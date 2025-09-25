A „demokratikus” Ukrajnában hat éve nem volt választás: Zelenszkij repülhet a háború után

Közel a vég, már a belső köre is Zelenszkij ellen fordult: szétesőben az ukrán elnök pártja
Egyre több és több ellenfele kerül elő.
Ukrajnában utoljára 2019-ben választottak elnököt, és bár a mandátum 2024-ben lejárt volna, a háborús helyzetre hivatkozva a választást elhalasztották.
Volodimir Zelenszkij egy, az Axios-nak adott interjúban jelezte, hogy a háború lezárását követően távozhat a pozíciójából.
Az én célom a háború befejezése, nem pedig az, hogy továbbra is hivatalban maradjak”
– fogalmazott az ukrán elnök.
Ukrajnában utoljára 2019-ben tartottak választásokat, akkor győzött Volodimir Zelenszkij. Egy elnöki ciklus öt évig tartana, tehát Zelenszkijt 2024-ben le kellett volna váltani, vagy újraválasztani, azonban a háborús helyzet miatt erre nem került sor.
Többször felmerült már egy választás kiírása, azonban erre Ukrajnának jelenleg hatóságilag nincs kapacitása és az alkotmány sem teszi lehetővé.
Zelenszkij személyét Orosz oldalról rengeteg kritika érte, mondván, hogy illegitim módon tartja fenn a hatalmát és nem kéne hivatalban lennie. Amennyiben megrendezésre kerülne Ukrán választás, akkor az elnöki szék legnagyobb esélyese a korábbi vezérkari főnök, Valerij Zaluzsnij lenne. Ő jelenleg Ukrajna brit nagyköveteként szolgál.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP
