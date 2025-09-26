„Mi vagyunk a Ferencváros!” – óriási az összefogás a közösségi médiában a Fradi kiállított játékosa miatt

FTC–Plzen: micsoda dráma! A mérkőzés utolsó pillanatában, emberhátrányban mentett pontot a Fradi!
Ennél drámaibb végjátékot kitalálni sem lehetne.
Talán csak most érzékeli igazán, hogy a szurkolók mennyire szeretik. Cebrail Makreckis rengeteg bátorító üzenetet kapott a Ferencváros szurkolóitól a Plzen elleni kiállítása után.
Cebrail Makreckis, a Ferencváros németországi születésű, de korábban a lett utánpótlás-válogatottban szereplő labdarúgója nagy butaságot követett el csütörtökön a Viktoria Plzen elleni Európa-liga-mérkőzésen, amikor a 38. percben, a csehek 1–0-s vezetésénél második sárga lappal kiállíttatta magát.
A 25 éves játékos felelőtlen és fölösleges szabálytalansága sokba kerülhetett volna az FTC-nek, a zöld-fehéreknek azonban Alekszandar Pesics fejes góljával a hosszabbítás utolsó pillanataiban sikerült egyenlíteniük, így egy pontot végül itthon tartottak.
Ezt is ajánljuk a témában
Ennél drámaibb végjátékot kitalálni sem lehetne.
A meccs után Makreckis a saját Instagram-oldalára feltöltött „sztorikban” mutatta meg, hogy buta kiállítása ellenére milyen sok támogató üzenetet kapott a Ferencváros szurkolóitól.
– írták a drukkerek privát üzenetben Makreckisnek.
Ezt is ajánljuk a témában
„Reméljük, tanult belőle”.
A 2023 nyarán Bulgáriából szerződtetett, az FTC színeiben azóta már több mint 100 hivatalos mérkőzésen szereplő futballista ugyancsak egy 24 óráig látható történetben reagált a bátorító üzenetekre.
Balszerencsés napom volt, de ez is a futballhoz tartozik. Köszönöm a szurkolók támogatását, rengeteg szeretetet küldök mindannyiótoknak!
– posztolta Makreckis, aki az Európa-liga következő fordulójában, a Genk elleni idegenbeli meccsen (október 2.) eltiltás miatt biztosan nem léphet majd pályára.
Nyitókép: MTI / Illyés Tibor
A mérkőzés összefoglalója