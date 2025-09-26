„Mi vagyunk a Ferencváros!” – óriási az összefogás a közösségi médiában a Fradi kiállított játékosa miatt

Cebrail Makreckis, a Ferencváros németországi születésű, de korábban a lett utánpótlás-válogatottban szereplő labdarúgója nagy butaságot követett el csütörtökön a Viktoria Plzen elleni Európa-liga-mérkőzésen, amikor a 38. percben, a csehek 1–0-s vezetésénél második sárga lappal kiállíttatta magát.

A 25 éves játékos felelőtlen és fölösleges szabálytalansága sokba kerülhetett volna az FTC-nek, a zöld-fehéreknek azonban Alekszandar Pesics fejes góljával a hosszabbítás utolsó pillanataiban sikerült egyenlíteniük, így egy pontot végül itthon tartottak.