Itt az újabb bejelentés Washingtonból: hatalmas lehetőség nyílik meg a magyar űrkutatás előtt

A kormány átfogó beruházási, oktatási, képzési és technológiai megállapodást készít elő az amerikai Voyager Technologies-zel, így megnyílik a lehetőség arra, hogy Magyarország aktív szereplője lehessen a vállalat űrállomásépítési projektjének – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Washingtonban. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a Voyager Technologies a világ egyik legjelentősebb űrtechnológiai vállalata, amely azt tervezi, hogy 2029-re kereskedelmi hasznosítású és működtetésű űrállomást épít és bocsát fel Föld körüli pályára.

Itt most Magyarország számára megnyílik a lehetőség, hogy ebben az űrállomásépítési projektben az építés folyamán, a technológia kidolgozása folyamán és a működtetés folyamán is aktív szereplők lehessünk”

– közölte. „Ezért ma egy átfogó beruházási, oktatási, képzési, technológiai megállapodást készítünk elő a Voyager Technologies-zel, amely biztosítani fogja, hogy Magyarország nagyon sokat tudjon profitálni abból, hogy a legutóbbi emberes űrmisszióval ismételten nevet szereztünk magunknak az űrkutatásban” – folytatta.

„Ez óriási lehetőség. Magyarországnak itt előnye van, hiszen a tudományos eredmények, amelyeket elértünk, előre visznek minket ebben a kérdésben, szóval ezt a nagy előnyt most hasznosítjuk, learatjuk a gyümölcsét, s Magyarország részvételével az űrkutatásban, az űrtechnológiával egy újabb lendületet adunk a gazdaság egészének” – tette hozzá. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy negyvenöt évvel Farkas Bertalan űrmissziója után Magyarország újra nevet szerzett magának idén az űrtechnológiában Kapu Tibor küldetésével.