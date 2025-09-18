Két év alatt a csúcsra – így vált Szoboszlai liverpooli századossá (GALÉRIA)

Mint arról beszámoltunk, szerda este 100. mérkőzését játszotta liverpooli színekben Szoboszlai Dominik – a Premier League-címvédő a spanyol Atlético Madrid ellen kezdte meg a szereplését a labdarúgó Bajnokok Ligája idei kiírásában. Az 50. európai kupaszezonjukban a végső győzelemre is esélyesnek tartott Vörösök ezúttal egy magyarral a kezdőjükben fogadták ellenfelüket az Anfielden: a magyar válogatott csapatkapitánya visszatérhetett a középpálya 8-as pozíciójába, míg Kerkez a cserepadon kezdett.

Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Mohamed Szalah, a liverpooli kulcsemberek

Fotó: AFP