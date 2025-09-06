Liverpoolra figyelt a világ Szoboszlai és a vitatott nemű sportoló miatt

Megint Liverpool – megint Szoboszlai miatt

Az Arsenal elleni rangadó hosszabbításában, a 96. percben egy vendégszögletet követően talán mintha Szoboszlai Dominik felkarjára pattant volna a labda a liverpooli tizenhatoson belül, de ha így is volt, teljesen vétlenül: a játékvezető meg sem állította a játékot, a VAR-szobából pedig egy rövid visszanézést követően egyből megerősítették Chris Kavanagh döntését.

Keith Hackett egykori angol bírófőnök is, aki a Football Insider portál hasábjain bár kénytelen-kelletlen elismerte, hogy szinte biztosan jó döntés született – ahogy ő maga mondja,

Szoboszlai karja természetes testhelyzetben volt, pusztán a felugrás miatt lendült, s a könyöke sem emelkedett a vállnál magasabbra

–, így jobb híján abba kötött bele, hogy márpedig szerinte a játékvezetőnek akkor is ki kellett volna mennie megnézni a lassítást a monitoron, hogy biztosan meggyőződjön a saját szemével.