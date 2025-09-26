FTC–Plzen: ezt üzente Kubatov Gábor azután, hogy aludt egyet a drámai döntetlenre

A Ferencváros csütörtök este drámai körülmények között, a mérkőzés utolsó pillanatában szerzett pontot a cseh Viktoria Plzen ellen az Európa-liga 1. fordulójában. A magyar bajnok az első félidőben ember- és gólhátrányba került, de 10 játékossal is sikerült 1–1-es döntetlenre mentenie a találkozót. Ahogy azt már megszokhattuk, a Fradi elnöke, Kubatov Gábor a közösségi oldalán rögtön az FTC–Plzen után kifejtette véleményét a meccsel kapcsolatban.

FTC–Plzen: győzelemmel ért fel a döntetlen / Fotó: MTI/Hegedüs Róbert