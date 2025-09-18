Két év alatt a csúcsra – így vált Szoboszlai liverpooli századossá (GALÉRIA)

Liverpool–Atlético: Szalah korai parádéjára Llorrente-dupla, de Szoboszlai megint a túlórában adott győztes gólpasszt jubileumi BL-meccsén!
Kerkez Milos ezúttal a hajrára állt be Andy Robertson helyére.
Szenzációs formában a magyar válogatott csapatkapitánya. Szoboszlai Dominik lábai előtt hever a nemzetközi futballvilág.
Mint arról beszámoltunk, szerda este 100. mérkőzését játszotta liverpooli színekben Szoboszlai Dominik – a Premier League-címvédő a spanyol Atlético Madrid ellen kezdte meg a szereplését a labdarúgó Bajnokok Ligája idei kiírásában. Az 50. európai kupaszezonjukban a végső győzelemre is esélyesnek tartott Vörösök ezúttal egy magyarral a kezdőjükben fogadták ellenfelüket az Anfielden: a magyar válogatott csapatkapitánya visszatérhetett a középpálya 8-as pozíciójába, míg Kerkez a cserepadon kezdett.
A 100. liverpooli mérkőzését játszó Szoboszlai Dominik 2023 júliusában írt alá a Vörösökhöz, szolgált egy szezont a német Jürgen Klopp irányítása alatt, nyert egy Ligakupát, majd már a jelenlegi vezetőedzővel, a holland Arne Slottal egy bajnoki címet. A liverpooli százados mostanra kihagyhatatlan láncszem lett a csapatban, már a pontrúgások elvégzése is a feladatai közé tartozik,
a BL-nyitányon éppen a Virgil van Dijknek szögletből kiosztott gólpasszával nyertek a hosszabbításban.
Eddig tehát kifejezetten eredményesen szerepel jelenlegi állomáshelyén a magyar csillag, ezt pedig a statisztikai mutatók is alátámasztják. Szoboszlai brutális formában szerepel, a passzhatékonysága, a letámadásokban betöltött szerepe és a hosszú átadásai egyaránt élmény számba mennek.
Íme a középpályás teljesítménye a számok nyelvén:
A liverpooliak nem titkolt célja, hogy a hazai porond mellett a nemzetközi fronton is maradandót alkossanak, Szoboszlai számára pedig már csak azért is motiváló lehet a BL-döntőbe jutás, mert a finálét májusban Budapesten rendezik meg.
A századik meccsét játszotta a Liverpool színeiben a magyar válogatott csapatkapitánya.
Fotó: MTI/EPA/Peter Powell