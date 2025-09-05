Nem értik a felcsúti ukrán magyarját, aki nagyon büszke az állampolgárságára

„Az egyik legerősebb csapat a másodosztályban, szóval egyáltalán nem az a szint, amelyet majdcsak megoldunk valahogy. Észnél kell lennünk, ehhez pedig az edzéseken is tökéletes koncentrációra van szükség” – jelentette ki.

Az is szóba került, hogy elég kétarcú az előző kiírás ezüstérmese az NB I-ben, hiszen 6 meccs alatt lőtt 10 gólt, de kapott is 10-et, megverte a Ferencvárost, de közben kétszer is kikapott – az újonc Kisvárdától is.

„Természetesen nem lehetünk elégedettek az eredményekkel. Habár minden meccsen úgy lépünk pályára, hogy nyerni szeretnénk, és ezért igyekszünk is mindent megtenni, elismerem, hogy azért becsúsztak olyan mérkőzések, melyek végén nem éppen felhőtlen jókedvvel jöhettünk le a pályáról.”

Elmondta: amikor ő viseli a csapatkapitányai karszalagot, magyarul is próbál szólni a játékvezetőkhöz, akik azonban nem szokták megérteni őt.

„Hát, ezen a téren még fejlődnöm kell, bár néha úgy tűnik, hogy beszélhetek hozzájuk bármilyen nyelven, nem mindig akarják megérteni, amit mondok.

Igyekszem magyarul megszólalni ilyenkor, ezek szerint még több tanulásra van szükségem, hogy a bírókkal is könnyebben szót értsek.

De a legfontosabb, hogy hatalmas megtiszteltetés a csapatkapitányi karszalagot viselni a Puskásnál.”

Végül pedig elmondta, mit jelent számára az, hogy már egy éve magyar állampolgárnak vallhatja magát.

„Rengeteget. Nagyon hálás vagyok a klubnak, mert sok segítséget, támogatást kaptam itt mindenkitől, akár a társaktól, akár a klub dolgozóitól.

És természetesen köszönettel tartozom Magyarországnak is. Otthonra leltünk, befogadtak, a család is szeret itt lenni. Büszke vagyok a magyar állampolgárságra.

Ez is csak növeli a motivációmat, amikor magamra húzom a Puskás-mezt, és kifutok, mondjuk, a Pancho Aréna gyepszőnyegére egy-egy mérkőzésen. Várom hát a következő feladatot, hogy bizonyíthassak, de így van ezzel az egész csapat is, hisz' szeretnénk visszaszerezni az elhullajtott pontokat. Addig pedig mindent bele kell adni az edzéseken is, anélkül a szavak csak szavak maradnak. Ahhoz, hogy a mérkőzéseken jól teljesítsünk, a tréningeken is ki kell hoznunk magunkból a maximumot.”

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás