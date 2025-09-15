Jön a következő nagy kínai beruházás: elektromos buszgyár épülhet Magyarországon

Tavaly Ling Ji kínai kereskedelmi miniszter-helyettessel egy kínai delegáció tagja voltam Budapesten, mivel az egyik vállalatunk, a Wisdom Motor jelenleg is tervezi egy európai üzem megépítését Magyarországon vagy Romániában”
– fogalmazott Cliff Zhang, vezérigazgató.
Hozzátette, hogy hamarosan hivataloson is bejelenthetik az európai gyár építését.
Az üzletember kiemelte, hogy a Wisdom az elmúlt években a világ több mint 25 országába – Egyesült Királyságba, Németországba, Ausztriába, Svájcba, Dániába és Svédországba – szállított már elektromos és hidrogén hajtású buszokat és teherautókat. „Ha a lehetséges európai terjeszkedést mérlegeljük, akkor Magyarország erős versenyző a beruházásért” – emelte ki a cégvezető. Ennek oka, hogy hazánk Európai Uniós tagsága hozzáférést biztosítana a nyugat európai piachoz.
Azzal számolunk, hogy 12-18 hónapon belül elindulhat a terjeszkedés”