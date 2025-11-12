Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 12.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 12.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
ultimátum Diósgyőri VTK Miskolc szurkolók MLSZ

Egyszerre csapott le az MLSZ és a szurkolók haragja a DVTK-ra – Miskolcon betelt a pohár

2025. november 12. 18:48

Szektorbezárás, majd nyílt levélben ultimátum a klubvezetésnek...

2025. november 12. 18:48
null

Szektorbezárásra kötelezte a labdarúgó Fizz Ligában szereplő Diósgyőri VTK-t a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága – a büntetés a következő három hazai bajnoki mérkőzésre érvényes.

A szövetség a 12. fordulóban lejátszott Diósgyőr–Újpest mérkőzésen tapasztaltak miatt indított eljárást annak nyomán, hogy a hazai szurkolók megbotránkoztató és rasszista kifejezéseket kiabáltak be. A klub ezért pénzbüntetést, illetve a következő hazai bajnoki találkozóra szóló szektorbezást kapott, utóbbit hat hónapra felfüggesztve. Ugyanakkor korábbi fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt a fegyelmi bizottság elrendelte a régebben kiszabott, felfüggesztett, három soron következő hazai bajnokira szóló szektorbezárás végrehajtását. A miskolci klub az ősszel

  • az MTK Budapest, 
  • a Nyíregyháza 
  • és a Ferencváros ellen játszik még a DVTK Arénában.

Ezt is ajánljuk a témában

A döntést követően a szurkolótábor is határozottan megszólalt. Az Ultras Diósgyőr nyílt levélben intézett ultimátumot a klub vezetőségéhez és Kovács Zoltán sportigazgatóhoz, egyértelművé téve, hogy kifogásuk nem az MLSZ döntésére irányul, hanem a csapat pályán nyújtott gyenge teljesítményére és a hozzáállására. A levelet változtatás nélkül közöljük.

NYÍLT LEVÉL – ULTIMÁTUM a DVTK elnökének és szakmai vezetésének!

 

Úgy látjuk, hogy Kovács Zoltán sportigazgató cselekedetei és nyilatkozata után más hangnemben kell beszélnünk.

 

A diósgyőri szurkolótábor türelme végleg elfogyott. Nem tudunk tovább várni – vártunk már eleget –, hogy »hosszú távon mindig kiegyenesedik a csapatok teljesítménye, a felülteljesítők visszaesnek, az alulteljesítők pedig felzárkóznak.«

 

A pályán mutatott teljesítmény, a hozzáállás és a klub irányításának szakmai eredménytelensége már nem magyarázható tovább. Ez a DVTK, ez a címer, ez a közösség többet érdemel!

 

Ezért: a naptári évből öt mérkőzés van még hátra. Ezeken a találkozókon a csapatnak minimum 9 pontot kell megszereznie, ami – szégyenszemre – egyáltalán csak esélyt ad arra, hogy ne a kiesés ellen kelljen küzdeni. Ez az utolsó, világos és egyértelmű elvárásunk!

 

Ha ez nem teljesül, akkor az Ultras Diósgyőr követeli a szakmai stáb és minden felelős döntéshozó azonnali távozását a klubtól! Addig sem fogunk megfeledkezni róluk…

 

Nem fogadunk el több mellébeszélést, nem érdekelnek kifogások, »majd tavasszal kijavítjuk« típusú üzenetek. Itt és most kell felelősséget vállalni!

 

A játékosokat mindaddig támogatjuk, amíg azt látjuk, hogy a belüket kiköpik a pályán. Ha nem, akkor a felelősséget nekik is vállalniuk kell!

 

Ha a csapat megszerzi a minimum 9 pontot, akkor a „legendásan jó tavasz” jelszava alatt is újabb ultimátumot fogunk megfogalmazni.

 

A Diósgyőr nem egy középszerű klub!

 

A Diósgyőr egy életérzés, egy harcos közösség, amelyért az eszköztárunkat most szélesebbre nyitjuk, mert meg kell védenünk szeretett klubunkat!

 

Ultras Diósgyőr”

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: MTI/Vajda János

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!