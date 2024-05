Európa trónjára ülne a kínai autógyártó óriás

A magyar bázis

Tény, hogy a tisztán elektromos autók eladásának üteme még mindig lassabb, mint a plug-in hibrideké – a világ egyik legnagyobb gépkocsigyártója, a Szeged mellett első európai üzemét építő BYD azonban e területen is hasít: a cég áprilisi eladásainak 57 százalékát tették ki a hibridek, és

a BYD nem mellesleg ezzel oroszlánrészt vállalt abban is, hogy a globális plug-in hibrid piacon Kína részesedése 70 százalékra ugrott az első negyedévben.

A nagy vesztese a küzdelemnek óriási meglepetésre a hibridtechnológiákban jeleskedő Japán lett, amely a piac mindössze 1,9 százalékát tudta megszerezni ugyanebben az időszakban.

A BYD már megugrotta a legnagyobb kötelezőt, de most nem titkoltan arra törekszik, hogy 2030-ra az európai piacon is uralkodóvá váljon, és lenyomja a Teslát, a Volkswagent és a Stellantist is a tisztán elektromosok terén. Michael Shu, a vállalat európai igazgatója elmondta, hogy a cég hatalmas beruházásokat fog végrehajtani mind a gyártás, mind az értékesítés, mind a marketing területén a régióban. Első és legnagyobb lépésként a magyarországi BYD-gyárat említhetjük kiemelt projektnek, de a tervek között szerepel a Seagull modell csökkentett árú változata is, amelyet 20 ezer euró alá fog nyomni a cég – ezzel az árral pedig már valóban nehéz lesz versenyezni.

Jöttünk, maradunk

Miközben Brüsszel arra koncentrál, hogyan és mennyi extravámmal tudná sújtani a kínai autógyártókat,

a BYD az Európában Európáért szlogennel indul harcba, vagyis a magyarországi gyárral hosszú távra rendezkedik be a kontinensen, elkerülve ezzel az exportbüntetéseket és a kereskedelmi korlátozásokat.

Shu egyébként azt is elárulta, hogy az európai piacon is nagy hangsúlyt fektetnek a hibridek eladására. Ez azonban nem csak annak köszönhető, hogy a plug-in piac annyira jól megy, sokkal prózaibb okai is vannak: azon még a BYD is elcsodálkozott, hogy mennyire lassan megy a töltési infrastruktúra kiépítése az EU-ban.

Ha el akarja érni merész céljait, a BYD-nek valóban szüksége lesz arra a rengeteg befektetésre, amiről a területi igazgató beszélt. Az idei első negyedévben a nyugat-európai tisztán elektromos autók piacán még csak 1,7 százalékos volt a részesedése. (E szám tükrében végképp megfejthetetlen, miért beszél az Európai Bizottság elnöke kínai járműdömpingről.) Ami pedig a tavalyi trónfosztást illeti: a Tesla ideiglenesen visszaszerezte az első helyet. Az első negyedévben Elon Musk cégének 386 810 járművet sikerült értékesíteni, amely nem sokkal ugyan, de megelőzte a BYD eladási számait.

A verseny eddig is a két vállalat között dúlt, és a jövőben sem lesz másképp.

