Jön a következő nagy kínai beruházás: elektromos buszgyár épülhet Magyarországon

A kínai cég, egyenlőre csak a hazájában gyárt elektromos meghajtású buszokat és teherautókat, de a közeljövőben nemzetközi terjeszkedésbe szeretnének kezdeni.

A Wisdom a terveit a Hongkongban rendezett, tizedik Belt and Road Summit konferencián jelentette be. A Templewater, hongkongi befektetési cég vezérigazgatója arról beszélt, hogy jelenleg nincs közvetlen európai befektetésük, de vannak együttműködéseik több országban is.