Artem Favorov Liverpool Szoboszlai Dominik

Liverpoolra figyelt a világ Szoboszlai és a vitatott nemű sportoló miatt

2025. szeptember 06. 06:12

Szoboszlai Dominik góljával nem tudott betelni a világsajtó, miközben az ismert sportriporter legalább 50 millió forinttal tartozik dolgozóinak. Liverpoolban aztán Szoboszlai kezezése és a vitatott nemű sportoló is borzolta a kedélyeket – heti összefoglaló a Mandiner legolvasottabb sporthíreiből.

Nagy-Pál Tamás

Hétfő reggel arra ébredt az ország, hogy a világ sportsajtója egyetlen névvel foglalkozik: Szoboszlai Dominikével. A Liverpool ásza az Arsenal ellen ismét jobbhátvédként villogott, a hajrában pedig egy bődületes szabadrúgásgóllal döntötte el a meccset. Tényleg csak róla szólt ez a nap, megnézhettük például 6 különböző kameraállásból a fantasztikus gólt – a videót azóta már 4.2 millióan látták!

Az ismert sportriporter 50 millió forinttal tartozik

Alaposan kiverte a biztosítékot Héder Barna azzal, hogy az NSO információi szerint a párizsi olimpia vívóversenyeinek közvetítésében dolgozó 47 magyar szakember még mindig nem kapta meg az ott végzett munkájáért járó teljes összeget. 

Az érintetteknek a sportriporterként és műsorvezetőkén is ismert Héder vállalkozása, a Sportos Aramis Média Zrt. tartozik minimum 50 millió forinttal, de lehet, hogy többel.

Héder a lap megkeresésére elismerte, hogy tartozik. Állítása szerint az előleget mindenki megkapta, és a tartozás rendezésére is megvan a fedezet, de mivel a történet többszereplős, a nyár és a szabadságok miatt a folyamat lelassult. Ígérete szerint három héten, de legfeljebb egy hónapon belül rendezi az összes elmaradást.

Megint Liverpool, de most nem Szoboszlai miatt

A vitatott nemű, párizsi olimpiai aranyérmes Lin Jü-ting nem indult a csütörtökön Liverpoolban megkezdődött ökölvívó-világbajnokságon, amelyet az új sportági világszövetség (World Boxing) szervez. Az insidethegames.biz portál a döntésről beszámolva meglepőnek nevezte a kihátrálást, mivel Lin előzőleg beleegyezett, hogy aláveti magát a World Boxing által bevezetett kötelező nemi tesztnek, így ez a lépés tulajdonképpen felér egy beismeréssel.

Megint Liverpool – megint Szoboszlai miatt

Az Arsenal elleni rangadó hosszabbításában, a 96. percben egy vendégszögletet követően talán mintha Szoboszlai Dominik felkarjára pattant volna a labda a liverpooli tizenhatoson belül, de ha így is volt, teljesen vétlenül: a játékvezető meg sem állította a játékot, a VAR-szobából pedig egy rövid visszanézést követően egyből megerősítették Chris Kavanagh döntését. 

Keith Hackett egykori angol bírófőnök is, aki a Football Insider portál hasábjain bár kénytelen-kelletlen elismerte, hogy szinte biztosan jó döntés született – ahogy ő maga mondja, 

Szoboszlai karja természetes testhelyzetben volt, pusztán a felugrás miatt lendült, s a könyöke sem emelkedett a vállnál magasabbra

 –, így jobb híján abba kötött bele, hogy márpedig szerinte a játékvezetőnek akkor is ki kellett volna mennie megnézni a lassítást a monitoron, hogy biztosan meggyőződjön a saját szemével.

A kérdéses szituációról egyébként Szoboszlai a meccs utáni gyorsértékelésében úgy nyilatkozott: nem is emlékszik a konkrét esetre ott a tizenhatoson belüli hatalmas kavarodásban, ő észre sem vette, hogy bárki vagy bármi a karjához ért volna. 

Nem értik a játékvezetők a felcsúti ukrán magyarját

A Puskás Akadémia ukrán játékosa, Artem Favorov már egy éve magyar állampolgár is, és gyakorolja is nyelvünket. 

Amikor pedig ő a csapatkapitány, a játékvezetőkkel próbál magyarul kommunikálni, de nem sok sikerrel – árulta el klubja hivatalos honlapján.

Arról is beszélt, hogy nagyon büszke az állampolgárságára, hálás Magyarországnak, ahol a családjával együtt megtalálta a számításait.

Nyitókép: Darren Staples / AFP

