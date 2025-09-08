Mindig van, aki vigyáz Önre – ezért érdemes Gondosórát használni

A regisztrációt a szolgáltatás igénybevételére jogosult személy vagy az igénybevételre jogosult személy megbízásából bárki elvégezheti – olvasható a Gondosóra oldalán. Az első lépés néhány személyes adat (személy- és lakcímigazolványban szereplő adatok) pontos megadása, amit egy megerősítő email visszaigazolása követ.

Ha az adatok egyeztetése során eltérés mutatkozik, a regisztrációs ügyfélszolgálat megkeresi a regisztrálót a pontosítás érdekében. A sikeres regisztráció után az adatok átkerülnek a Szolgáltatóhoz. A kézbesítés körülbelül 2 héten belül, amelyről a Magyar Posta gondoskodik, SMS-ben jelezve a kézbesítés időpontját.

Az utóbbi időszakban még könnyebbé vált a hozzáférés: 2024 áprilisa és augusztusa között a 80 év felettieknek előzetes igénylés nélkül postázták a készüléket. Természetesen ebben az esetben is elengedhetetlen az eszköz feltöltése és a teszthívás indítása.

A Gondosóra mára országos sikertörténet lett. Több mint 900 ezer felhasználója van, ami azt jelenti, hogy nagyjából minden második 65 év feletti rendelkezik a készülékkel. Ez hatalmas előrelépés, hiszen így több százezer család érezheti nagyobb biztonságban az idős szeretteit.