Ft
Ft
19°C
15°C
Ft
Ft
19°C
15°C
09. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
TikTok Kína Peking Washington Amerika Egyesült Államok

Gyakran használja a Tiktokot? – Kína és Amerika kereskedelmi tárgyalása Önt is érintheti

2025. szeptember 15. 09:34

Újra tárgyalóasztalnál az Egyesült Államok és Kína. Miközben Spanyolországban folytatódnak a kereskedelmi egyeztetések, egyre nagyobb a bizonytalanság a TikTok amerikai jövője körül.

2025. szeptember 15. 09:34
null

Az amerikai és kínai tisztviselők hétfőn Spanyolországban tartják a két ország kereskedelmi tárgyalásának második napját – számolt be a BBC.

A TikTok kínai tulajdonosának új vásárlót kell találnia az alkalmazás számára, különben betiltják azt az Egyesült Államokban.

Ezt is ajánljuk a témában

A kereskedelmi megbeszélések célja egyébként az, hogy véget vessenek a világ két legnagyobb gazdasága közötti kereskedelmi háborúnak. A legutóbbi magas szintű tárgyalásra júliusban került sor Peking és Washington között, amikor is megállapodtak a vámok felfüggesztésének 90 napos meghosszabbításáról, amely november 10-én jár majd le.

Donald Trump előző elnöki ciklusa alatt még a TikTok betiltását sürgette, de azóta megváltoztatta álláspontját, és már háromszor is elhalasztotta a tilalmat.

„Lehet, hogy hagyjuk meghalni a TikTokot. Vagy talán... nem tudom. Ez Kínán múlik, igazából nem olyan fontos” – fogalmazott az Egyesült Államok elnöke.

Mindez annak kapcsán hangzott el, hogy egyre nagyobbak az elvárások arra vonatkozóan, hogy a szerdai határidőt negyedszer is meghosszabbítják. az alkalmazás tilalmát. Trump múlt hónapban utalt arra, hogy továbbra is hajlandó lesz meghosszabbítani a határidőt, amíg nem találnak vevőt a TikTokra.

Nyitókép: Kiran RIDLEY / AFP

***

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
langyostiszasok
•••
2025. szeptember 15. 11:44 Szerkesztve
Az a lényeg, hogy a zsidó fészbuk az uralkodjon, az tiltsa le pofa alapján a FIDESZESeket, természetesen az engedély nélkül tárolt biometrikus azonosítók alapján és a NaIH meg szarik rá, hiába jelentgetem be nekik az egyértelmű törvénysértést. A következő az lesz hogy a NaIH-ot is fel fogom jelenteni.
Válasz erre
2
0
Chekke-Faint
2025. szeptember 15. 11:35
Egyszerű a döntésem, ha nem lesz nem használom...DDD
Válasz erre
0
0
dundi-fan3
2025. szeptember 15. 10:04
Nem használom, felőlem aztán meg is szüntethetik. Mondjuk akkor nem tudom, hova posztol majd a dundi Tung Tung Tung Sahurról...
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. szeptember 15. 09:37
Nem gyakran, soha.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!