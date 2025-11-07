Ft
11. 07.
péntek
Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

bűnözés vízum Egyesült Államok

Megígérték, megcsinálják: több tízezer bűnözőt raknak ki az Egyesült Államokból

2025. november 07. 17:24

Köztük nyolcezer diák vonják vissza.

2025. november 07. 17:24
null

Az amerikai Trump-kormányzat közölte, hogy január óta több tízezer vízumot vont vissza, elsődleges okként bűncselekményeket jelölve meg – írja a Fox News.

A külügyminisztérium csütörtökön bejelentette, hogy idén 80 ezer vízumot vontak vissza eddig, megjegyezve, hogy ez több mint kétszerese a tavaly visszavont vízumok számának. Az érintett vízumok között több mint 8000 diákvízum volt.

Több mint 16 ezer vízumot vontak vissza ittas vezetés, több mint 12 ezret testi sértés és több mint 8 ezret lopás miatt.

„Az ígéretek be lettek tartva” – írta a külügyminisztérium az X-en, hozzátéve, hogy Donald Trump elnök és Marco Rubio külügyminiszter „mindig az amerikai nép biztonságát és érdekeit helyezi előtérbe”.

A külügyminisztérium visszavonhatja a vízumot olyan okokból, mint a túltartózkodás, bűncselekmény elkövetése, a közbiztonság veszélyeztetése, bármilyen formában történő terrorista tevékenységben való részvétel vagy terrorszervezet támogatása.

A kormányzat tág értelemben definiálta a terrorizmus támogatását, 

beleértve az Egyesült Államok Izrael és a zsidó állam katonai fellépése iránti támogatásának kritikáját, valamint a palesztinok melletti kiállást.

A szövetségi kormányzat korábban ezt indokként használta fel a vízumok visszavonására.

Hivatalába való visszatérésének első napján Trump végrehajtási rendeletet írt alá annak biztosítására, hogy a vízumbirtokosok „ne tanúsítsanak ellenséges magatartást Amerika állampolgáraival, kultúrájukkal, kormányukkal, intézményeikkel vagy alapelveikkel szemben, és ne támogassák, segítsék és ne támogassák a kijelölt külföldi terroristákat és a nemzetbiztonságunkat fenyegető egyéb veszélyeket”.

A nyár folyamán az amerikai külügyminisztérium bejelentette: kérni fogják a kérelmezőket, hogy tegyék nyilvánossá közösségimédia-fiókjaikat a kormányzati megfigyelés érdekében, és a kérelmezőkkel folytatott interjúk alapján fogják megállapítani, hogy kik jelenthetnek veszélyt a nemzetbiztonságra.

Fotó: NurPhoto via AFP

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Málaga21
•••
2025. november 07. 18:41 Szerkesztve
Köztük nyolcezer diák vonják vissza. Meg a magyarul tudást. Azt már vissza is vonták.
akitiosz
2025. november 07. 17:57
"Köztük nyolcezer diák vonják vissza." Az értelmetlen és fogalmatlan héber újságírás megint tombol. :-(
Barnabás.N
2025. november 07. 17:57
„ne tanúsítsanak ellenséges magatartást Amerika állampolgáraival, kultúrájukkal, kormányukkal, intézményeikkel vagy alapelveikkel szemben, és ne támogassák, segítsék és ne támogassák a kijelölt külföldi terroristákat és a nemzetbiztonságunkat fenyegető egyéb veszélyeket” Ezt EU-ban is ezzel a szellemmel kellett volna csinálni (persze legjobb lett volna be sem engedni őket...)!
astra04
2025. november 07. 17:45
Kibasszák a paleszgeci pártolókat is? Jól teszik! Európában is így kéne!
