Meglepő átigazolás a láthatáron: klubot válthat az NB I egyik legjobb légiósa

A labdarúgó élvonalban szereplő ZTE egyik legjobbja, Yohan Croizet az átigazolási szezon hajrájában elhagyhatja a zalaiakat, hogy csatlakozzon a Diósgyőri VTK együtteséhez – szellőztette meg a meglepő hírt az m4sport.hu.

Mint ismert, az először az újpestiek által hazánkba csábított rutinos francia támadó előbb kölcsönben szerepelt Zalaegerszegen, majd tavaly nyáron végleg aláírt a kék-fehérekhez.

A két idény alatt 66 tétmeccsen 21 gólt és 9 gólpasszt gyűjtött, ezzel egyértelműen kulcsjátékossá lépett elő a bennmaradásért küzdő csapatban.

Croizet a francia Metznél nevelkedett, játszott az MLS-ben szereplő Kansas Citynél, majd a belga Leuventől érkezett 2021-ben Újpestre.