számára.

Nincs baj, gyerekek, győzni fogunk, magamra írtam az eredményt.”

Kocsis erre elmondta a valóságot, amit gyanítom Horn is tudott, mégsem élt vele. Orbán egy horvátországi magyar társaságtól kapta a pólót Tusványoson. A frakcióvezető aláhúzta: „Nagyon bukott SZDSZ-esnek kell lenni ahhoz, hogy valaki oda eljusson, hogy azt mondja, Orbán Viktor kénytelen magára íratni a 4/5-öt mint légből kapott eredményt. De ki mondta, hogy ez eredmény. Esetleg egy becsült mérés lehetne, de nem az.

Ez egy geg, egy poén. Rettenetes.”

Ám Horn tudja fokozni a tempót: „Szinte már nem is látható a Fidesz, szinte már csak Orbánt látjuk. Ennek következtében olyan nagy a baj, hogy a miniszterelnök kénytelen magára íratni egy légből kapott eredményt.”

Aztán elmondja azt is, mintha a Tisza hivatalos képviselője volna, hogy

láthatják a nézők, mennyivel többen vannak Magyar Péter eseményén, mi is ezt látjuk. Mennyivel jobban működik a Tisza Párt...

Kocsis Máté úgy reagál: „múlt szombaton volt két rendezvény. Igaz, hogy almát hasonlítunk össze körtével. Az egyik, Orbán Viktoré egy nagyívű beszéd volt, a másik, Magyar Péteré egy vad locsogás. Az egyiken volt 8-9 ezer ember. A másikon, Székesfehérváron annak a töredéke. Majd eljön a nap, a vasárnapi ATV-s műsor, amikor Horn Gábor azt mondja, mi is azt látjuk, mennyivel többen vannak Magyar Péter rendezvényén. Még ha így is lenne, mint ahogy nincs így, akkor is: komoly közvélemény-kutatóként a rendezvényeken megjelenő mennyiségű emberből állapítunk meg eredményeket...

Ha ő az lett volna valaha, akkor nem állapítana meg messzemenő politikai következtetéseket, mint ahogy a like-okból sem szabad.”

Kocsis hozzáteszi azt is: „Ez az SZDSZ-es gőg ma is benne van. Ez a mindent jobban tudok, hülyeségeket beszélek, félművelt vagyok, de mindenki kussoljon.” Csak már mindenki röhög rajta. Az SZDSZ éppen az ilyen »képességes« emberek miatt szűnt meg. Ott ül 2025-ben is és osztja az észt, az összefüggéstelen, önellentmondó állításaival.”