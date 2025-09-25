A „demokratikus” Ukrajnában hat éve nem volt választás: Zelenszkij repülhet a háború után

Volodimir Zelenszkij egy, az Axios-nak adott interjúban jelezte, hogy a háború lezárását követően távozhat a pozíciójából.

Az én célom a háború befejezése, nem pedig az, hogy továbbra is hivatalban maradjak”

– fogalmazott az ukrán elnök.

Ukrajnában utoljára 2019-ben tartottak választásokat, akkor győzött Volodimir Zelenszkij. Egy elnöki ciklus öt évig tartana, tehát Zelenszkijt 2024-ben le kellett volna váltani, vagy újraválasztani, azonban a háborús helyzet miatt erre nem került sor.