Eloszlatta a kételyeket a kormány: jövőre is működni fog a Gondosóra program (X)

Idősödve mindannyian egyre inkább megtapasztaljuk, hogy nem mindig könnyű egyedül boldogulni a mindennapokban. A családtagok, gyerekek, unokák szeretnének ott lenni minden percben, de ez sajnos nem lehetséges. Épp ezért született meg a Gondosóra program, amely mintegy a hozzátartozók meghosszabbított kezeként vigyáz az idősebbekre. Ez a kis készülék nemcsak a hozzátartozóink biztonságát szolgálja, hanem a lelki nyugalmukat is.

Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára szerint „a Gondosóra program az elmúlt évtized egyik legsikeresebb szociálpolitikai újítása, a kormány aktív és biztonságos időskort támogató politikájának egyik alappillére, amely

több százezer magyar család mindennapjait segíti kézzelfogható módon”

– idézi az economx. Az MSZP-s Komjáthi Imre arról kérdezte a kormánypárti politikust, „mi kerül 27 milliárd forintba a Gondosóra programon?”