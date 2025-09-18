Ft
Ft
21°C
13°C
Ft
Ft
21°C
13°C
09. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
autópiac elektromos autók BYD Magyarország BYD Magyarország autóipar

Rákaptak a magyarok a kínai autókra

2025. szeptember 18. 06:00

Megállíthatatlanul tör előre a BYD a magyar autópiacon.

2025. szeptember 18. 06:00
null

A BYD kínai autómárka részesedése a magyarországi elektromos járművek piacán az idén már megközelíti a 14 százalékot – tájékoztatta a BYD Magyarország az MTI-t. A márka, amely 2023-ban jelent meg Magyarországon, az idén az első nyolc hónapban 1180 személyautót és kisteherjárművet értékesített a magyar újautó-piacon.

Augusztusban 141 eladott autóval már a BYD volt legnépszerűbb márka az elektromos járművek között, a legtöbbet vásárolt modellek tízes listáján pedig három BYD modell szerepelt

– ismertették, kiemelve, hogy az európai kínálat a héten egy új modellel, a gyártó Super Hybrid hajtásláncát alkalmazó SEAL 6 DM-i modellel bővült.

A magyarországi újautó-piacon az elektromos járművek részesedése az idén már 10 százalék fölé emelkedett. A BYD az év hátralévő részében is intenzíven terjeszkedik, az év végéig 4 új partnerrel bővül a hálózata, nyolc magyarországi városban lesz elérhető márkakereskedés. A kínai márka Európában 2025 folyamán 12 új piacon jelent meg, a tervek szerint az európai márkakereskedések száma ezer fölé emelkedik.

A BYD Auto célja az, hogy ott gyártson, ahol értékesít, ezért megerősítették, hogy 2025 végén Magyarországon megkezdik a termelést a szegedi gyárban, korábbi bejelentés szerint a Dolphin modell gyártásával. A BYD Magyarország beszámolt arról is, hogy az idei első félévben a kínai gyártó 23 százalékos növekedést ért el az előző év hasonló időszakához viszonyítva, az árbevétel elérte a 47 milliárd eurót. A márka részesdése az új energiával hajtott járművek globális piacán már 21 százalékos, ezzel piacvezető, ahogy az elektromos szegmensben is.

A BYD elkötelezett résztvevője a globális felmelegedés elleni küzdelemnek, célkitűzése, hogy 2030-ra 50 százalékkal csökkentse energiaintenzitását, 2045-re pedig tevékenysége karbonsemlegessé váljon – tájékoztattak. A 2003-ban alapított BYD Auto a BYD multinacionális high-tech cég autóipari leányvállalata, amely tisztán elektromos és plug-in hibrid járművek fejlesztésére összpontosít.

A BYD márka 2023 októberében jelent meg konnektorról tölthető, tisztán elektromos és plug-in hybrid járműveivel Magyarországon, fejlődése azóta töretlen.

A BYD Auto magyarországi gyártóhely építését kezdte el Szegeden több milliárd eurós beruházással, nemrégiben pedig bejelentette, hogy Budapestre telepíti európai vállalati és fejlesztési központját.

(MTI)

Nyitókép forrása: Tobias SCHWARZ / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hakapeszim
2025. szeptember 18. 08:50
A hagyományos autózás a végét járja, lassan győznek a vágásiferik. Nem az a legfőbb baj, hogy elektromos, hanem az új autók már tökéletesen befolyásolhatók távolról. Majd szépen le fog állni a 15 perces városod határán. Maga küld üzenetet majd a rendőrségre, hogy 50 helyett 55 - tel hajtottál. És sok albérleti lúzer még örülni is fog neki. A végső cél pedig a magángépkocsi teljes kivezetése! Lesznek kis lótifuti kapszulák, beülsz, elvisz ahova menni akarsz (ahova engedik, hogy menj), de nem birtokolhatod. Gazdagoknak lesz pénzért lehetőségük pályán autózni, kb mint ma a sportrepülés, yacht, lovas sportok stb. Mi még annó beültünk a haverokkal a Wartburgba, irány Erdély meg a román tengerpart! Azt sem tudta senki, hol járunk.
Válasz erre
0
0
nyúlgerinc
2025. szeptember 18. 06:55
Sajnos az is tény, hogy a szegedi autógyár az építési tervekhez képest csúszásban van. Ha minden jól megy (!) akkor talán 2026-ban átadás lesz. Ha minden jól megy...
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2025. szeptember 18. 06:47
és még el se indult a gyártás mindenszaristák
Válasz erre
2
0
szalkai
2025. szeptember 18. 06:23
A magyarországi gyártás nem a Dolphin, hanem az eggyel-kettővel kisebb Seagull, Magyarországon Dolphin Surf-nek nevezett modellel indul.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!