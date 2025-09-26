Ft
„Mi vagyunk a Ferencváros!” – óriási az összefogás a közösségi médiában a Fradi kiállított játékosa miatt

2025. szeptember 26. 18:51

Talán csak most érzékeli igazán, hogy a szurkolók mennyire szeretik. Cebrail Makreckis rengeteg bátorító üzenetet kapott a Ferencváros szurkolóitól a Plzen elleni kiállítása után.

2025. szeptember 26. 18:51
null

Cebrail Makreckis, a Ferencváros németországi születésű, de korábban a lett utánpótlás-válogatottban szereplő labdarúgója nagy butaságot követett el csütörtökön a Viktoria Plzen elleni Európa-liga-mérkőzésen, amikor a 38. percben, a csehek 1–0-s vezetésénél második sárga lappal kiállíttatta magát.

A 25 éves játékos felelőtlen és fölösleges szabálytalansága sokba kerülhetett volna az FTC-nek, a zöld-fehéreknek azonban Alekszandar Pesics fejes góljával a hosszabbítás utolsó pillanataiban sikerült egyenlíteniük, így egy pontot végül itthon tartottak.

Ezt is ajánljuk a témában

A meccs után Makreckis a saját Instagram-oldalára feltöltött „sztorikban” mutatta meg, hogy buta kiállítása ellenére milyen sok támogató üzenetet kapott a Ferencváros szurkolóitól.

  • „Hiszünk benned, semmi probléma, balszerencsés voltál tegnap. Szerintem az első szabálytalanságod nem is ért sárga lapot.”
  • „Ez ilyen, haver, tanultál belőle, előfordul.”
  • „Nem kell bocsánatot kérned, ilyen a futball, a legjobbadat nyújtottad.”
  • „Semmi probléma, haver, így is szeretünk! Néha a legjobb játékosokkal is előfordul az ilyesmi. Fel a fejjel, király, jó vagy!”
  • „Ne bánkódj, ez bárkivel előfordulhat. Mögötted állunk és maximálisan támogatunk”
  • „Továbbra is nagyon szeretünk. Igazi harcos vagy!”
  • „Néha megtörténik az ilyesmi. Száz százalékban mögötted állunk, mi vagyunk a Ferencváros!”
  • „Tesó, sokkal erősebben fogsz visszatérni, és iszonyatosan nagy szükség van rád! A Fradi veled van!” 

– írták a drukkerek privát üzenetben Makreckisnek.

Ezt is ajánljuk a témában

A 2023 nyarán Bulgáriából szerződtetett, az FTC színeiben azóta már több mint 100 hivatalos mérkőzésen szereplő futballista ugyancsak egy 24 óráig látható történetben reagált a bátorító üzenetekre.

Balszerencsés napom volt, de ez is a futballhoz tartozik. Köszönöm a szurkolók támogatását, rengeteg szeretetet küldök mindannyiótoknak!

– posztolta Makreckis, aki az Európa-liga következő fordulójában, a Genk elleni idegenbeli meccsen (október 2.) eltiltás miatt biztosan nem léphet majd pályára.

 

Nyitókép: MTI / Illyés Tibor

A mérkőzés összefoglalója

