Liverpool FC ESPN Szoboszlai Dominik

Súlyosan alábecsülte Szoboszlait, korrekcióra kényszerült a Walt Disney tulajdonában álló világhírű sportlap

2025. november 01. 08:08

Az ESPN szerint Szoboszlai „más szintet képvisel”, mint ahogy azt korábban gondolták.

2025. november 01. 08:08
null

Szoboszlai Dominik az előző idényben is alapembere volt az angol bajnoki címet nyerő Liverpoolnak, és Arne Slot vezetőedző is többször hangsúlyozta, hogy a magyar középpályás a csapat egyik legfontosabb játékosa, akit szinte soha nem cserél le – írja a Magyar Nemzet.

Ennek ellenére az ESPN a szezon előtt mindössze a 26. helyre rangsorolta Szoboszlait a Premier League legjobb ötven futballistáját bemutató listáján.

Akkor még a Liverpoolból Mohamed Szalah, Ryan Gravenberch, Alisson, Ibrahima Konaté, Alexis Mac Allister, Virgil van Dijk és a frissen igazolt Florian Wirtz is előtte szerepelt a rangsorban.

Alábecsülték Szoboszlait, korrigált az ESPN

Most azonban a Walt Disney többségi tulajdonában lévő, világszerte elismert sportlap elismerte, hogy súlyosan alábecsülte a magyar válogatott csapatkapitányát. Az ESPN önkritikát gyakorolva frissítette listáját a Premier League legjobb játékosairól, a szezon eddigi teljesítménye alapján pedig 

Szoboszlai Dominik hatalmasat ugrott előre: immár a top 10-ben, egészen pontosan a nyolcadik helyen található – ezzel pedig a Liverpool legjobb játékosa lett, megelőzve a csapatkapitány Virgil van Dijkot is.

Ez jelentős elismerés, hiszen Szoboszlain kívül csupán Van Dijk fért be a Premier League tíz legjobb futballistája közé a lapnál, míg a korábbi éllovas Mohamed Szalah a 12. helyre csúszott vissza. A nyáron 145 millió euróért igazolt Alexander Isak a 13., a 125 milliós Florian Wirtz pedig a 18. helyen végzett. A Liverpoolból még Gravenberch (15.) és Konaté (19.) szerepel a top 20-ban, jóllehet a csapat kilenc forduló után mindössze a hetedik helyet foglalja el a bajnokságban.

Az ESPN cikke szerint Szoboszlai „más szintet képvisel”, mint ahogy azt korábban gondolták. „A szezon előtt úgy tűnt, hogy a 100 millió fontért érkező Wirtz veszi majd át Szoboszlai szerepét a Liverpool támadó középpályásaként. Kilenc mérkőzéssel a rajt után azonban egyértelmű, hogy Szoboszlai a Liverpool legjobb játékosa” – írja az amerikai sportlap, beismerve korábbi tévedését.

Nyitókép: MTI/AP/DPA/Arne Dedert

 

