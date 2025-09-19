Liverpool–Everton: „Lehet, hogy ez rossz mentalitás” – Szoboszlai alig várja már a szombat délutánt

Az Arsenal elleni angol bajnoki rangadón (1–0) fantasztikus szabadrúgásgólt lövő, az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-nyitányon (3–2) győztes gólpasszt kiosztó magyar futballista azonban nem dől hátra, minden mérkőzés után többet és többet vár el magától.

Őszintén megvallva, soha nem vagyok elégedett magammal. Lehet, hogy ez rossz mentalitás, mert néha szükséged van a pozitív visszacsatolásra is.

De vannak körülöttem emberek, akiktől megkapom a visszajelzéseket. Az a jó egyensúly, ha ők ezt megadják nekem, én pedig két lábba a földön maradok – mondta Szoboszlai a Liverpool hivatalos honlapjának adott nyilatkozatában. – Folytatnom kell a munkát. Hosszú az út a szezon végéig, és sok mindent szeretnénk elérni.”