kormány család alappillér Gondosóra készülék program segítség államtitkár

Eloszlatta a kételyeket a kormány: jövőre is működni fog a Gondosóra program (X)

2025. szeptember 22. 09:27

Az Energiaügyi Minisztérium államtitkára úgy fogalmazott: „a Gondosóra program az elmúlt évtized egyik legsikeresebb szociálpolitikai újítása”.

2025. szeptember 22. 09:27
Idősödve mindannyian egyre inkább megtapasztaljuk, hogy nem mindig könnyű egyedül boldogulni a mindennapokban. A családtagok, gyerekek, unokák szeretnének ott lenni minden percben, de ez sajnos nem lehetséges. Épp ezért született meg a Gondosóra program, amely mintegy a hozzátartozók meghosszabbított kezeként vigyáz az idősebbekre. Ez a kis készülék nemcsak a hozzátartozóink biztonságát szolgálja, hanem a lelki nyugalmukat is.

Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára szerint „a Gondosóra program az elmúlt évtized egyik legsikeresebb szociálpolitikai újítása, a kormány aktív és biztonságos időskort támogató politikájának egyik alappillére, amely

több százezer magyar család mindennapjait segíti kézzelfogható módon”

– idézi az economx. Az MSZP-s Komjáthi Imre arról kérdezte a kormánypárti politikust, „mi kerül 27 milliárd forintba a Gondosóra programon?”

Az államtitkár válaszában hangsúlyozta, hogy a 2026-ra tervezett költségvetési forrás egy tudatosan megtervezett, arányos és indokolt befektetés, amely garantálja a Gondosóra komplex, életmentő nemzeti szolgáltatási rendszerének fenntartását, működtetését és folyamatos fejlesztését. Kiemelte: a kormány előfinanszírozza a programot, hiszen bár jogosan járnának uniós források, Magyarország eddig egyetlen eurót sem kapott ezek fedezetére. Ezért született meg az a felelős, stratégiai döntés, hogy a jövő évben a központi költségvetésből biztosítanak forrást a Gondosóra működésére.

A Gondosóra legnagyobb előnye, hogy nem kizárólag akkor nyújt segítséget, ha valamilyen egészségügyi baj történik

– például elesés vagy hirtelen rosszullét. Arra is képes, hogy eltévedés esetén a GPS-lokáció segítségével pontosan meghatározza a tartózkodási helyünket, így a segítők gyorsan ránk találhatnak. De akkor is számíthatunk rá, ha olyan mindennapi problémával szembesülünk, amelyet idősként nehéz megoldani: például ha elromlik a kazán, és szerelőre van szükség. A Gondosóra központja ilyen helyzetben is útmutatást és segítséget nyújt.

A program hátterében egy egyszerű, könnyen használható készülék áll, amelyet a csuklónkon viselhetünk, mint egy karórát. Segélyhívás esetén egyetlen gombnyomással kapcsolatba léphetünk a diszpécserközponttal, ahol nap 24 órájában felkészült munkatársak várják a hívásokat. A készülék igénylése egyszerű: a program honlapján, telefonon vagy a családtagok segítségével bárki hozzájuthat. Ráadásul 2025 áprilisától a 80 év feletti korosztály számára előzetes igénylés nélkül küldték ki a Gondosórát – ezzel is biztosítva, hogy a legidősebbek a lehető leggyorsabban hozzájussanak a védelemhez.

Fontos tudni, hogy a készülék használata csak akkor zökkenőmentes, ha kézhez vételkor feltöltjük, és rögtön kezdeményezünk rajta egy próbahívást. Ez az apró lépés biztosítja, hogy baj esetén azonnal működjön a kapcsolat.

A Gondosóra népszerűsége is mutatja, mennyire nagy szükség van rá: ma már közel 900 ezer ember használja, vagyis majdnem minden második 65 év feletti magyar részesül a védelemben. Az elmúlt három évben a rendszer több mint 70 ezer alkalommal nyújtott életmentő segítséget, emellett 660 ezer esetben biztosított általános támogatást – legyen szó tanácsadásról, eligazításról vagy hétköznapi problémák megoldásáról.

A Gondosóra tehát nem csupán egy eszköz, hanem valódi társ a mindennapokban. Biztonságot ad azoknak, akik viselik, és megnyugvást a családtagoknak, akik tudják: szeretteik nincsenek egyedül. Ez a program hidat épít generációk között, és bebizonyítja, hogy a gondoskodás és figyelem a modern technológia segítségével is elérhető.

(X)

