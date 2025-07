„Fenyegetőzés”, „torpedózás”, na meg súlyos elhallgatások – így számolt be a nemzetközi média Orbán tusványosi beszédéről

De nemcsak Romániában, hanem nemzetközi szinten is több médium beszámolt a Bálványosi Nyári Szabadegyetem legjelentősebb eseményéről: a miniszterelnök beszédéről.

Összeszedtük, hogy a több mint 1 órás felszólalásból mit tartottak fontosnak kiemelni a különböző orgánumok

A Reuters szombaton megjelent cikkében azt írja, Orbán „azzal fenyegetőzött, hogy megtorpedózza az Európai Unió új hétéves költségvetését, ha Brüsszel nem oldja fel az összes felfüggesztett uniós forrást”, továbbá kiemelték Orbán Viktor kritikáját az ukránbarát uniós politikával szemben, valamint azt a felvetését, hogy a jövő évi magyarországi választáson Brüsszel azon fog munkálkodni, hogy egy Ukrajna- és háborúbarát kormányt segítsen hatalomra.

A Bloomberg budapesti irodájának vezetője, Zoltan Simon a miniszterelnök által bejelentett digitális polgári körök létrehozását arra vezeti vissza, hogy

a Tisza jelentős előnyre tett szert a legtöbb közvélemény kutatónál”,

és a Fidesz így próbálja visszaszerezni támogatóit. Arról nem számol be, hogy Orbán Viktor beszédében azt is elmondta, a Fidesz belső felmérései szerint a jelenlegi kormánypártok a 106 választási körzetből 87-et megszereznének, ha most lennének a választások.

A Reutershez hasonlóan a Bloomberg is beszámolt a miniszterelnök aggodalmairól Brüsszel Kijev-barát politikájával kapcsolatban.

Az Euronews a magyar mellett angolul és olaszul is beszámolt a beszédről, a háború kérdésére helyezve a hangsúlyt. A magyar és az olasz cikk címében a magyar miniszterelnököt idézik, ahogy Donald Trump amerikai elnököt dicséri.

Orbán Tusványoson: Trumpnak hála sikerült elkerülni a harmadik világháborút”

– írják a címben, az angol nyelvű verzió viszont az uniós költségvetés vétózásának lehetőségét emeli ki. „Orbán Viktor magyar miniszterelnök vétót emel az uniós költségvetés ellen a befagyasztott uniós források miatt” – írják a címben.

Az olasz Ansa szintén a 2028-2036-os költségvetés vétójának lehetőségéről tudósít, az Agenzia Nuova Orbán Viktor háborús kijelentéseit, és egy lehetséges harmadik világháború fenyegetésének felvázolását emelte ki.

Nyitókép: Nyitókép: MTI/Fischer Zoltán