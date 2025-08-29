„Magyar Péter csattanós választ adott a sanda és hazug propagandisták aljas rágalmaira, egyértelműen cáfolva a vádakat, amikor határozottan, minden magyar embert meggyőzve kijelentette…

…, még 2024-ben megbukik a kormány!

…, blokkolja a hatalom az internetet a Tisza megmozdulásain!

…, nem fogja felvenni az európai parlamenti mandátumát!

…, eltörli a mentelmi jogot!

…, a Fidesz hét egyéni körzetet alakít ki a szomszédos országokban, hogy 2026-ban bebetonozza a hatalmát!

…, igenis előrehozott választások lesznek 2025 áprilisában! Vagy októberben!

…, sosem volt Fidelitas-tag!

…, a bukott szír diktátor, Aszad gépe szállt le Budapesten!

…, ha megnyeri a voksolást a Tisza, nem lesz adóemelés!”

