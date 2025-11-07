Ft
11. 07.
péntek
Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Voyager Technologies Magyarország űrkutatás Szijjártó Péter űrállomás Farkas Bertalan

Itt az újabb bejelentés Washingtonból: hatalmas lehetőség nyílik meg a magyar űrkutatás előtt

2025. november 07. 16:36

Új űrállomás fog épülni.

2025. november 07. 16:36
null

A kormány átfogó beruházási, oktatási, képzési és technológiai megállapodást készít elő az amerikai Voyager Technologies-zel, így megnyílik a lehetőség arra, hogy Magyarország aktív szereplője lehessen a vállalat űrállomásépítési projektjének – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Washingtonban. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a Voyager Technologies a világ egyik legjelentősebb űrtechnológiai vállalata, amely azt tervezi, hogy 2029-re kereskedelmi hasznosítású és működtetésű űrállomást épít és bocsát fel Föld körüli pályára.

Itt most Magyarország számára megnyílik a lehetőség, hogy ebben az űrállomásépítési projektben az építés folyamán, a technológia kidolgozása folyamán és a működtetés folyamán is aktív szereplők lehessünk”

– közölte. „Ezért ma egy átfogó beruházási, oktatási, képzési, technológiai megállapodást készítünk elő a Voyager Technologies-zel, amely biztosítani fogja, hogy Magyarország nagyon sokat tudjon profitálni abból, hogy a legutóbbi emberes űrmisszióval ismételten nevet szereztünk magunknak az űrkutatásban” – folytatta.

„Ez óriási lehetőség. Magyarországnak itt előnye van, hiszen a tudományos eredmények, amelyeket elértünk, előre visznek minket ebben a kérdésben, szóval ezt a nagy előnyt most hasznosítjuk, learatjuk a gyümölcsét, s Magyarország részvételével az űrkutatásban, az űrtechnológiával egy újabb lendületet adunk a gazdaság egészének” – tette hozzá. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy negyvenöt évvel Farkas Bertalan űrmissziója után Magyarország újra nevet szerzett magának idén az űrtechnológiában Kapu Tibor küldetésével.

Tehát Magyarország az ország méretéhez, gazdasági erejéhez képest abszolút mértékben felülreprezentált a nemzetközi űrtechnológiai, űrkutatási világban. Ez annak is köszönhető, hogy ez a legutóbbi űrmissziónk egy olyan tudományos kísérletsorozatot is tartalmazott, amely kísérletek nagymértékben járulnak hozzá tudományos kutatások sikeréhez, valamint újabb gazdasági vívmányok és újabb technológiai fejlődések, fejlesztések eléréséhez”

– húzta alá. „Ezekből az űrben végrehajtott kísérletekből a magyar gazdaság nagyon sokat profitál, a fejlett űrtechnológia hozzájárul a gazdaság egészének jobb működéséhez és növekedéséhez, ezért azt a stratégiai döntést hoztuk, hogy építve arra, hogy ezzel az emberes űrmisszióval újra nevet szereztünk magunknak az űrtechnológiában, építve azokra a kísérletekre és azoknak a gazdasági hatásaira, amelyeket ezen misszió során elvégeztünk, folytatjuk az űrtechnológiába történő befektetéseinket, folytatjuk az űrprogramunkat, újabb emberes űrmissziót tervezünk és folytatjuk azt a tudományos kutatási, gazdaságfejlesztési munkát, amelyet elkezdtünk az első emberes űrmissziókkal” – mondta.

„Ehhez partnerek kellenek nyilvánvalóan, és abból látszik, hogy Magyarország ismételten nevet szerzett magának, hogy most már sokkal könnyebb partnereket találni, sőt, van, hogy a partnerek jelentkeznek” – összegzett.

(MTI)

Nyitókép forrása: CHANDAN KHANNA / AFP

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
csulak
2025. november 07. 17:51
csak batran es okosan, a libernyakok meg hadd karogjanak
Bi Tang Tomee
2025. november 07. 17:38
A Westinghouse mini-reaktorait is ránk fogják sózni, pedig a Roszatom klasszisokkal jobb, és teljes élettartam szolgáltatást nyújt... nem csak megépíti, hanem üzemelteti is ha kell, és elszállítja, újradűsítja a fűtőelemeket stb.
tgely
2025. november 07. 17:27
A kátyú és az űrállomás kontrasztja politikai dilemmát szül.
trokadero
2025. november 07. 17:21 Szerkesztve
Ha , csak ez lesz csak a tarisznyában ,és Trump nem tenne kivételt Magyarországgal az orosz olajszankció ügyében , az nagy csalódás lenne.Rendkívüli hatása lehet Trump döntésének,a jövő évi választások kimenetelére.Ha nem adja meg a kivételt , a hőzöngő Magyar brekivel nem lehet majd bírni.Ha kivételt kapunk, akkor holnaptól óriási veszélyben lesz a Barátság kőolajvezeték.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!