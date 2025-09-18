Ft
Liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

Két év alatt a csúcsra – így vált Szoboszlai liverpooli századossá (GALÉRIA)

2025. szeptember 18. 17:38

Szenzációs formában a magyar válogatott csapatkapitánya. Szoboszlai Dominik lábai előtt hever a nemzetközi futballvilág.

2025. szeptember 18. 17:38
null

Mint arról beszámoltunk, szerda este 100. mérkőzését játszotta liverpooli színekben Szoboszlai Dominik – a Premier League-címvédő a spanyol Atlético Madrid ellen kezdte meg a szereplését a labdarúgó Bajnokok Ligája idei kiírásában. Az 50. európai kupaszezonjukban a végső győzelemre is esélyesnek tartott Vörösök ezúttal egy magyarral a kezdőjükben fogadták ellenfelüket az Anfielden: a magyar válogatott csapatkapitánya visszatérhetett a középpálya 8-as pozíciójába, míg Kerkez a cserepadon kezdett.

Szoboszlai
Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Mohamed Szalah, a liverpooli kulcsemberek
Fotó: AFP

Szoboszlai, a liverpooli százados

A 100. liverpooli mérkőzését játszó Szoboszlai Dominik 2023 júliusában írt alá a Vörösökhöz, szolgált egy szezont a német Jürgen Klopp irányítása alatt, nyert egy Ligakupát, majd már a jelenlegi vezetőedzővel, a holland Arne Slottal egy bajnoki címet. A liverpooli százados mostanra kihagyhatatlan láncszem lett a csapatban, már a pontrúgások elvégzése is a feladatai közé tartozik,

a BL-nyitányon éppen a Virgil van Dijknek szögletből kiosztott gólpasszával nyertek a hosszabbításban.

Eddig tehát kifejezetten eredményesen szerepel jelenlegi állomáshelyén a magyar csillag, ezt pedig a statisztikai mutatók is alátámasztják. Szoboszlai brutális formában szerepel, a passzhatékonysága, a letámadásokban betöltött szerepe és a hosszú átadásai egyaránt élmény számba mennek.

Íme a középpályás teljesítménye a számok nyelvén:

  • 100 mérkőzés,
  • 16 gól,
  • 16 gólpassz,
  • 7 sárga lap,
  • 0 piros lap.

A liverpooliak nem titkolt célja, hogy a hazai porond mellett a nemzetközi fronton is maradandót alkossanak, Szoboszlai számára pedig már csak azért is motiváló lehet a BL-döntőbe jutás, mert a finálét májusban Budapesten rendezik meg.

Így vált Szoboszlai Dominik liverpooli századossá!

A századik meccsét játszotta a Liverpool színeiben a magyar válogatott csapatkapitánya.

 

Fotó: MTI/EPA/Peter Powell

 

