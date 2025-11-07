Ft
11. 07.
péntek
Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Üzbegisztán Közép-Ázsia Donald Trump Egyesült Államok

Keleti nyitás amerikai módra: gigabizniszt jelentett be Trump

2025. november 07. 17:12

Százmilliárd dollárt hozna Amerikába az elnök.

2025. november 07. 17:12
Donald Trump amerikai elnök csütörtök késő este bejelentette az Üzbegisztán és az Egyesült Államok közötti új kereskedelmi megállapodást, amely több ágazatot is érint – írja a The Hill.

„A következő három évben Üzbegisztán mintegy 35 milliárd dollárt, a következő 10 évben pedig több mint 100 milliárd dollárt fog vásárolni és befektetni kulcsfontosságú amerikai ágazatokba, beleértve a kritikus jelentőségű ásványi anyagokat, a repülést, az autóalkatrészeket, az infrastruktúrát, a mezőgazdaságot, az energia- és vegyipart, az információs technológiát és más területeket” – írta Trump a Truth Socialon közzétett bejegyzésében.

Az elnök köszönetet mondott Shavkat Mirzijojev üzbég államfőnek, és hozzátette, „alig várja az országaink közötti hosszú és termékeny kapcsolatot!”.

A hír egy fehér házi találkozót követett, amelyen

Trump öt közép-ázsiai ország, Üzbegisztán, Kazahsztán, Kirgizisztán, Tadzsikisztán és Türkmenisztán vezetőit látta vendégül.

A találkozó a csúcstechnológiás eszközökhöz, köztük okostelefonokhoz, elektromos járművekhez és vadászgépekhez szükséges ritkaföldfémekre összpontosított.

„Ezek a nemzetek egykor az ősi Selyemút otthonai voltak, amely összeköti Keletet és Nyugatot” – mondta Trump, hozzátéve: „Sajnos a korábbi amerikai elnökök teljesen elhanyagolták ezt a régiót”.

Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettes és Sergio Gor, az Egyesült Államok indiai nagykövete – aki egyben Trump dél- és közép-ázsiai különmegbízottja is – a közelmúltban Kazahsztánba és Üzbegisztánba látogatott, hogy felkészüljön a csúcstalálkozóra.

A Trump-adminisztráció prioritásként kezeli a közép-ázsiai országokkal való kapcsolatainak elmélyítését.

A csütörtöki találkozóra hónapokkal azután került sor, hogy az amerikai Belbiztonsági Minisztérium (DHS) több mint 130 közép-ázsiai bevándorlót toloncolt ki Üzbegisztánba dokumentumok nélkül. Az üzbég kormány és az Egyesült Államok együttműködve több mint 100 üzbég, kazah és kirgiz bevándorlót toloncoltak ki.

Fotón: Szamarkand Üzbegisztánban (Wikipedia)

 

zsugabubus-2
2025. november 07. 18:47
Trump beszedi a védelmi pénzt. Persze közéjük is lövethetne...
Nasi12
2025. november 07. 18:17
Ezzel nehéz konkurálni Viktoréknak.
Leskelődő
2025. november 07. 18:08
Keleti nyitás.
nempolitizalok-0
2025. november 07. 17:54 Szerkesztve
nuevoreynuevaley 2025. november 07. 17:35 A nepszerusegi mutatok ugy allnak, hogy a narancs embernek is lefott mar a KV, nemcsak a felcigany baratjanak..." Azt hittem, ezekben a kamukban senki sem hisz szájszag. Te nyilván elég ostoba vagy hozzá.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!