Egyetlen mondatban összefoglalta a Liverpool edzője, mit gondol Szoboszlairól

Slot örömét fejezte ki, hogy végre nemcsak kialakították a helyzeteket, hanem értékesítették is azokat, ennek köszönhetően sikerült véget vetniük a négymeccses vereségsorozatuknak.

„Az elmúlt időszakban is sok helyzetünk volt, de akkor nem tudtunk gólokat szerezni. Most Alexander Isak és Hugo Ekitike révén két olyan játékosom is volt a pályán, akik általában képesek betalálni. Mindketten azt tették, amire számítani lehetett tőlük, befutottak a védők mögé, és nagy veszélyt okoztak ezzel. Sajnos Alexet, aki szintén közel állt a gólszerzéshez, le kellett cserélni a szünetben” – mondta a Vörösök trénere. Hozzátette, sérülés miatt nemcsak Isak, hanem Jeremie Frimpong is kidőlt (őt már az első félidőben le kellett cserélnie), rá várhatóan több hétig nem számíthat.

A Liverpool a sikerével fellépett a tabella tizedik helyére. Szoboszlaiék a BL következő körében az eddig hibátlan Real Madridot fogadják.

Nyitókép: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP