„Fizikailag hihetetlen, egy inkonzisztens brigád legjobbja” – Szoboszlai a Liverpool és a Premier League kulcsjátékosa a BBC-nél

Talán már kitalálták, hogy a bajnoki címvédő Liverpool együtteséből Szoboszlai Dominik a „befutó”: John Chamberlain érvei alapján a most futó idényben vitán felül „ő a legjobb játékos az inkonzisztens brigádból.

Fizikailag hihetetlen, fáradhatatlanul dolgozik, és kiválóan bánik a labdával. Arne Slotnak folyamatosan a középpályán kellene játszatnia, nem pedig jobbhátvédként"

– vonja le a következtetést az Emire of the Kop szerkesztője.

Szoboszlai Dominik ezzel meglehetősen illusztris társaságba került: a teljesség igénye nélkül olyan világklasszisok mellé, mint Erling Haaland, Casemiro, vagy éppen a listavezető trónkövetelő legjobbjának kikiáltott Declan Rice. Érdekesség, utóbbi ugye a tavalyi BL-kiírásban éppen annak a Real Madridnak lőtt két feledhetetlen bombagólt szabadrúgásból, amellyel kedd este a Vörösök is megvívnak – hátha hozzá hasonlóan Szoboszlai is beveszi az immár az exliverpooli Trent Alexander-Arnoldot is soraiban tudó spanyol gigász kapuját, mint ahogy azt pont az Arsenal ellen tette idén...