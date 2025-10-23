Ft
Arne Slot Liverpool Bajnokok Ligája Szoboszlai Dominik

Egyetlen mondatban összefoglalta a Liverpool edzője, mit gondol Szoboszlairól

2025. október 23. 12:41

Arne Slot egyetlen mondattal érzékeltette, Szoboszlai Dominik mennyire fontos játékosa a Liverpoolnak.

2025. október 23. 12:41
null

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, a Liverpool labdarúgócsapata a gólt és gólpasszt jegyző, egy gólpassz előtti kulcspasszt kiosztó, valamint 95 százalékos (105/110) passzpontossággal záró Szoboszlai Dominik vezérletével nyert 5–1-re az Eintracht Frankfurt vendégeként a Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fordulójában.

A meccs utáni sajtótájékoztatón az újságírók természetesen a magyar játékos teljesítményéről is kérdezték Arne Slot vezetőedzőt.

Dominik ismét jól teljesített. Amióta én itt vagyok, Virgil (Van Dijk) és Mo (Szalah) után talán ő játszotta a legtöbb percet. Ez jól mutatja, mit gondolok róla

– fejezte ki az elégedettségét elég egyértelműen a holland szakember.

Slot örömét fejezte ki, hogy végre nemcsak kialakították a helyzeteket, hanem értékesítették is azokat, ennek köszönhetően sikerült véget vetniük a négymeccses vereségsorozatuknak.

„Az elmúlt időszakban is sok helyzetünk volt, de akkor nem tudtunk gólokat szerezni. Most Alexander Isak és Hugo Ekitike révén két olyan játékosom is volt a pályán, akik általában képesek betalálni. Mindketten azt tették, amire számítani lehetett tőlük, befutottak a védők mögé, és nagy veszélyt okoztak ezzel. Sajnos Alexet, aki szintén közel állt a gólszerzéshez, le kellett cserélni a szünetben” – mondta a Vörösök trénere. Hozzátette, sérülés miatt nemcsak Isak, hanem Jeremie Frimpong is kidőlt (őt már az első félidőben le kellett cserélnie), rá várhatóan több hétig nem számíthat.

A Liverpool a sikerével fellépett a tabella tizedik helyére. Szoboszlaiék a BL következő körében az eddig hibátlan Real Madridot fogadják.

Nyitókép: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

