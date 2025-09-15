Gyakran használja a Tiktokot? – Kína és Amerika kereskedelmi tárgyalása Önt is érintheti

„Lehet, hogy hagyjuk meghalni a TikTokot. Vagy talán... nem tudom. Ez Kínán múlik, igazából nem olyan fontos” – fogalmazott az Egyesült Államok elnöke.

Mindez annak kapcsán hangzott el, hogy egyre nagyobbak az elvárások arra vonatkozóan, hogy a szerdai határidőt negyedszer is meghosszabbítják. az alkalmazás tilalmát. Trump múlt hónapban utalt arra, hogy továbbra is hajlandó lesz meghosszabbítani a határidőt, amíg nem találnak vevőt a TikTokra.

