viktoria plzen Kubatov Gábor Fradi Ferencváros FTC

FTC–Plzen: ezt üzente Kubatov Gábor azután, hogy aludt egyet a drámai döntetlenre

2025. szeptember 26. 08:06

Kubatov Gábor szerint a Viktoria Plzen elleni találkozón megmutatkozott, milyen is a Ferencváros. Az FTC–Plzen után arra is rájött, mi a legjobb dolog a világon.

2025. szeptember 26. 08:06
null

A Ferencváros csütörtök este drámai körülmények között, a mérkőzés utolsó pillanatában szerzett pontot a cseh Viktoria Plzen ellen az Európa-liga 1. fordulójában. A magyar bajnok az első félidőben ember- és gólhátrányba került, de 10 játékossal is sikerült 1–1-es döntetlenre mentenie a találkozót. Ahogy azt már megszokhattuk, a Fradi elnöke, Kubatov Gábor a közösségi oldalán rögtön az FTC–Plzen után kifejtette véleményét a meccsel kapcsolatban.

FTC–Plzen:
FTC–Plzen: győzelemmel ért fel a döntetlen / Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Először egy videóban üzent a Groupama Arénából:

A második félidőben tíz emberrel jobban játszottunk, mint az elsőben tizeneggyel. Ha valakinek az a kérdése, hogy milyen a Ferencváros, nézze meg ezt a meccset. Hajrá, Fradi!”

FTC–Plzen: Kubatov aludt rá egyet

Az összecsapás másnapján egy feliratot is posztolt – vélhetően még mindig a találkozóval kapcsolatban.

A világon a legjobb dolog magyarként és fradistaként élni az életünket!”

 – jelentette ki a sportvezető.

Robbie Keane csapata tehát döntetlennel kezdte az El-t, amit egy hét múlva a belga Genk vendégeként folytat – de előtte még egy rangadót is játszik az NB I-ben, szintén idegenben a győri ETO FC ellen.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

