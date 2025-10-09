„Szó sincs csúszásról” – rácáfolt a rémhírekre a szegedi BYD menedzsere

Hiába a találgatások és a kétkedő hangok, a BYD tartja magát az eredeti menetrendhez:

a világ egyik legnagyobb elektromosautó-gyártója továbbra is azt tervezi, hogy 2025 végén megindul a termelés Szegeden

– válaszolt a Világgazdaság megkeresésére a vállalat magyarországi PR-menedzsere, Erhardt Péter.

A menedzser leszögezte, nincs szó csúszásról, és Magyarországon minden a tervek szerint halad.

Bár a présüzem és a fényezőcsarnok csak későbbi fázisban kapcsolódik be a gyártásba, az összeszerelő csarnokban már az év végén megkezdődhet a termelés. A tervek szerint elsőként a Dolphin Surf modell gördül majd le a gyártósorról, évi 150 ezer darabos kezdeti kapacitással, amit idővel 300 ezerre bővíthetnek.