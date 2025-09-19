Ft
derbi Everton FC Arne Slot Liverpool Szoboszlai Dominik

Liverpool–Everton: „Lehet, hogy ez rossz mentalitás” – Szoboszlai alig várja már a szombat délutánt

2025. szeptember 19. 19:55

A Liverpool szombat délután városi riválisát, az Evertont fogadja az angol bajnokságban. Szoboszlai Dominik alig várja már, hogy elhangozzon a kezdő sípszó a derbin.

2025. szeptember 19. 19:55
null

A szakértők és a Liverpool szurkolói is egyetértenek abban, hogy Szoboszlai Dominik kiemelkedő teljesítményt nyújtott az idény első öt tétmérkőzésén. A magyar válogatott csapatkapitányra hol eredeti posztján, középpályásként, hol jobbhátvédként számít Arne Slot vezetőedző, de Szoboszlai egyik pozícióban sem okozott csalódást, sőt elfogultság nélkül állíthatjuk, hogy csapata egyik legjobbja volt az idény eddigi szakaszában.

Az Arsenal elleni angol bajnoki rangadón (1–0) fantasztikus szabadrúgásgólt lövő, az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-nyitányon (3–2) győztes gólpasszt kiosztó magyar futballista azonban nem dől hátra, minden mérkőzés után többet és többet vár el magától.

Őszintén megvallva, soha nem vagyok elégedett magammal. Lehet, hogy ez rossz mentalitás, mert néha szükséged van a pozitív visszacsatolásra is.

De vannak körülöttem emberek, akiktől megkapom a visszajelzéseket. Az a jó egyensúly, ha ők ezt megadják nekem, én pedig két lábba a földön maradok – mondta Szoboszlai a Liverpool hivatalos honlapjának adott nyilatkozatában. – Folytatnom kell a munkát. Hosszú az út a szezon végéig, és sok mindent szeretnénk elérni.”

A magyar labdarúgót megkérdezték arról is, mit szól ahhoz, hogy Slot mostanában gyakran jobbhátvédként szerepelteti. „Nagyon élvezem. Köszönöm a mesternek, hogy lehetőséget ad nekem a játékra, néha más pozícióban is. 

Amíg ő bármilyen poszton is játszatni akar engem, én próbálom a legjobbamat nyújtani”

– felelte.

Szoboszlaiék szombaton ebédidőben az Evertonnal vívnak városi derbit az Anfielden. A magyar futballista alig várja már a meccs kezdetét, noha az Egyesült Királyságból érkező hírek szerint nem egyértelmű, hogy a kezdőcsapatban kap majd helyet.

„Remélem, hamarabb le tudjuk zárni a meccset, mint az előző öt találkozónkat – utalt arra Szoboszlai, hogy a Liverpool ebben az idényben mind az öt eddigi tétmérkőzését a 80. perc után szerzett gólokkal nyerte meg. – Néhány játékosunknak új lesz a derbi hangulata, de azt hiszem, készen állunk, és mindenki nagyon várja már a szombat délután fél egyet (ami magyar idő szerint fél 2 – a szerk.).”

Liverpoolban tudják, mi Szoboszlaiék gyenge pontja

„Jelenleg a Liverpool a Premier League címvédője, és valószínűleg a Bajnokok Ligája favoritja is, mi pedig az Everton vagyunk, és három-négy kifejezetten nehéz szezon után próbálunk lépésről-lépésre fejlődni. Így elég nehéz lesz megpróbálni áthidalni ezt a szakadékot a két klub között, de ebben az idényben eddig remekül teljesítettünk, így bizakodó vagyok – mondta David Moyes, az Everton menedzsere a meccset felvezető sajtótájékoztatón. – Hogy mik a Liverpool gyenge pontjai? Azt biztosan nem mondom el, amit a játékosaimnak mondtam az edzéseken. Sokszor megmutatták, miben nagyon jók, de bizonyos sebezhetőséget is észrevehettünk védekezésben, amiket korábban nem láthattunk. Meg kell próbálnunk kihasználni ezeket a pillanatokat. Tavasszal egy lesgóllal kaptunk ki az Anfielden, ami rendkívül frusztráló volt. Ismét hasonlóan versenyképesek szeretnénk lenni, és talán ezúttal a dolgok a mi javunkra fordulnak majd.”

ANGOL PREMIER LEAGUE
5. FORDULÓ
Szeptember 20., szombat
13.30: Liverpool–Everton (Tv: Spíler1)

Nyitókép: OLI SCARFF / AFP

