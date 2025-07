Orbán Viktor víziója elsöprő volt – Magyar Péter viszont belebukott a kísérletébe!

Pontosan ezekről a kőkemény tényekről nem akar, vagy éppen nem is tudott számot adni Magyar Péter felszólalása. A Tisza vezetője egyrészt semmilyen tágabb ívet nem adott a beszédének. Nem tudtuk meg azt, hogy milyen országot szeretne itt látni 2030-ban, 2050-ben, vagy akár még később. Azt sem tudjuk továbbra sem, milyen intellektuális alapról kívánja gyakorolni a kormányzást. Mi is ő valójában? Liberális, konzervatív, szocialista, globalista, vagy éppen szuverenista? Semmit, egyetlen szót sem hallottunk erről robothangon felmondott monológjában. Míg Orbán Viktornál egyértelmű, és jól körülhatárolható alapok vannak, addig az ellenzéki pártvezetőnél semmi hasonlót nem látni.

Mivel már az alapokkal is komoly gond van Magyarnál, így a felépítmény sem sikerülhetett. Annyira nem sikerült ez a felépítmény, hogy a Tisza pártvezető beszédét akár a 2014-es Mesterházy Attila, a 2018-as Karácsony Gergely és a 2022-es Márki-Zay Péter is elmondhatta volna. Pontosan ugyanazokat az unalomig ismételt szlogeneket hallhattuk most is. Ahogyan az elődei, úgy most Magyar sem képes volt a hazai baloldal intellektuális válságára bármifajta választ adni. Ennek az intellektuális válságnak a lényege, hogy bár a magyar választók 2014 óta midig ellenzékben tartják a hazai baloldalt, mégis a ciklusról ciklusra feltűnő „messiások” pont ugyanazt a leckét mondják fel, mint bukott elődeik.

Székesfehérvári fellépésével pedig Magyar végleg bizonyította, hogy ő is pontosan ebbe a sorba illeszkedik.

Ha Magyar valóban komolyan vehető intellektussal bírna, akkor bizony itt lett volna az ideje hogy vagy szakítson a fenti mintázattal. Vagy pedig a következő kérdésekre kellett volna legalább válaszkísérleteket adni: miért érdemes teljesen lehorgonyoznia Magyarországnak egy mély belső válságban lévő EU mellett? Miért kell feladnia Magyarországnak a keleti kapcsolatokat? Hogyan viszonyulna ebben a bonyolult nemzetközi képletben Washingtonhoz, Isztambulhoz, Moszkvához, Pekinghez a jövőbeli magyar külpolitika? Miért kellene támogatnia Magyarországnak Ukrajnát teljes mellszélességgel? Hogyan lehet a következő 10 évben még versenyképessebb Magyarország? Honnan lesz forrás a beígért több ezer milliárdos választási ígéretekre? Nemcsak a fenti kérdések adott válaszok nem hangzottak el, hanem még ezeket a kérdéseket sem sikerült feltennie Magyarnak. Ez bizony egy miniszterelnöki aspirációval rendelkező személy esetében meglehetősen karcsú képességeket feltételez.

A képességek hiánya mellet nem mehetünk el amellett, hogy mivel Magyar alakulata az Európai Néppárt tagja, így igazából olyan politikát nem is fogalmazhat meg, ami szembemenne az EPP lapos-globalista irányvonalával szemben. Ha erre tényleg valódi kísérletet tenne, akkor könnyen a frakción kívül találhatná magát, és egy nagyon fontos politikai szövetségesét veszítené el. Ezt Magyar érthető okokból nem teheti meg, mivel egyrészt a 2026-os tefveihez szüksége van Manfred Weberre, másrészt a mentelmi jogának az esetleges elvesztésének a lehetősége a többszörésre nőne, ha kikerülne az EPP védőernyője alól.

Magyar Péter székesfehérvári rendezvények igazi kudarca pedig mindezek mellett abból mérhető le igazán, hogy a korábbi hetekben meglehetősen magasra tette a mércét. Míg Orbán Viktor esetében a széles nagyközönség a Digitális Polgári Körök bejelentésének óriási sikerét leszámítva nagyjából sejthette, hogy milyen kérdéseket fog érinteni a kormányfő. Ezzel szemben Magyar Péter egy olyan átütő, és nagy tömeget vonzó rendezvényt és beszédet vízionált a hozzá közel állók számára, amivel képes lehet ellenpontozni az elmúlt hetek tiszás botránysorozatát. Beszédéből szinte semmit nem lehet idézni, érdemi bejelentés nem volt, valamint a fehérváriak tízezreit is hidegen hagyta Magyar. Ez bizony egy vaskos bukta volt!