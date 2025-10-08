Rendkívüli számok érkeztek: óriási löketet ad a BMW és BYD a magyar gazdaságnak

A magyar gazdaság 2025–2026-ban páratlan növekedési impulzust kap az autóipar két kiemelkedő beruházásának köszönhetően. A BMW debreceni elektromosautó-gyárának megnyitása szeptember végén mérföldkőnek számít: a 150 ezer jármű/év kapacitású üzem nemcsak jelentős exportot és új munkahelyeket teremt, hanem a hazai GDP-t is érezhetően növelheti,

becslések szerint 650–700 milliárd forint értékben

– olvasható Sebestyén Géza elemzésében. A hatás ráadásul a beszállítói láncokra, logisztikára, vendéglátásra és egyéb helyi szolgáltatásokra is kiterjed, ami a teljes multiplikátorhatást figyelembe véve akár 1–1,5 százalékponttal tolhatja meg a magyar GDP-t.

A BMW gyár mellett a BYD szegedi üzemének 2026-tól kezdődő termelése szintén jelentős gazdasági lökést ígér. A kínai villanyautó-óriás első európai bázisa kezdetben részkapacitással, évi 150 ezer autó gyártásával működik, ami hozzávetőleg 0,5–0,7 százalékponttal növelheti a hazai GDP-t. A termelés teljes kihasználásával a gazdasági hatás akár a duplájára emelkedhet, így a két üzem együttesen már 2026-ban körülbelül 2 százalékos növekedést generálhat,