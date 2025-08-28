Ft
Meglepő átigazolás a láthatáron: klubot válthat az NB I egyik legjobb légiósa

2025. augusztus 28. 20:37

Rutinja sokat jelenthet Miskolcon.

2025. augusztus 28. 20:37
null

A labdarúgó élvonalban szereplő ZTE egyik legjobbja, Yohan Croizet az átigazolási szezon hajrájában elhagyhatja a zalaiakat, hogy csatlakozzon a Diósgyőri VTK együtteséhez – szellőztette meg a meglepő hírt az m4sport.hu.

Mint ismert, az először az újpestiek által hazánkba csábított rutinos francia támadó előbb kölcsönben szerepelt Zalaegerszegen, majd tavaly nyáron végleg aláírt a kék-fehérekhez.

A két idény alatt 66 tétmeccsen 21 gólt és 9 gólpasszt gyűjtött, ezzel egyértelműen kulcsjátékossá lépett elő a bennmaradásért küzdő csapatban.

Croizet a francia Metznél nevelkedett, játszott az MLS-ben szereplő Kansas Citynél, majd a belga Leuventől érkezett 2021-ben Újpestre.

A cikk úgy fogalmaz: „noha 33 évesen már nem a jövő emberének számít, mellette szól, hogy ismeri a ligát, sőt, teljesítményével rendre kimagaslik, így a többi NB I-es klubnál is tisztában vannak a képességeivel.”

Azt is hozzáteszik, Croizet szerződése nyáron lejárt volna Zalában, ám mivel megfelelő számú mérkőzésen pályára lépett és a klub bennmaradt az élvonalban, megvalósultak az automatikus meghosszabbodáshoz szükséges opciók.

Fotó: MTI/Katona Tibor

