Lebukott Bod Péter Ákos, hiába tagadta: támogatja a többkulcsos SZJA-emelést, és egyeztetett is a témáról a Tiszával
A közgazdász korábban még tagadta a támogatását, egy februárban készült felvételen viszont a többkulcsos adó mellett érvelt.
Egyértelműen cáfolta a vádakat.
„Magyar Péter csattanós választ adott a sanda és hazug propagandisták aljas rágalmaira, egyértelműen cáfolva a vádakat, amikor határozottan, minden magyar embert meggyőzve kijelentette…
…, még 2024-ben megbukik a kormány!
…, blokkolja a hatalom az internetet a Tisza megmozdulásain!
…, nem fogja felvenni az európai parlamenti mandátumát!
…, eltörli a mentelmi jogot!
…, a Fidesz hét egyéni körzetet alakít ki a szomszédos országokban, hogy 2026-ban bebetonozza a hatalmát!
…, igenis előrehozott választások lesznek 2025 áprilisában! Vagy októberben!
…, sosem volt Fidelitas-tag!
…, a bukott szír diktátor, Aszad gépe szállt le Budapesten!
…, ha megnyeri a voksolást a Tisza, nem lesz adóemelés!”
Nyitókép forrása: Kacsoh Dániel Facebook-oldala
