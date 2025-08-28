Qarabag–FTC: „Semennyire nem vagyok elégedett” – Varga Barnabás részben magát hibáztatja a Fradi kiesése miatt (VIDEÓ)

„Nehéz mit mondani, mindent megtettünk ezen a meccsen – vakargatta a fejét Varga. – Megint kaptunk könnyű gólokat, amiket pedig mi szerezhettünk volna könnyen, azokat kihagytuk, de a helyzeteink megint megvoltak. Nem feltartott kézzel jöttünk, tudtuk, hogy meg lehet fordítani a párharcot, és ez benne is volt a meccsben, nyolc-tíz helyzetet is kidolgoztunk. Ők meg eljöttek kétszer a kapunkig, és gólt rúgtak.”

A riporter ezt követően megkérdezte a magyar válogatott csatártól, annak tükrében mennyire elégedett a saját teljesítményével, hogy gólt és gólpasszt jegyzett a bakui mérkőzésen.

Hogy őszinte legyek, semennyire. Nekem is voltak még helyzeteim, több gólt kellett volna szereznie a csapatnak. Nagyon csalódott vagyok, nem tudok mást mondani

– felelte Varga, aki a Lech Poznan támadójával, Mikael Ishakkal holtversenyben a BL selejtezősorozatának legeredményesebb játékosa volt hat találattal.

Tóth Alex ezúttal csak az utolsó húsz percre állt be csereként, mert a meccs előtti éjszaka rosszul érezte magát.

„Elég nehéz éjszakám volt, fosás és hányás jött rám, hajnali egykor hívtam fel a csapatorvost, hogy nem érzem jól magam – beszélt megpróbáltatásairól a 19 éves középpályás. – Egész nap lábadoztam ebből, a teljes stáb azon volt, hogy próbáljon életet lehelni belém, és szerintem sikerült a legtöbbet kihoznunk ebből a helyzetből.”

Tóth a FradiMédiának elmondta, a fantasztikus szabadrúgásgólja nem egy lecsúszott beadás, hanem egy tudatos lövés eredménye volt.

Láttam, hogy a kapus nagyon a beadásra készült, úgyhogy gondoltam, miért ne, meg lehet próbálni.

(…) Végig kontrolláltuk a meccset, mondhatni, hogy a kezünkben volt a sorsunk, mert rengeteg helyzetet dolgoztunk ki. Le a kalappal mindenki előtt, mert mindenki beleadott anyait-apait. Ez most kicsit balszerencsésen jött ki, de ilyen a foci” – összegzett Tóth.

A Ferencváros ősszel a második számú nemzetközi sorozatban, az Európa-ligában szerepelhet majd, melynek a sorsolását pénteken 13 órától készítik el.

Nyitókép: MTI / Illyés Tibor