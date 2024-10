Az európai versenyképesség rituális legyilkolásának napja

Személyes ügy

Az Európai Unió az utóbbi évek egyik legnagyobb horderejű kereskedelmi intézkedését szavazta meg, kockáztatva ezzel az EU és Kína között amúgy is pattanásig feszült helyzet eszkalációját, amely legrosszabb esetben a kereskedelmi háború pusztító kiteljesedéséhez, ezzel az unió versenyképességének további amortizációjához vezethet.

A terv véglegesítése és a számára kedvező kimenetelű szavazás azonban mindennél és mindenkinél fontosabb volt Ursula von der Leyen számára. Az Európai Bizottság elnöke ismét geopolitikai és geogazdasági nagyhatalommá kívánja tenni a tömböt, ami meglátása szerint a gazdaságbiztonság nélkül esélytelen próbálkozás lenne. Ebben teljesen igaza van, a módszerek azonban, amelyekkel alapot igyekszik teremteni ehhez, több tagállam heves ellenkezését váltották ki.

A büntetővámok története mintegy esszenciája VDL Kína-politikájának. Az EB-elnök ragaszkodik ahhoz az elképzeléshez, hogy Peking a nemzetközi rend megváltoztatására törekszik, és minden eszközt – beleértve a »tisztességtelen« kereskedelmi gyakorlatok használatát – ennek a célnak rendel alá.

A Kínától való függetlenedés elve központi szerepet játszik Von der Leyen európai gazdasággal kapcsolatos elképzeléseiben, a büntetővámok esetében azonban még ő is ingoványos talajra tévedt – politikai és kereskedelmi kockázatai annyira súlyosak lehetnek, hogy a kezdeményezés és a mechanizmus felügyelete könnyen kicsúszhat a kezéből. A Kínával szemben elindított kereskedelmi háborúban az EU nem csupán rosszul járhat, de verseny- és kapacitásképességeinek durva hiányai miatt akár el is vérezhet.

A szavazás az extravámokról tehát nem egyszerűen egy kereskedelmi döntés volt, hanem egyben voksolás Ursula von der Leyen Kína-politikája mellett. Ennek fényében a tartózkodások száma azonban halk figyelmeztetés is lehet az EB elnöke felé.

Pedig Scholz kancellár tényleg mindent bevetett, hogy összehozzon egy vámellenes tömböt: érvelése az európai gazdasági érdekekkel összhangban természetesen Németországról szólt. A német ipari szereplők (elsősorban az autógyárak) kínai érdekeltségei és összefonódásai miatt joggal aggódik egy esetleges válaszcsapás lehetősége miatt – Peking egyelőre még „csak” az EU-s élelmiszeripari exporttermékeket vette célba a brüsszelihez hasonló szubvencióellenes vizsgálatokkal, ám pallosa bármikor lesújthat a német ipari gyártókra is, amelyekre akár végzetes csapást is mérhet egy újabb korlátozó vagy tiltó intézkedés. A kereskedelmi háború tehát egyértelműen a német autógyártókat érintené a leginkább, különösen az amúgy is padlón heverő Volkswagent és a BMW-t, amelyek 2022-ben összesen 4,6 millió autót adtak el Kínában. Márpedig ami nagyon fáj a német autóiparnak, az egész Európának fáj, Magyarországnak pedig – amely a keleti és nyugati autóipart köti össze – különösen.