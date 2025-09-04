Ft
Ft
Ft
Ft
09. 04.
csütörtök
09. 04.
csütörtök
Keita DVTK Nyíregyháza NB I

Kitört az átigazolási botrány: a Spartacus sztárja a riválisnál folytatja

2025. szeptember 04. 17:01

Aboubakar Keita a jelek szerint előbb kikényszerítette a Spartacustól a DVTK-hoz igazolását, majd búcsúzóul még jobban megforgatta a kést a faképnél hagyott nyíregyháziakban. A Diósgyőr eközben a magyarszabályra hivatkozva kirúgott két légiósa helyére hozott két másikat...

2025. szeptember 04. 17:01
null

A hétvége egyik nagy port kavart futballhíre volt, hogy a nyíregyházi Aboubakar Keita megtagadta a csapattal való elutazást az aktuális bajnoki fordulóra, emiatt a klub pénzbüntetésre ítélte, mire a játékos hazugsággal vádolta meg munkaadóját. 

A zuhanyhíradó alapján már akkor tudni lehetett, a háttérben az állhat, hogy a távozófélben lévő elefántcsontparti középpályás közben megegyezett a nyíregyháziak ősi riválisának számító DVTK-val. Ez végül szerda este nyert bizonyságot, amikor a diósgyőriek hivatalosan is bejelentették Keita átigazolási díj fejében történő szerződtetését. A közleményben ráadásul a játékos búcsúzóul még egyszer megforgatja a kést a faképnél hagyott nyíregyházi szurkolókban, hiszen bemutatkozó nyilatkozatát így kezdi: „Boldog vagyok, hogy a Diósgyőr játékosa lehetek! 

Jól ismerem a Fizz Ligát, és ellenfélként a DVTK-t is, hiszen néhány hete testközelből tapasztaltam meg, hogy mennyivel jobbak voltak a Nyíregyházánál”

– utalt arra, hogy a Spartacus az NB I 5. fordulójában egy váratlan négyest kapott otthon a szomszédvár miskolciaktól. 

A történet ezen túlmenően is felvet morális és egyéb kérdéseket. A nyíregyházi szurkolók eleve dühösek, hogy a játékos szerintük Alexander Isak zsarolós módszerével kényszerítette ki a klubváltást, míg sokak szerint a diósgyőriek részéről sem volt teljesen tiszta a közvetlen rivális ily módon történő „lerablása” (többen felemlegetik, hogy a DVTK anno az NB II-ben is hasonló módon környékezte meg, s csábította el a szegediektől Dragan Vukmir vezetőedzőt, aminek aztán nem is lett jó vége). 

Főleg úgy, hogy a borsodi multisportklub néhány hete éppen a magyarszabályra hivatkozva vált meg két légiósától, a szlovén Rudi Pozeg Vancastól és a bosnyák Sinisa Sanicanintól, erre szerdán egyszerre két importjátékost is bejelentettek Keita, valamint a ZTE-től érkező Yohan Croizet személyében...

(Nyitókép: MTI/Balázs Attila)

