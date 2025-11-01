Súlyosan alábecsülte Szoboszlait, korrekcióra kényszerült a Walt Disney tulajdonában álló világhírű sportlap

A világ legismertebb sportújságírója szerint busásan megjutalmazzák Szoboszlai Dominiket Liverpoolban!
Nagyon megérdemelné.
Az ESPN szerint Szoboszlai „más szintet képvisel”, mint ahogy azt korábban gondolták.
Szoboszlai Dominik az előző idényben is alapembere volt az angol bajnoki címet nyerő Liverpoolnak, és Arne Slot vezetőedző is többször hangsúlyozta, hogy a magyar középpályás a csapat egyik legfontosabb játékosa, akit szinte soha nem cserél le – írja a Magyar Nemzet.
Ennek ellenére az ESPN a szezon előtt mindössze a 26. helyre rangsorolta Szoboszlait a Premier League legjobb ötven futballistáját bemutató listáján.
Akkor még a Liverpoolból Mohamed Szalah, Ryan Gravenberch, Alisson, Ibrahima Konaté, Alexis Mac Allister, Virgil van Dijk és a frissen igazolt Florian Wirtz is előtte szerepelt a rangsorban.
Most azonban a Walt Disney többségi tulajdonában lévő, világszerte elismert sportlap elismerte, hogy súlyosan alábecsülte a magyar válogatott csapatkapitányát. Az ESPN önkritikát gyakorolva frissítette listáját a Premier League legjobb játékosairól, a szezon eddigi teljesítménye alapján pedig
Szoboszlai Dominik hatalmasat ugrott előre: immár a top 10-ben, egészen pontosan a nyolcadik helyen található – ezzel pedig a Liverpool legjobb játékosa lett, megelőzve a csapatkapitány Virgil van Dijkot is.
Ez jelentős elismerés, hiszen Szoboszlain kívül csupán Van Dijk fért be a Premier League tíz legjobb futballistája közé a lapnál, míg a korábbi éllovas Mohamed Szalah a 12. helyre csúszott vissza. A nyáron 145 millió euróért igazolt Alexander Isak a 13., a 125 milliós Florian Wirtz pedig a 18. helyen végzett. A Liverpoolból még Gravenberch (15.) és Konaté (19.) szerepel a top 20-ban, jóllehet a csapat kilenc forduló után mindössze a hetedik helyet foglalja el a bajnokságban.
Az ESPN cikke szerint Szoboszlai „más szintet képvisel”, mint ahogy azt korábban gondolták. „A szezon előtt úgy tűnt, hogy a 100 millió fontért érkező Wirtz veszi majd át Szoboszlai szerepét a Liverpool támadó középpályásaként. Kilenc mérkőzéssel a rajt után azonban egyértelmű, hogy Szoboszlai a Liverpool legjobb játékosa” – írja az amerikai sportlap, beismerve korábbi tévedését.
Nyitókép: MTI/AP/DPA/Arne Dedert