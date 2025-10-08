Rendkívüli számok érkeztek: óriási löketet ad a BMW és BYD a magyar gazdaságnak

Hihetetlen tempót diktál Magyarországon az elektromos autópiac
Idén kilenc hónap alatt több villanyautót állítottak forgalomba, mint 2024-ben összesen.
Elképesztő hatása van az autóipar két kiemelkedő beruházásának.
A magyar gazdaság 2025–2026-ban páratlan növekedési impulzust kap az autóipar két kiemelkedő beruházásának köszönhetően. A BMW debreceni elektromosautó-gyárának megnyitása szeptember végén mérföldkőnek számít: a 150 ezer jármű/év kapacitású üzem nemcsak jelentős exportot és új munkahelyeket teremt, hanem a hazai GDP-t is érezhetően növelheti,
becslések szerint 650–700 milliárd forint értékben
– olvasható Sebestyén Géza elemzésében. A hatás ráadásul a beszállítói láncokra, logisztikára, vendéglátásra és egyéb helyi szolgáltatásokra is kiterjed, ami a teljes multiplikátorhatást figyelembe véve akár 1–1,5 százalékponttal tolhatja meg a magyar GDP-t.
A BMW gyár mellett a BYD szegedi üzemének 2026-tól kezdődő termelése szintén jelentős gazdasági lökést ígér. A kínai villanyautó-óriás első európai bázisa kezdetben részkapacitással, évi 150 ezer autó gyártásával működik, ami hozzávetőleg 0,5–0,7 százalékponttal növelheti a hazai GDP-t. A termelés teljes kihasználásával a gazdasági hatás akár a duplájára emelkedhet, így a két üzem együttesen már 2026-ban körülbelül 2 százalékos növekedést generálhat,
hosszabb távon pedig akár 3 százalékos GDP-löketet eredményezhet.
A beruházások nem csupán a gazdasági számok szempontjából kiemelkedőek, hanem a magyar ipar jövőjét is meghatározzák. A BMW debreceni üzemében a prémium elektromos modellek gyártása mellett a teljes energiaellátás fosszilismentes, naperőművel biztosított, ami a fenntartható ipari működés előfutáraként is értékelhető. Szeged és Debrecen ezzel párhuzamosan az elektromos autógyártás új fellegvárává válik, ami hosszú távon erősíti a hazai ipari és technológiai kompetenciákat.
Összességében a két gyár egyszerre jelent gazdasági és ipari mérföldkövet Magyarország számára: a beruházások erősítik az exportot, növelik a hozzáadott értéket, és tartósan erős motorjai lesznek a hazai gazdasági növekedésnek, miközben a városok regionális gazdasági központként is pozicionálódnak.
A teljes cikk ide kattintva elolvasható.
