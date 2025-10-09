„Szó sincs csúszásról” – rácáfolt a rémhírekre a szegedi BYD menedzsere

Rendkívüli számok érkeztek: óriási löketet ad a BMW és BYD a magyar gazdaságnak
Elképesztő hatása van az autóipar két kiemelkedő beruházásának.
Az eredeti tervek szerint, 2025 végén megkezdődhet a Dolphin Surf modellek gyártása.
Hiába a találgatások és a kétkedő hangok, a BYD tartja magát az eredeti menetrendhez:
a világ egyik legnagyobb elektromosautó-gyártója továbbra is azt tervezi, hogy 2025 végén megindul a termelés Szegeden
– válaszolt a Világgazdaság megkeresésére a vállalat magyarországi PR-menedzsere, Erhardt Péter.
A menedzser leszögezte, nincs szó csúszásról, és Magyarországon minden a tervek szerint halad.
Bár a présüzem és a fényezőcsarnok csak későbbi fázisban kapcsolódik be a gyártásba, az összeszerelő csarnokban már az év végén megkezdődhet a termelés. A tervek szerint elsőként a Dolphin Surf modell gördül majd le a gyártósorról, évi 150 ezer darabos kezdeti kapacitással, amit idővel 300 ezerre bővíthetnek.
A kínai vállalat is cáfolta azokat a nemzetközi híreket, amelyek a projekt leállításáról vagy törökországi áthelyezéséről szóltak. Mint ismert, a Reuters júliusban névtelen forrásokra hivatkozva azt állította, hogy a BYD csak 2026-ban kezdené meg a gyártást, ám a magyar beruházás a valóságban jó ütemben halad, míg a török helyszínen még el sem indultak a munkálatok.
A BYD vezetése hangsúlyozta, hogy Szeged marad az európai központ, és innen látják majd el a teljes kontinens piacát.
Az akkumulátorgyártás ugyan nem lesz része a projektnek, de akkumulátortároló egység épül, ami a logisztikai láncot erősíti.
A BYD döntése világos üzenet: a keleti és nyugati gazdasági együttműködés központja Magyarország lesz.
