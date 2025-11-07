Megígérték, megcsinálják: több tízezer bűnözőt raknak ki az Egyesült Államokból

Az amerikai Trump-kormányzat közölte, hogy január óta több tízezer vízumot vont vissza, elsődleges okként bűncselekményeket jelölve meg – írja a Fox News.

A külügyminisztérium csütörtökön bejelentette, hogy idén 80 ezer vízumot vontak vissza eddig, megjegyezve, hogy ez több mint kétszerese a tavaly visszavont vízumok számának. Az érintett vízumok között több mint 8000 diákvízum volt.

Több mint 16 ezer vízumot vontak vissza ittas vezetés, több mint 12 ezret testi sértés és több mint 8 ezret lopás miatt.

„Az ígéretek be lettek tartva” – írta a külügyminisztérium az X-en, hozzátéve, hogy Donald Trump elnök és Marco Rubio külügyminiszter „mindig az amerikai nép biztonságát és érdekeit helyezi előtérbe”.

A külügyminisztérium visszavonhatja a vízumot olyan okokból, mint a túltartózkodás, bűncselekmény elkövetése, a közbiztonság veszélyeztetése, bármilyen formában történő terrorista tevékenységben való részvétel vagy terrorszervezet támogatása.