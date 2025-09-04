Kitört az átigazolási botrány: a Spartacus sztárja a riválisnál folytatja

A zuhanyhíradó alapján már akkor tudni lehetett, a háttérben az állhat, hogy a távozófélben lévő elefántcsontparti középpályás közben megegyezett a nyíregyháziak ősi riválisának számító DVTK-val. Ez végül szerda este nyert bizonyságot, amikor a diósgyőriek hivatalosan is bejelentették Keita átigazolási díj fejében történő szerződtetését. A közleményben ráadásul a játékos búcsúzóul még egyszer megforgatja a kést a faképnél hagyott nyíregyházi szurkolókban, hiszen bemutatkozó nyilatkozatát így kezdi: „Boldog vagyok, hogy a Diósgyőr játékosa lehetek!

Jól ismerem a Fizz Ligát, és ellenfélként a DVTK-t is, hiszen néhány hete testközelből tapasztaltam meg, hogy mennyivel jobbak voltak a Nyíregyházánál”

– utalt arra, hogy a Spartacus az NB I 5. fordulójában egy váratlan négyest kapott otthon a szomszédvár miskolciaktól.