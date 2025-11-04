„Fizikailag hihetetlen, egy inkonzisztens brigád legjobbja” – Szoboszlai a Liverpool és a Premier League kulcsjátékosa a BBC-nél

Ha van 57 másodperce, ezt a videót mindenképpen nézze meg Szoboszlairól!
A Vörösök drukkerei egyszerűen nem tudnak betelni vele.
Újabb nap, újabb komoly elismerés a magyar válogatott csapatkapitányának. A BBC most megnevezte valamennyi Premier League-csapat idei legfontosabb játékosát, a Liverpool esetében vitán felül Szoboszlai Dominikre esett a választás.
Szoboszlai, Szoboszlai és még mindig Szoboszlai... Egyszerűen nem lehet megunni, hogyan borulnak sorra egy magyar futballista lába elé a világ legerősebb bajnokságának szakértői – főleg azok után, ahogy lesajnálták az idény előtt. Kedden a változatosság kedvéért a BBC-n jelent meg egy összegzőcikk, amelyben a patinás brit hírportál egyesével sorra veszi az aktuális Premier League-szezon legfontosabb kulcsjátékosát mind a 20 csapatból.
Az ESPN szerint Szoboszlai „más szintet képvisel”, mint ahogy azt korábban gondolták.
Talán már kitalálták, hogy a bajnoki címvédő Liverpool együtteséből Szoboszlai Dominik a „befutó”: John Chamberlain érvei alapján a most futó idényben vitán felül „ő a legjobb játékos az inkonzisztens brigádból.
Fizikailag hihetetlen, fáradhatatlanul dolgozik, és kiválóan bánik a labdával. Arne Slotnak folyamatosan a középpályán kellene játszatnia, nem pedig jobbhátvédként"
– vonja le a következtetést az Emire of the Kop szerkesztője.
Szoboszlai Dominik ezzel meglehetősen illusztris társaságba került: a teljesség igénye nélkül olyan világklasszisok mellé, mint Erling Haaland, Casemiro, vagy éppen a listavezető trónkövetelő legjobbjának kikiáltott Declan Rice. Érdekesség, utóbbi ugye a tavalyi BL-kiírásban éppen annak a Real Madridnak lőtt két feledhetetlen bombagólt szabadrúgásból, amellyel kedd este a Vörösök is megvívnak – hátha hozzá hasonlóan Szoboszlai is beveszi az immár az exliverpooli Trent Alexander-Arnoldot is soraiban tudó spanyol gigász kapuját, mint ahogy azt pont az Arsenal ellen tette idén...
Kedd este Liverpool–Real Madrid mérkőzést rendeznek a Bajnokok Ligájában, Trent Alexander-Arnold pedig aligha számíthat szívélyes fogadtatásra az Anfielden.
(Nyitókép: AFP/Kissbenedek Attila)