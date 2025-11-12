Egyszerre csapott le az MLSZ és a szurkolók haragja a DVTK-ra – Miskolcon betelt a pohár

„NYÍLT LEVÉL – ULTIMÁTUM a DVTK elnökének és szakmai vezetésének!

Úgy látjuk, hogy Kovács Zoltán sportigazgató cselekedetei és nyilatkozata után más hangnemben kell beszélnünk.

A diósgyőri szurkolótábor türelme végleg elfogyott. Nem tudunk tovább várni – vártunk már eleget –, hogy »hosszú távon mindig kiegyenesedik a csapatok teljesítménye, a felülteljesítők visszaesnek, az alulteljesítők pedig felzárkóznak.«

A pályán mutatott teljesítmény, a hozzáállás és a klub irányításának szakmai eredménytelensége már nem magyarázható tovább. Ez a DVTK, ez a címer, ez a közösség többet érdemel!

Ezért: a naptári évből öt mérkőzés van még hátra. Ezeken a találkozókon a csapatnak minimum 9 pontot kell megszereznie, ami – szégyenszemre – egyáltalán csak esélyt ad arra, hogy ne a kiesés ellen kelljen küzdeni. Ez az utolsó, világos és egyértelmű elvárásunk!

Ha ez nem teljesül, akkor az Ultras Diósgyőr követeli a szakmai stáb és minden felelős döntéshozó azonnali távozását a klubtól! Addig sem fogunk megfeledkezni róluk…

Nem fogadunk el több mellébeszélést, nem érdekelnek kifogások, »majd tavasszal kijavítjuk« típusú üzenetek. Itt és most kell felelősséget vállalni!

A játékosokat mindaddig támogatjuk, amíg azt látjuk, hogy a belüket kiköpik a pályán. Ha nem, akkor a felelősséget nekik is vállalniuk kell!

Ha a csapat megszerzi a minimum 9 pontot, akkor a „legendásan jó tavasz” jelszava alatt is újabb ultimátumot fogunk megfogalmazni.

A Diósgyőr nem egy középszerű klub!

A Diósgyőr egy életérzés, egy harcos közösség, amelyért az eszköztárunkat most szélesebbre nyitjuk, mert meg kell védenünk szeretett klubunkat!

Ultras Diósgyőr”