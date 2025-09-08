Ft
09. 08.
hétfő
család aggodalom biztonság probléma Gondosóra nyugdíj

Mindig van, aki vigyáz Önre – ezért érdemes Gondosórát használni

2025. szeptember 08. 08:35

A kormány döntése értelmében 2026-ban is folytatódik a Gondosóra program.

2025. szeptember 08. 08:35
null

Az idősek gondozása sok család számára mindennapos kihívás: nem tudunk mindig mellettük lenni, bármennyire szeretnénk is. Egy rossz mozdulat, egy váratlan rosszullét, egy eltévedés vagy akár egy egyszerű hétköznapi probléma – például egy meghibásodott kazán – máris komoly gondot jelenthet számukra. A Gondosóra ezekre az élethelyzetekre ad megnyugtató választ. Nem csupán egy eszköz, hanem egy biztos háttér, amely egyetlen gombnyomással elérhetővé teszi a szükséges segítséget.

Nem csak vészhelyzetben segít

Sokan azt gondolják, hogy a Gondosóra csak akkor hasznos, ha valaki rosszul lesz vagy elesik. Valójában azonban sokkal több ennél.

  • Egészségügyi probléma esetén – például rosszullét, elesés – azonnal riasztható a központ, ahonnan a megfelelő segítséget küldik.
  • Ha valaki eltéved, a készülék GPS-alapú helymeghatározással segít megtalálni az érintettet. Ez különösen megnyugtató azoknak, akik időnként bizonytalanul tájékozódnak.
  • Mindennapi gondokban is támogat: ha például elromlik a kazán vagy egyéb probléma adódik, a Gondosóra diszpécserei segítenek megszervezni a szükséges szakembert.

Így a készülék nemcsak életet menthet, hanem a mindennapokban is kézzelfogható támaszt nyújt.

Hogyan működik a Gondosóra?

A Gondosóra egy könnyen hordozható, egyszerűen kezelhető készülék. Egyetlen gombnyomással kapcsolatba lehet lépni a diszpécserszolgálattal, amely éjjel-nappal rendelkezésre áll. A készülék mindig kapcsolatban van a központtal, így ha segítségre van szükség, az azonnal elérhető.

Fontos tudnivaló: amikor valaki kézhez kapja a Gondosórát, az első lépés mindig az, hogy feltölti az eszközt, majd indít rajta egy próbahívást. Ez biztosítja, hogy minden rendben működjön, és a készülék valóban készen álljon a használatra.

Hogyan lehet igényelni?

A regisztrációt a szolgáltatás igénybevételére jogosult személy vagy az igénybevételre jogosult személy megbízásából bárki elvégezheti – olvasható a Gondosóra oldalán. Az első lépés néhány személyes adat (személy- és lakcímigazolványban szereplő adatok) pontos megadása, amit egy megerősítő email visszaigazolása követ.

Ha az adatok egyeztetése során eltérés mutatkozik, a regisztrációs ügyfélszolgálat megkeresi a regisztrálót a pontosítás érdekében. A sikeres regisztráció után az adatok átkerülnek a Szolgáltatóhoz. A kézbesítés körülbelül 2 héten belül, amelyről a Magyar Posta gondoskodik, SMS-ben jelezve a kézbesítés időpontját.

Az utóbbi időszakban még könnyebbé vált a hozzáférés: 2024 áprilisa és augusztusa között a 80 év felettieknek előzetes igénylés nélkül postázták a készüléket. Természetesen ebben az esetben is elengedhetetlen az eszköz feltöltése és a teszthívás indítása.

A Gondosóra mára országos sikertörténet lett. Több mint 900 ezer felhasználója van, ami azt jelenti, hogy nagyjából minden második 65 év feletti rendelkezik a készülékkel. Ez hatalmas előrelépés, hiszen így több százezer család érezheti nagyobb biztonságban az idős szeretteit.

A számok is mutatják a jelentőségét: a Gondosóra az elmúlt években közel 70 ezer alkalommal mentett életet, és több mint 660 ezer esetben nyújtott általános segítséget a hétköznapokban. Ezek a tapasztalatok is azt bizonyítják, hogy valóban nélkülözhetetlen társ lehet minden idős ember mindennapjaiban.

Miért érdemes Gondosórát használni?

  • Mert biztosítja, hogy az idős hozzátartozónk soha ne legyen egyedül a bajban.
  • Mert a családtagok is megnyugodhatnak: tudják, hogy szerettük bármikor eléri a segítséget.
  • Mert a készülék nem bonyolult, nem igényel különösebb technikai tudást – csak egy gombnyomás.
  • Mert nemcsak egészségügyi vészhelyzetekben, hanem a mindennapi gondoknál is számíthat rá az ember.

A Gondosóra több, mint egy apró készülék: biztonság, nyugalom és megbízható segítség. Nemcsak az idős emberek számára jelent óriási támaszt, hanem családjaik számára is, akik így tudják: szerettük nincs egyedül, bármikor elérhető a támogatás.

Akár elesésről, rosszullétről, eltévedésről vagy egyszerű hétköznapi problémáról van szó, a Gondosóra mindig ott van, és vigyáz azokra, akik a legfontosabbak számunkra.

Döntött a kormány: folytatódik a Gondosóra

A Pénzcentrum szúrta ki, hogy a Magyar Közlöny legfrissebb számában megjelent a 1321/2025. (VIII. 21.) kormányhatározat rögzíti: a Gondosóra program a következő évben is működni fog. Arra is fény derült, hogy a kormány 26,8 milliárd forintot különít el a program 2026. évi fenntartására a központi költségvetésből. A lebonyolítást továbbra is a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. végzi – írják.

