„Fizikailag hihetetlen, egy inkonzisztens brigád legjobbja” – Szoboszlai a Liverpool és a Premier League kulcsjátékosa a BBC-nél

2025. november 04. 14:58

Újabb nap, újabb komoly elismerés a magyar válogatott csapatkapitányának. A BBC most megnevezte valamennyi Premier League-csapat idei legfontosabb játékosát, a Liverpool esetében vitán felül Szoboszlai Dominikre esett a választás.

2025. november 04. 14:58
Szoboszlai, Szoboszlai és még mindig Szoboszlai... Egyszerűen nem lehet megunni, hogyan borulnak sorra egy magyar futballista lába elé a világ legerősebb bajnokságának szakértői – főleg azok után, ahogy lesajnálták az idény előtt. Kedden a változatosság kedvéért a BBC-n jelent meg egy összegzőcikk, amelyben a patinás brit hírportál egyesével sorra veszi az aktuális Premier League-szezon legfontosabb kulcsjátékosát mind a 20 csapatból.

EZE, Eberechi; SZOBOSZLAI Dominik
A Liverpool karmestere, Szoboszlai Dominik az Arsenal ellen is a mezőny legjobbja volt, fantasztikus szabadrúgásgóljával pedig legyőzte a PL-címvédő a trónkövetelőt (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

Szoboszlai „hihetetlen”

Talán már kitalálták, hogy a bajnoki címvédő Liverpool együtteséből Szoboszlai Dominik a „befutó”: John Chamberlain érvei alapján a most futó idényben vitán felül „ő a legjobb játékos az inkonzisztens brigádból. 

Fizikailag hihetetlen, fáradhatatlanul dolgozik, és kiválóan bánik a labdával. Arne Slotnak folyamatosan a középpályán kellene játszatnia, nem pedig jobbhátvédként"

– vonja le a következtetést az Emire of the Kop szerkesztője. 

Szoboszlai Dominik ezzel meglehetősen illusztris társaságba került: a teljesség igénye nélkül olyan világklasszisok mellé, mint Erling Haaland, Casemiro, vagy éppen a listavezető trónkövetelő legjobbjának kikiáltott Declan Rice. Érdekesség, utóbbi ugye a tavalyi BL-kiírásban éppen annak a Real Madridnak lőtt két feledhetetlen bombagólt szabadrúgásból, amellyel kedd este a Vörösök is megvívnak – hátha hozzá hasonlóan Szoboszlai is beveszi az immár az exliverpooli Trent Alexander-Arnoldot is soraiban tudó spanyol gigász kapuját, mint ahogy azt pont az Arsenal ellen tette idén... 

@shigofootytalk 𝐃𝐞𝐜𝐥𝐚𝐧 𝐑𝐢𝐜𝐞 𝐯𝐬 𝐃𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢𝐤 𝐒𝐳𝐨𝐛𝐨𝐬𝐳𝐥𝐚𝐢, who did better…🤔 #arsenalfans #liverpoolfans #premierleague #dominikszoboszlai #declanrice ♬ original sound - ShigoFootyTalk

(Nyitókép: AFP/Kissbenedek Attila)

