Ft
Ft
27°C
15°C
Ft
Ft
27°C
15°C
09. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott Csányi Sándor Telki MLSZ Szoboszlai Dominik

Csányi Sándor elbeszélgetett a csapatkapitánnyal – Szoboszlai nagyobbnál nagyobb gólokat rúg a válogatott edzésén is (VIDEÓ)

2025. szeptember 05. 15:18

Az MLSZ Instagram-oldalára több videó is felkerült az írek elleni vb-selejtezőre készülő magyar válogatott edzéseiről. A gyakorlásokon nem csak Szoboszlai Dominik rúgott nagy gólokat…

2025. szeptember 05. 15:18
null

Már csak egy nap van hátra a magyar labdarúgó-válogatott idei első világbajnoki selejtezőjéig Írország ellen. A mieink csütörtökön még Telkiben edzettek, és pénteken utaznak a mérkőzés helyszínére, Dublinba.

A magyar szövetség a hivatalos közösségi felületein a felkészülés hétfői kezdete óta minden nap megoszt valamilyen tartalmat a válogatottról, péntek délelőtt például az Instagramra került fel egy videó, amelyen Szoboszlai Dominik két ízben is nagy gólt lő a hozzá hasonlóan Angliában – a másodosztályú Blackburn Roversnél – légióskodó Tóth Balázsnak.

 

Nem sokkal később az MLSZ kitett egy másik videót is, amely alatt a szurkolók hozzászólás formájában szavazhatnak arról, hogy ki rúgta a legszebb, legnagyobb gólt: a jelöltek között Vitális Milán, Gruber Zsombor, Szoboszlai, Nagy Zsolt, Lukács Dániel, Csongvai Áron és Osváth Attila.

 

Az utazás előtti napon Csányi Sándor, az MLSZ elnöke meglátogatta a csapatot Telkiben. A szövetség első embere Marco Rossi szövetségi kapitánnyal és Szoboszlaival is beszélt az együttes előtt álló kihívások kapcsán, továbbá a stábtagokhoz és a keretben szereplő játékosokhoz is szólt néhány bátorító szót – derül ki a szövetség beszámolójából. Csányi kiemelte az elmúlt időszak nagy eredményeit, a legutóbbi három, sikerrel megvívott Eb-kvalifikációt, megemlítve, hogy amennyiben a 2026-os világbajnoki selejtezőkön sikerrel járna a magyar válogatott, akkor az utóbbi évek legnagyobb sikerét és 1986 óta nem látott bravúrt érne el a nemzeti csapat.

 

A magyar válogatott itthoni idő szerint pénteken 20 órától tartja az írek elleni meccs előtti sajtótájékoztatóját Dublinban. A szombati mérkőzés 20.45-kor kezdődik az Aviva Stadionban, ahol telt házat, vagyis több mint 50 ezer nézőt várnak a szervezők.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MLSZ

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!