Ft
Ft
19°C
15°C
Ft
Ft
19°C
15°C
09. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
elektromos Wisdom Motor Magyarország teherautó Kína gyár busz

Jön a következő nagy kínai beruházás: elektromos buszgyár épülhet Magyarországon

2025. szeptember 15. 10:07

A kínai Wisdom Motor az első európai gyárát Magyarországon építheti meg – jelentette be a cég vezetője egy hongkongi közlekedési konferencián.

2025. szeptember 15. 10:07
null

Újabb lendületesen fejlődő kínai autóipari cég építhet gyárat hazánkban – írta a Portfolio.

Magyarországon vagy Romániában nyithatja meg első európai gyárát a kínai Wisdom Motor.

Ezt is ajánljuk a témában

A kínai cég, egyenlőre csak a hazájában gyárt elektromos meghajtású buszokat és teherautókat, de a közeljövőben nemzetközi terjeszkedésbe szeretnének kezdeni.

A Wisdom a terveit a Hongkongban rendezett, tizedik Belt and Road Summit konferencián jelentette be. A Templewater, hongkongi befektetési cég vezérigazgatója arról beszélt, hogy jelenleg nincs közvetlen európai befektetésük, de vannak együttműködéseik több országban is.

Tavaly Ling Ji kínai kereskedelmi miniszter-helyettessel egy kínai delegáció tagja voltam Budapesten, mivel az egyik vállalatunk, a Wisdom Motor jelenleg is tervezi egy európai üzem megépítését Magyarországon vagy Romániában”

– fogalmazott Cliff Zhang, vezérigazgató.

Hozzátette, hogy hamarosan hivataloson is bejelenthetik az európai gyár építését.

Az üzletember kiemelte, hogy a Wisdom az elmúlt években a világ több mint 25 országába – Egyesült Királyságba, Németországba, Ausztriába, Svájcba, Dániába és Svédországba – szállított már elektromos és hidrogén hajtású buszokat és teherautókat. „Ha a lehetséges európai terjeszkedést mérlegeljük, akkor Magyarország erős versenyző a beruházásért” – emelte ki a cégvezető. Ennek oka, hogy hazánk Európai Uniós tagsága hozzáférést biztosítana a nyugat európai piachoz.

Azzal számolunk, hogy 12-18 hónapon belül elindulhat a terjeszkedés”

– részletezte a Wisdom terveit Cliff Zhang.

A gyár nagyjából 30-50 millió dolláros (10-15 milliárd forint) összegből épülhet majd meg. Az üzem 500 embernek adhat munkát és évente több mint tízezer buszt és teherautót gyárthat az európai piacra.

Nyitókép: PHILIPPE LOPEZ / AFP

***

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. szeptember 15. 12:04
arra nagyon ugyelni, hogy magyarok dolgozanak benne , ne idegenek !
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
2025. szeptember 15. 11:54
Magyar 🐒🐓 Júdás Péter kütyükirály! Ő ennyire képes!
Válasz erre
1
0
llnnhegyi
•••
2025. szeptember 15. 11:53 Szerkesztve
Kína elektromos világot épít! Feltartozhatatlanul! -:)))) A növényvilág milliárd évek óta ebből élnek. Fényelektromos energiaátalakításából. Kvantumfizika szabályai sok meglepetést hoznak még.
Válasz erre
1
0
llnnhegyi
2025. szeptember 15. 11:46
Európa!!! Libbcsikommcsi bagázst váltsátok le. Háború pártiak!!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!