09. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Stipsicz Bence Fehérvár ICEHL Hydro Fehérvár AV19 jégkorong FTC

„Át akarjuk végre lépni a saját árnyékunkat!” – nagy terveket szövöget csapatával a fehérvári kémiadoktor

2025. szeptember 19. 11:30

Stipsicz Bence és a Hydro Fehérvár AV19 az elmúlt öt évben kivétel nélkül ott volt az osztrák hokiliga rájátszásában, de a negyeddöntőnél tovább csak egyszer jutottak – akkor meg sem álltak a döntőig. A disszertációját író bekk a Mandinernek elmondta, azon lesznek, hogy a magyar hoki zászlóshajójának ne a playoff első köre jelentse a végállomást.

2025. szeptember 19. 11:30
null
Kohán Gergely

A ligaújonc FTC-Telekomhoz képest merészebb célokkal vágott neki az osztrák jégkorong-bajnokság, az ICEHL új kiírásának a másik magyar csapat, a Hydro Fehérvár AV19 – de ez tökéletesen érthető, mi több, egyenesen evidens jelenleg. 

Az elsőbálozó budapestiekkel ellentétben ugyanis a székesfehérváriak már lassan két évtizede, 2007 óta edződnek az erős – az immár két magyar klub mellett osztrák, olasz és szlovén csapatokat tömörítő – szomszédligában. A Volán tehát már réges-régen túl van az ismerkedési fázison, és az éveken át tartó szisztematikus építkezés eredményeként eljutott oda, hogy egy ideje abszolút tényezőként számolnak vele a külföldi riválisok. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 

a Fehérvár az elmúlt öt idényben kivétel nélkül bejutott a rájátszásba (kétszer a Bajnokok Ligájába is): a csúcsot eddig a 2022-es nagydöntős év jelentette, amikor a fináléban csak a liga kirakatcsapata, a Red Bull-franchise tagjaként egészen más lehetőségekkel rendelkező Salzburg tudta megállítani.

NÉMETH Kristóf; MAGOSI Bálint; BRENNAN, Terrence James; JÄRVINEN, Jan-Mikael Johannes; DALHUISEN, Mike; TOLVANEN, Atte
2022-ben csak a döntőben tudta megállítani a Fehérvárt az ICEHL kirakatcsapata, a Red Bull Salzburg / Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Amíg tehát a Fradi bemutatkozó szezonjában a rájátszás elérését tűzte ki kimondott alapcélul, addig a Volán válogatott védője, Stipsicz Bence egyértelműen azt szeretné, ha a csapat 2022 után ismét továbbjutna az első playoffkörből – a kellő rutin ehhez most már elméletileg adott. 

„Adott, hiszen az előző öt évben mindannyiszor ott voltunk a rájátszásban. 

Mégis, a saját árnyékunkat valamiért nem tudjuk átlépni: azt az egy kiugró, döntős idényt leszámítva mindannyiszor kiestünk a playoff első körében, úgyhogy egyértelműen az a cél, hogy idén továbbverekedjük magunkat”

 – nyilatkozta lapunknak a 28 éves válogatott hátvéd, aki súlyos sérülés és hosszú regeneráció után tért vissza, emiatt a tavaszi (végül történelmi bennmaradással záruló) elit-világbajnokságot is ki kellett hagynia. – Szerencsére most már jól vagyok, még ha nyilván nem is esett jól, hogy a vébén nem lehettem ott a többiekkel. Egy feljutásról már lemaradtam, hiszen 2022-ben a ljubljanai világbajnokságot ugyancsak sérülés miatt kellett kihagynom, idén pedig a bennmaradástól estem el ki – jövőre, Svájcban már annak is szeretnék részese lenni!”

STIPSICZ Bence; BEDARD, Connor
Stipsicz Bence a kanadai szupersztár, Connor Bedard ellen az MVM Dome-ban / Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A harmadik éve a fiatal magyar vezetőedző, a férfiválogatott mellett is dolgozó 35 éves Kiss Dávid irányításával menetelő Fehérvár pénteken egy sima, 4–0-s vereséggel kezdte az idényt a legutóbb alapszakaszgyőztes, bajnoki ezüstérmes Klagenfurt otthonában, vasárnap viszont kapott gól nélkül nyert hazai jégen a Linz ellen. Természetesen a székesfehérváriak is izgatottan várják az FTC elleni „magyar derbiket”, amelyek üde színfoltjai lesznek mind a ligán, mind a magyar hokin belüli rivalizálásnak – 

az első ilyen történelmi összecsapásra egészen november 14-ig kell várni, akkor a Volán fogadja majd a zöld-fehéreket hipermodern új otthonában, a hatezer fős MET Arénában. 

Hogy a hosszú, 48 meccses alapszakasz után a Fehérvárnak összejön-e a vágyott cél, vagyis nemcsak bejutni a rájátszásba, hanem ott legalább az elődöntőig eljutni, február-márciusban kiderül, de ami biztos, hogy Stipsicz Bence addig a jégen kívül sem fog unatkozni: 

a sokoldalú sportember doktori címének kapujában van az ELTE-n, disszertációját a peptidalapú hordozórendszerek témakörében írja, büszkén hirdetve, hogy az élsport nagyon is megfér a tanulással, mindez csak hozzáállás kérdése.

S minekutána édesapja, Stipsicz András Bolyai-díjas matematikus, édesanyja, Bősze Szilvia pedig szintén az ELTE TTK Kémiai Intézetének munkatársa, esetükben egészen nyugodtan elmondható, hogy az alma nem esett messze a fájától… 

STIPSICZ Bence
Stipsicz Bence a jégen átlépné a Volánnal a székesfehérváriak árnyékát / Fotó: MTI/Kovács Tamás

(Nyitókép: MTI/Kovács Tamás)

