Túl sok volt a botrány? – a NOB elnöke bejelentette: nem indul újra a posztért

Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke a NOB 142. teljes ülésének záróeseményén jelentette be, hogy mandátuma lejárása után nem indul újra a poszttért – írta meg a Magyar Nemzet. A 70 esztendős Thomas Bach korábban még azt jelezte, hogy a párizsi olimpia után dönt a folytatásról és úgy nyilatkozott, hogy nem zárkózik el tisztségének meghosszabbításától. Bach ugyanakkor hangsúlyozta, hogy hű akar maradni az olimpiai charta előírásaihoz.

Úgy tűnik a botrányokkal terhelt olimpia segített a döntés meghozatalában, ugyanis az elnök a NOB-ülésen már azon a véleményen volt: „legjobb, ha változik a vezetés”.

Botrányok a megnyitón, az ökölvívótornán és a Szajna miatt is

Több botrány is beárnyékolta a 2024-es párizsi olimpiát, az egyik rögtön a megnyitón. Mindemellett nem csak a női ökölvívőtorna genderbotránya – ahol a nőknél két vitatott nemi hovatartozású versenyző is ringbe léphetett – borzolta a kedélyeket, de az olimpiai faluban is akadtak gondok.