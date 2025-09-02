Legalább 50 millió forinttal tartozik az ismert sportriporter a dolgozóinak

Több mint egy éve véget ért már a párizsi olimpia, ám a vívóversenyek közvetítésében dolgozó 47 magyar szakember még mindig nem kapta meg az ott végzett munkájáért járó teljes összeget. Az érintetteknek a sportriporterként és műsorvezetőkén is ismert Héder Barna vállalkozása, a Sportos Aramis Média Zrt. tartozik – írja a Nemzeti Sport.

A cikk szerint a tartozás legalább 50 millió forintra tehető, de elképzelhető, hogy nagyobb összegről van szó.

Előleget a munkatársak többsége kapott, de nem mindenki.

A helyzetre a nyilvánosság előtt egy, a Facebookon megjelenő, Rónai Egon műsorvezető által közzétett videós bejegyzés – melyben Héder is szerepel mint interjúalany – alatt található hozzászólások világítottak rá. Az egyik kommentelő azt írta, hogy

Héder a teljes magyar stábnak tartozik a fizetésével, és nem lehet vele kapcsolatba lépni.

Egyik kollégája ehhez azt tette hozzá, hogy

a tévés ígérgetett, de nem fizet, és heteken-hónapokon át elérhetetlen.

A Nemzeti Sport úgy tudja, hogy 2024 decemberében több stábtag végrehajtást indított a Sportos Aramis Média Zrt. ellen, de a számláján 200 ezer forint alatti összeg volt csak fellelhető. A végrehajtók kimentek a cég telephelyére, ahol nem találtak semmit, mert az ingatlant Héder már eladta, feltehetően a korábban felhalmozott adósságai miatt.

A 47 károsult levélben tájékoztatta Mark Wallace-t, az Olympic Broadcasting Services tartalomgyártásért felelős igazgatóját, hogy nincs kifizetve a stáb, és ha elégedettek a magyarok munkájával, akkor a későbbiekben más közvetítő céggel kössenek szerződést.

Héder a lap megkeresésére elismerte, hogy tartozik.

Állítása szerint az előleget mindenki megkapta, és a tartozás rendezésére is megvan a fedezet, de mivel a történet többszereplős, a nyár és a szabadságok miatt a folyamat lelassult.

Ígérete szerint három héten, de legfeljebb egy hónapon belül rendezi az összes elmaradást.

Héder az 1996-os atlantai olimpia óta felelős a vívás nemzetközi közvetítéséért. Dolgozott a Telesportnál, alapítója volt a Eurosport magyar nyelvű adásának, volt a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke, az M4 Sport igazgatója. Legutóbb az RTL Sztárbox című műsorát vezette, a csatorna a nyáron cserélte le.

Nyitókép: MTI