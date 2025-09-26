FTC–Plzen: ezt üzente Kubatov Gábor azután, hogy aludt egyet a drámai döntetlenre

FTC–Plzen: „Sok mindent tettünk azért, hogy elveszítsük a meccset” – a piros lap megpecsételte a fiatal játékos sorsát
„Reméljük, tanult belőle”.
Kubatov Gábor szerint a Viktoria Plzen elleni találkozón megmutatkozott, milyen is a Ferencváros. Az FTC–Plzen után arra is rájött, mi a legjobb dolog a világon.
A Ferencváros csütörtök este drámai körülmények között, a mérkőzés utolsó pillanatában szerzett pontot a cseh Viktoria Plzen ellen az Európa-liga 1. fordulójában. A magyar bajnok az első félidőben ember- és gólhátrányba került, de 10 játékossal is sikerült 1–1-es döntetlenre mentenie a találkozót. Ahogy azt már megszokhattuk, a Fradi elnöke, Kubatov Gábor a közösségi oldalán rögtön az FTC–Plzen után kifejtette véleményét a meccsel kapcsolatban.
Először egy videóban üzent a Groupama Arénából:
A második félidőben tíz emberrel jobban játszottunk, mint az elsőben tizeneggyel. Ha valakinek az a kérdése, hogy milyen a Ferencváros, nézze meg ezt a meccset. Hajrá, Fradi!”
Az összecsapás másnapján egy feliratot is posztolt – vélhetően még mindig a találkozóval kapcsolatban.
A világon a legjobb dolog magyarként és fradistaként élni az életünket!”
– jelentette ki a sportvezető.
Robbie Keane csapata tehát döntetlennel kezdte az El-t, amit egy hét múlva a belga Genk vendégeként folytat – de előtte még egy rangadót is játszik az NB I-ben, szintén idegenben a győri ETO FC ellen.
