Csányi Sándor elbeszélgetett a csapatkapitánnyal – Szoboszlai nagyobbnál nagyobb gólokat rúg a válogatott edzésén is (VIDEÓ)

A magyar szövetség a hivatalos közösségi felületein a felkészülés hétfői kezdete óta minden nap megoszt valamilyen tartalmat a válogatottról, péntek délelőtt például az Instagramra került fel egy videó, amelyen Szoboszlai Dominik két ízben is nagy gólt lő a hozzá hasonlóan Angliában – a másodosztályú Blackburn Roversnél – légióskodó Tóth Balázsnak.

Nem sokkal később az MLSZ kitett egy másik videót is, amely alatt a szurkolók hozzászólás formájában szavazhatnak arról, hogy ki rúgta a legszebb, legnagyobb gólt: a jelöltek között Vitális Milán, Gruber Zsombor, Szoboszlai, Nagy Zsolt, Lukács Dániel, Csongvai Áron és Osváth Attila.

Az utazás előtti napon Csányi Sándor, az MLSZ elnöke meglátogatta a csapatot Telkiben. A szövetség első embere Marco Rossi szövetségi kapitánnyal és Szoboszlaival is beszélt az együttes előtt álló kihívások kapcsán, továbbá a stábtagokhoz és a keretben szereplő játékosokhoz is szólt néhány bátorító szót – derül ki a szövetség beszámolójából. Csányi kiemelte az elmúlt időszak nagy eredményeit, a legutóbbi három, sikerrel megvívott Eb-kvalifikációt, megemlítve, hogy amennyiben a 2026-os világbajnoki selejtezőkön sikerrel járna a magyar válogatott, akkor az utóbbi évek legnagyobb sikerét és 1986 óta nem látott bravúrt érne el a nemzeti csapat.

A magyar válogatott itthoni idő szerint pénteken 20 órától tartja az írek elleni meccs előtti sajtótájékoztatóját Dublinban. A szombati mérkőzés 20.45-kor kezdődik az Aviva Stadionban, ahol telt házat, vagyis több mint 50 ezer nézőt várnak a szervezők.