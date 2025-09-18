Rákaptak a magyarok a kínai autókra

A BYD kínai autómárka részesedése a magyarországi elektromos járművek piacán az idén már megközelíti a 14 százalékot – tájékoztatta a BYD Magyarország az MTI-t. A márka, amely 2023-ban jelent meg Magyarországon, az idén az első nyolc hónapban 1180 személyautót és kisteherjárművet értékesített a magyar újautó-piacon.

Augusztusban 141 eladott autóval már a BYD volt legnépszerűbb márka az elektromos járművek között, a legtöbbet vásárolt modellek tízes listáján pedig három BYD modell szerepelt

– ismertették, kiemelve, hogy az európai kínálat a héten egy új modellel, a gyártó Super Hybrid hajtásláncát alkalmazó SEAL 6 DM-i modellel bővült.

A magyarországi újautó-piacon az elektromos járművek részesedése az idén már 10 százalék fölé emelkedett. A BYD az év hátralévő részében is intenzíven terjeszkedik, az év végéig 4 új partnerrel bővül a hálózata, nyolc magyarországi városban lesz elérhető márkakereskedés. A kínai márka Európában 2025 folyamán 12 új piacon jelent meg, a tervek szerint az európai márkakereskedések száma ezer fölé emelkedik.

A BYD Auto célja az, hogy ott gyártson, ahol értékesít, ezért megerősítették, hogy 2025 végén Magyarországon megkezdik a termelést a szegedi gyárban, korábbi bejelentés szerint a Dolphin modell gyártásával. A BYD Magyarország beszámolt arról is, hogy az idei első félévben a kínai gyártó 23 százalékos növekedést ért el az előző év hasonló időszakához viszonyítva, az árbevétel elérte a 47 milliárd eurót. A márka részesdése az új energiával hajtott járművek globális piacán már 21 százalékos, ezzel piacvezető, ahogy az elektromos szegmensben is.