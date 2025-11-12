Egyszerre csapott le az MLSZ és a szurkolók haragja a DVTK-ra – Miskolcon betelt a pohár

DVTK–Újpest: egyórás első félidő, tizenegyes és kiállítás után „edzőmentő” lila siker az alsóházi káoszrangadón
Volt itt minden, mint a búcsúban...
Szektorbezárás, majd nyílt levélben ultimátum a klubvezetésnek...
Szektorbezárásra kötelezte a labdarúgó Fizz Ligában szereplő Diósgyőri VTK-t a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága – a büntetés a következő három hazai bajnoki mérkőzésre érvényes.
A szövetség a 12. fordulóban lejátszott Diósgyőr–Újpest mérkőzésen tapasztaltak miatt indított eljárást annak nyomán, hogy a hazai szurkolók megbotránkoztató és rasszista kifejezéseket kiabáltak be. A klub ezért pénzbüntetést, illetve a következő hazai bajnoki találkozóra szóló szektorbezást kapott, utóbbit hat hónapra felfüggesztve. Ugyanakkor korábbi fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt a fegyelmi bizottság elrendelte a régebben kiszabott, felfüggesztett, három soron következő hazai bajnokira szóló szektorbezárás végrehajtását. A miskolci klub az ősszel
A döntést követően a szurkolótábor is határozottan megszólalt. Az Ultras Diósgyőr nyílt levélben intézett ultimátumot a klub vezetőségéhez és Kovács Zoltán sportigazgatóhoz, egyértelművé téve, hogy kifogásuk nem az MLSZ döntésére irányul, hanem a csapat pályán nyújtott gyenge teljesítményére és a hozzáállására. A levelet változtatás nélkül közöljük.
„NYÍLT LEVÉL – ULTIMÁTUM a DVTK elnökének és szakmai vezetésének!
Úgy látjuk, hogy Kovács Zoltán sportigazgató cselekedetei és nyilatkozata után más hangnemben kell beszélnünk.
A diósgyőri szurkolótábor türelme végleg elfogyott. Nem tudunk tovább várni – vártunk már eleget –, hogy »hosszú távon mindig kiegyenesedik a csapatok teljesítménye, a felülteljesítők visszaesnek, az alulteljesítők pedig felzárkóznak.«
A pályán mutatott teljesítmény, a hozzáállás és a klub irányításának szakmai eredménytelensége már nem magyarázható tovább. Ez a DVTK, ez a címer, ez a közösség többet érdemel!
Ezért: a naptári évből öt mérkőzés van még hátra. Ezeken a találkozókon a csapatnak minimum 9 pontot kell megszereznie, ami – szégyenszemre – egyáltalán csak esélyt ad arra, hogy ne a kiesés ellen kelljen küzdeni. Ez az utolsó, világos és egyértelmű elvárásunk!
Ha ez nem teljesül, akkor az Ultras Diósgyőr követeli a szakmai stáb és minden felelős döntéshozó azonnali távozását a klubtól! Addig sem fogunk megfeledkezni róluk…
Nem fogadunk el több mellébeszélést, nem érdekelnek kifogások, »majd tavasszal kijavítjuk« típusú üzenetek. Itt és most kell felelősséget vállalni!
A játékosokat mindaddig támogatjuk, amíg azt látjuk, hogy a belüket kiköpik a pályán. Ha nem, akkor a felelősséget nekik is vállalniuk kell!
Ha a csapat megszerzi a minimum 9 pontot, akkor a „legendásan jó tavasz” jelszava alatt is újabb ultimátumot fogunk megfogalmazni.
A Diósgyőr nem egy középszerű klub!
A Diósgyőr egy életérzés, egy harcos közösség, amelyért az eszköztárunkat most szélesebbre nyitjuk, mert meg kell védenünk szeretett klubunkat!
Ultras Diósgyőr”
