háború Ukrajnában elnök Volodimir Zelenszkij mandátum hatalom

A „demokratikus” Ukrajnában hat éve nem volt választás: Zelenszkij repülhet a háború után

2025. szeptember 25. 12:24

Ukrajnában utoljára 2019-ben választottak elnököt, és bár a mandátum 2024-ben lejárt volna, a háborús helyzetre hivatkozva a választást elhalasztották.

2025. szeptember 25. 12:24
null

Volodimir Zelenszkij egy, az Axios-nak adott interjúban jelezte, hogy a háború lezárását követően távozhat a pozíciójából.

Az én célom a háború befejezése, nem pedig az, hogy továbbra is hivatalban maradjak”

– fogalmazott az ukrán elnök.

Ukrajnában utoljára 2019-ben tartottak választásokat, akkor győzött Volodimir Zelenszkij. Egy elnöki ciklus öt évig tartana, tehát Zelenszkijt 2024-ben le kellett volna váltani, vagy újraválasztani, azonban a háborús helyzet miatt erre nem került sor.

Többször felmerült már egy választás kiírása, azonban erre Ukrajnának jelenleg hatóságilag nincs kapacitása és az alkotmány sem teszi lehetővé.

Zelenszkij személyét Orosz oldalról rengeteg kritika érte, mondván, hogy illegitim módon tartja fenn a hatalmát és nem kéne hivatalban lennie. Amennyiben megrendezésre kerülne Ukrán választás, akkor az elnöki szék legnagyobb esélyese a korábbi vezérkari főnök, Valerij Zaluzsnij lenne. Ő jelenleg Ukrajna brit nagyköveteként szolgál.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

***

 

Reszelő Aladár
2025. szeptember 25. 14:31
Eddig is ő az egy választással legtovább hatalmon levő DEMOKRATIKUS vezető de ez van annyira menő csúcs, hogy érdemes nap mint nap megdönteni. A hábrúnak addig nem lesz vége, amíg meg nem nyerik. De mivel erre soha nem lesznek képesek, így addig választások sem leszenk, így a csúcs nap mint megdől majd. 15 év múlva még mindig Dr Miniszterelnök lesz a diktátor, hiába nyerte az elmúlt 30 év összes választását. Zselé még mindig tökéletes demokrata lesz, hiába nem voltak már választások 20+ éve.
lemez
2025. szeptember 25. 14:30
Ursula;s végtelenségig támogatjuk ukrajnát.És europát mikor?
Dixtroy
2025. szeptember 25. 14:15
"Az én célom a háború befejezése, nem pedig az, hogy továbbra is hivatalban maradjak" A hivatalba.. a Jenőhöz.
Dixtroy
•••
2025. szeptember 25. 14:12 Szerkesztve
Zeló csak ne repkedjen, várja már a fal. Nem arra gondoltam, hogy feketét ölt, hanem mint csauék, hirtelen figyelmes lesz a földön valamire.
