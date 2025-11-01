Súlyosan alábecsülte Szoboszlait, korrekcióra kényszerült a Walt Disney tulajdonában álló világhírű sportlap

Szoboszlai Dominik az előző idényben is alapembere volt az angol bajnoki címet nyerő Liverpoolnak, és Arne Slot vezetőedző is többször hangsúlyozta, hogy a magyar középpályás a csapat egyik legfontosabb játékosa, akit szinte soha nem cserél le – írja a Magyar Nemzet.

Ennek ellenére az ESPN a szezon előtt mindössze a 26. helyre rangsorolta Szoboszlait a Premier League legjobb ötven futballistáját bemutató listáján.

Akkor még a Liverpoolból Mohamed Szalah, Ryan Gravenberch, Alisson, Ibrahima Konaté, Alexis Mac Allister, Virgil van Dijk és a frissen igazolt Florian Wirtz is előtte szerepelt a rangsorban.

Alábecsülték Szoboszlait, korrigált az ESPN

Most azonban a Walt Disney többségi tulajdonában lévő, világszerte elismert sportlap elismerte, hogy súlyosan alábecsülte a magyar válogatott csapatkapitányát. Az ESPN önkritikát gyakorolva frissítette listáját a Premier League legjobb játékosairól, a szezon eddigi teljesítménye alapján pedig