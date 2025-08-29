Ft
08. 29.
péntek
Magyar Péter csattanós választ adott a sanda és hazug propagandisták aljas rágalmaira

2025. augusztus 29. 17:36

Egyértelműen cáfolta a vádakat.

2025. augusztus 29. 17:36
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

„Magyar Péter csattanós választ adott a sanda és hazug propagandisták aljas rágalmaira, egyértelműen cáfolva a vádakat, amikor határozottan, minden magyar embert meggyőzve kijelentette… 

…, még 2024-ben megbukik a kormány! 

…, blokkolja a hatalom az internetet a Tisza megmozdulásain! 

…, nem fogja felvenni az európai parlamenti mandátumát! 

…, eltörli a mentelmi jogot! 

…, a Fidesz hét egyéni körzetet alakít ki a szomszédos országokban, hogy 2026-ban bebetonozza a hatalmát! 

…, igenis előrehozott választások lesznek 2025 áprilisában! Vagy októberben! 

…, sosem volt Fidelitas-tag! 

…, a bukott szír diktátor, Aszad gépe szállt le Budapesten! 

…, ha megnyeri a voksolást a Tisza, nem lesz adóemelés!”

Nyitókép forrása: Kacsoh Dániel Facebook-oldala

***

pearl61
2025. augusztus 29. 18:42
Melléknév fokozás: hazug, hazugabb, leghazugabb Tulajdonnév ,,fokozás’’: Fletó, Makizaj, Madjar Petyka
llnnhegyi
2025. augusztus 29. 18:39
Nagyon sokan csak a címeket olvassák el, aztán tovább lépnek, újabb címekre. Van belőlük több ezernyi. Kacsóh helytelen címet adott! Fenntartom!
pearl61
2025. augusztus 29. 18:35
Madjar Petyka kérdése is hazugság.
A1111a
2025. augusztus 29. 18:18
Ő soha nem vette fel titokban a feleségével folytatott beszélgetésüket.
