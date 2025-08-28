Meglepő átigazolás a láthatáron: klubot válthat az NB I egyik legjobb légiósa

Már megint egy „furcsa” gól az NB I-ben: ezúttal a Zalaegerszeg volt a szenvedő fél (VIDEÓ)
A ZTE végül kétgólos hátrányból, tíz emberrel mentett meg egy pontot Diósgyőrben.
Rutinja sokat jelenthet Miskolcon.
A labdarúgó élvonalban szereplő ZTE egyik legjobbja, Yohan Croizet az átigazolási szezon hajrájában elhagyhatja a zalaiakat, hogy csatlakozzon a Diósgyőri VTK együtteséhez – szellőztette meg a meglepő hírt az m4sport.hu.
Mint ismert, az először az újpestiek által hazánkba csábított rutinos francia támadó előbb kölcsönben szerepelt Zalaegerszegen, majd tavaly nyáron végleg aláírt a kék-fehérekhez.
A két idény alatt 66 tétmeccsen 21 gólt és 9 gólpasszt gyűjtött, ezzel egyértelműen kulcsjátékossá lépett elő a bennmaradásért küzdő csapatban.
Croizet a francia Metznél nevelkedett, játszott az MLS-ben szereplő Kansas Citynél, majd a belga Leuventől érkezett 2021-ben Újpestre.
A cikk úgy fogalmaz: „noha 33 évesen már nem a jövő emberének számít, mellette szól, hogy ismeri a ligát, sőt, teljesítményével rendre kimagaslik, így a többi NB I-es klubnál is tisztában vannak a képességeivel.”
Azt is hozzáteszik, Croizet szerződése nyáron lejárt volna Zalában, ám mivel megfelelő számú mérkőzésen pályára lépett és a klub bennmaradt az élvonalban, megvalósultak az automatikus meghosszabbodáshoz szükséges opciók.
Fotó: MTI/Katona Tibor