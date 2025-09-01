Hazugsággal vádolja magyar klubját a bajnoki meccset önszántából kihagyó afrikai légiós

Először a Nyíregyháza adott ki egy közleményt, melyben azt írják: Szabó István vezetőedző vasárnap kezdőként számított volna a középpályásra, aki élő szerződése ellenére önszántából nem utazott el a bajnokira, „ezzel súlyosan megszegve a munkaszerződésben rögzített kötelezettségét.”

„Amióta a Nyíregyháza Spartacust vezetem, ilyennel még nem találkoztam!” – idézi a közlemény a klub elnökét, Révész Bálintot. –

A játékos és menedzsere a közelmúltban kezdeményezte munkaszerződésének felbontását azzal a céllal, hogy ingyen távozhasson klubunktól egyik fő riválisunkhoz.

Fontos hangsúlyoznom, hogy egyetlen játékos sem helyezheti magát a Nyíregyháza Spartacus FC fölé, és nem alkalmazhat nyomásgyakorlást a szerződésének megszüntetése érdekében, pláne nem hagyhatja cserben csapattársait! A klub a megfelelő jogi lépéseket megteszi az ügyben.”

Végül kijelentik a klubhonlapon: „Aboubakar Keita továbbra is a Nyíregyháza Spartacus FC játékosa, akinek érvényes szerződése van egyesületünkkel.”

Mindez a meccs napján, vasárnap történt, hétfőre pedig Keita közösségi oldalán elkészítette a reakcióját, illetve inkább valaki, aki őt képviseli, ez a nyelvezetből gyorsan kitűnik.

„A Nyíregyháza Spartacus FC által kiadott közleményre reagálva – amely Aboubakar Keita úr Győr elleni bajnoki mérkőzésre való utazásának elmaradásáról szól –, szeretnénk tisztázni a tényeket és világosságot teremteni az ügyben.



A közleménnyel ellentétben Keita úr távolléte semmilyen módon nem sértette meg a szerződésében vállalt kötelezettségeit.

Több hete egyeztetések zajlanak a játékos, képviselői és a klub között a jövőjét illetően – mindez tiszteletteljesen és a jogi keretek betartásával történik.

Sajnálatosnak tartjuk, hogy a klub egyoldalúan, a folyamatban lévő tárgyalásokat figyelmen kívül hagyva döntött úgy, hogy nyilvánosságra hozza az ügyet. Keita úr soha nem hagyta cserben csapattársait, és nem mulasztotta el kötelességeit. Ez egy szerződéses vita, nem pedig fegyelmezetlenség.

Felszólítjuk a klubot, hogy felelősségteljesen járjon el, és részesítse előnyben az építő jellegű párbeszédet ahelyett, hogy egy ártalmas nyilvános vitát szítana.

Keita úr továbbra is elkötelezett szakmai kötelezettségei iránt, és nyitott arra, hogy a helyzetet gyorsan és tisztességesen rendezzék.”

Kíváncsian várjuk az ügy folytatását, na meg azt, hogy Keita melyik fő rivális csapatnál fog kikötni…

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert