Washingtonban az évtized találkozója zajlik, eközben a Telex inkább szépségkirálynőkkel foglalkozott

Úgy tűnik, a Telexet nem nagyon érdekli, hogy Orbán Viktor miniszterelnök évek óta nem látott fontosságú találkozóra készül Washingtonban Donald Trump amerikai elnökkel. A liberális portál oldalán kiemelt hírként a diplomáciai találkozó előtt szűk egy órával a „szépségkirálynők sértegetésével” foglalkozó cikk szerepelt.

Forrás: Képernyőfelvétel

Majd a megbeszélést megelőzően nem sokkal sikerült kitenniük a találkozóról szóló élő közvetítést, de továbbra is „szinte eldugva” csak a szépségkirálynők alá sikerült helyezni (utána vezető hírbe került egy, a washingtoni magyar delegációról, és az eseményről a helyszínről beszámolni kívánó újságírókról szóló írás). Az élő közvetés alatt egyébként elég sokat kell görgetnünk, hogy egy „mínuszos hírnél” bővebb tájékoztatást lássunk a csúcsról. De ezekkel a hírekkel is mindent elkövet a Telex, hogy megpróbálja marginalizálni a találkozó fontosságát, és igyekszik egy hamis narratívát – Trump majd megbünteti Orbánt – felhasználni, kiegészítve az ismerten kormányellenes Political Capital elemzésével.

Bár látszik, hogy a magyarországi ellenzék igyekszik mindent megtenni, hogy bagatellizálja a Trump–Orbán-találkozót. A valóságban a két vezető közötti tárgyalás Magyarország számára évtizedek óta nem látott fontosságú.

Orbán Viktor Közép-Európában az első miniszterelnök, aki találkozik Donald Trumppal – újraválasztása óta csupán a szintén konzervatív lengyel kormányfőt fogadta az amerikai elnök.