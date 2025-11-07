Keleti nyitás amerikai módra: gigabizniszt jelentett be Trump

Donald Trump amerikai elnök csütörtök késő este bejelentette az Üzbegisztán és az Egyesült Államok közötti új kereskedelmi megállapodást, amely több ágazatot is érint – írja a The Hill.

„A következő három évben Üzbegisztán mintegy 35 milliárd dollárt, a következő 10 évben pedig több mint 100 milliárd dollárt fog vásárolni és befektetni kulcsfontosságú amerikai ágazatokba, beleértve a kritikus jelentőségű ásványi anyagokat, a repülést, az autóalkatrészeket, az infrastruktúrát, a mezőgazdaságot, az energia- és vegyipart, az információs technológiát és más területeket” – írta Trump a Truth Socialon közzétett bejegyzésében.

Az elnök köszönetet mondott Shavkat Mirzijojev üzbég államfőnek, és hozzátette, „alig várja az országaink közötti hosszú és termékeny kapcsolatot!”.

A hír egy fehér házi találkozót követett, amelyen