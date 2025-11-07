Keleti nyitás amerikai módra: gigabizniszt jelentett be Trump

Nem aprózzák el: brutális rakétagyártásba kezdett Kína
Százmilliárd dollárt hozna Amerikába az elnök.
Donald Trump amerikai elnök csütörtök késő este bejelentette az Üzbegisztán és az Egyesült Államok közötti új kereskedelmi megállapodást, amely több ágazatot is érint – írja a The Hill.
„A következő három évben Üzbegisztán mintegy 35 milliárd dollárt, a következő 10 évben pedig több mint 100 milliárd dollárt fog vásárolni és befektetni kulcsfontosságú amerikai ágazatokba, beleértve a kritikus jelentőségű ásványi anyagokat, a repülést, az autóalkatrészeket, az infrastruktúrát, a mezőgazdaságot, az energia- és vegyipart, az információs technológiát és más területeket” – írta Trump a Truth Socialon közzétett bejegyzésében.
Az elnök köszönetet mondott Shavkat Mirzijojev üzbég államfőnek, és hozzátette, „alig várja az országaink közötti hosszú és termékeny kapcsolatot!”.
A hír egy fehér házi találkozót követett, amelyen
Trump öt közép-ázsiai ország, Üzbegisztán, Kazahsztán, Kirgizisztán, Tadzsikisztán és Türkmenisztán vezetőit látta vendégül.
A találkozó a csúcstechnológiás eszközökhöz, köztük okostelefonokhoz, elektromos járművekhez és vadászgépekhez szükséges ritkaföldfémekre összpontosított.
„Ezek a nemzetek egykor az ősi Selyemút otthonai voltak, amely összeköti Keletet és Nyugatot” – mondta Trump, hozzátéve: „Sajnos a korábbi amerikai elnökök teljesen elhanyagolták ezt a régiót”.
Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettes és Sergio Gor, az Egyesült Államok indiai nagykövete – aki egyben Trump dél- és közép-ázsiai különmegbízottja is – a közelmúltban Kazahsztánba és Üzbegisztánba látogatott, hogy felkészüljön a csúcstalálkozóra.
A Trump-adminisztráció prioritásként kezeli a közép-ázsiai országokkal való kapcsolatainak elmélyítését.
A csütörtöki találkozóra hónapokkal azután került sor, hogy az amerikai Belbiztonsági Minisztérium (DHS) több mint 130 közép-ázsiai bevándorlót toloncolt ki Üzbegisztánba dokumentumok nélkül. Az üzbég kormány és az Egyesült Államok együttműködve több mint 100 üzbég, kazah és kirgiz bevándorlót toloncoltak ki.
Fotón: Szamarkand Üzbegisztánban (Wikipedia)