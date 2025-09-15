Gyakran használja a Tiktokot? – Kína és Amerika kereskedelmi tárgyalása Önt is érintheti

Donald Trump sokkoló őszinteséggel öntötte ki a szívét az orosz-ukrán háborúról
Az amerikai elnök egy Putyin-Zelenszkij csúcstalálkozó lehetőségéről is beszélt.
Újra tárgyalóasztalnál az Egyesült Államok és Kína. Miközben Spanyolországban folytatódnak a kereskedelmi egyeztetések, egyre nagyobb a bizonytalanság a TikTok amerikai jövője körül.
Az amerikai és kínai tisztviselők hétfőn Spanyolországban tartják a két ország kereskedelmi tárgyalásának második napját – számolt be a BBC.
A TikTok kínai tulajdonosának új vásárlót kell találnia az alkalmazás számára, különben betiltják azt az Egyesült Államokban.
Ezt is ajánljuk a témában
Az amerikai elnök egy Putyin-Zelenszkij csúcstalálkozó lehetőségéről is beszélt.
A kereskedelmi megbeszélések célja egyébként az, hogy véget vessenek a világ két legnagyobb gazdasága közötti kereskedelmi háborúnak. A legutóbbi magas szintű tárgyalásra júliusban került sor Peking és Washington között, amikor is megállapodtak a vámok felfüggesztésének 90 napos meghosszabbításáról, amely november 10-én jár majd le.
Donald Trump előző elnöki ciklusa alatt még a TikTok betiltását sürgette, de azóta megváltoztatta álláspontját, és már háromszor is elhalasztotta a tilalmat.
„Lehet, hogy hagyjuk meghalni a TikTokot. Vagy talán... nem tudom. Ez Kínán múlik, igazából nem olyan fontos” – fogalmazott az Egyesült Államok elnöke.
Mindez annak kapcsán hangzott el, hogy egyre nagyobbak az elvárások arra vonatkozóan, hogy a szerdai határidőt negyedszer is meghosszabbítják. az alkalmazás tilalmát. Trump múlt hónapban utalt arra, hogy továbbra is hajlandó lesz meghosszabbítani a határidőt, amíg nem találnak vevőt a TikTokra.
Nyitókép: Kiran RIDLEY / AFP
***