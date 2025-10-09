Ft
Dolphin Surf BYD Magyarország elektromosautó Szeged

„Szó sincs csúszásról” – rácáfolt a rémhírekre a szegedi BYD menedzsere

2025. október 09. 16:43

Az eredeti tervek szerint, 2025 végén megkezdődhet a Dolphin Surf modellek gyártása.

2025. október 09. 16:43
null

Hiába a találgatások és a kétkedő hangok, a BYD tartja magát az eredeti menetrendhez: 

a világ egyik legnagyobb elektromosautó-gyártója továbbra is azt tervezi, hogy 2025 végén megindul a termelés Szegeden

– válaszolt a Világgazdaság megkeresésére a vállalat magyarországi PR-menedzsere, Erhardt Péter.

A menedzser leszögezte, nincs szó csúszásról, és Magyarországon minden a tervek szerint halad.

Bár a présüzem és a fényezőcsarnok csak későbbi fázisban kapcsolódik be a gyártásba, az összeszerelő csarnokban már az év végén megkezdődhet a termelés. A tervek szerint elsőként a Dolphin Surf modell gördül majd le a gyártósorról, évi 150 ezer darabos kezdeti kapacitással, amit idővel 300 ezerre bővíthetnek.

A kínai vállalat is cáfolta azokat a nemzetközi híreket, amelyek a projekt leállításáról vagy törökországi áthelyezéséről szóltak. Mint ismert, a Reuters júliusban névtelen forrásokra hivatkozva azt állította, hogy a BYD csak 2026-ban kezdené meg a gyártást, ám a magyar beruházás a valóságban jó ütemben halad, míg a török helyszínen még el sem indultak a munkálatok.

A BYD vezetése hangsúlyozta, hogy Szeged marad az európai központ, és innen látják majd el a teljes kontinens piacát. 

Az akkumulátorgyártás ugyan nem lesz része a projektnek, de akkumulátortároló egység épül, ami a logisztikai láncot erősíti.

A BYD döntése világos üzenet: a keleti és nyugati gazdasági együttműködés központja Magyarország lesz.

Nyitókép: Hector RETAMAL / AFP

***

