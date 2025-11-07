Washingtonban az évtized találkozója zajlik, eközben a Telex inkább szépségkirálynőkkel foglalkozott
2025. november 07. 17:32
A liberális média mindent megtesz, hogy bagatellizálja a Trump-Orbán-találkozót.
Úgy tűnik, a Telexet nem nagyon érdekli, hogy Orbán Viktor miniszterelnök évek óta nem látott fontosságú találkozóra készül Washingtonban Donald Trump amerikai elnökkel. A liberális portál oldalán kiemelt hírként a diplomáciai találkozó előtt szűk egy órával a „szépségkirálynők sértegetésével” foglalkozó cikk szerepelt.
Majd a megbeszélést megelőzően nem sokkal sikerült kitenniük a találkozóról szóló élő közvetítést, de továbbra is „szinte eldugva” csak a szépségkirálynők alá sikerült helyezni (utána vezető hírbe került egy, a washingtoni magyar delegációról, és az eseményről a helyszínről beszámolni kívánó újságírókról szóló írás). Az élő közvetés alatt egyébként elég sokat kell görgetnünk, hogy egy „mínuszos hírnél” bővebb tájékoztatást lássunk a csúcsról. De ezekkel a hírekkel is mindent elkövet a Telex, hogy megpróbálja marginalizálni a találkozó fontosságát, és igyekszik egy hamis narratívát – Trump majd megbünteti Orbánt – felhasználni, kiegészítve az ismerten kormányellenes Political Capital elemzésével.
Bár látszik, hogy a magyarországi ellenzék igyekszik mindent megtenni, hogy bagatellizálja a Trump–Orbán-találkozót. A valóságban a két vezető közötti tárgyalás Magyarország számára évtizedek óta nem látott fontosságú.
Orbán Viktor Közép-Európában az első miniszterelnök, aki találkozik Donald Trumppal – újraválasztása óta csupán a szintén konzervatív lengyel kormányfőt fogadta az amerikai elnök.
Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, már a találkozó előtt több fontos bejelentést is tettek, amelyek alapvetően befolyásolják a magyar gazdaság helyzetét. És az sem lebecsülendő, hogy Magyarország és az Egyesült Államok – a világ vezető hatalma – között baráti kapcsolat áll fenn.