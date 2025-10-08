Ft
Hihetetlen tempót diktál Magyarországon az elektromos autópiac

2025. október 08. 11:41

Idén kilenc hónap alatt több villanyautót állítottak forgalomba, mint 2024-ben összesen.

2025. október 08. 11:41
null

Mostanáig több mint 93 ezer tisztán elektromos gépkocsit szereltek fel zöld rendszámmal Magyarországon. Február óta már a nyolcadik hónapban állt munkába bármelyik korábbi havi adatnál nagyobb számú klímabarát jármű – tette közzé az Energiaügyi Minisztérium (EM) a Facebook-oldalán kedden.

Januártól szeptemberig 22 628 e-autót láttak el világoszöld hatósági jelzéssel, többet, mint az eddig legjobban teljesítő 2024-ben egész évben.

Kilenc hónap után tehát már biztosra vehető a csúcsdöntés. Változatlan ütemű élénküléssel számolva az új éves rekord meghaladhatja akár a 30 ezer egységet is. Ha az idei negyedik negyedév a megelőző háromhoz hasonló mértékű gyarapodást hoz, a leginkább környezetkímélő hazai flotta még idén eléri a 100 ezres darabszámot – ismertette a tárca.

Az EM tájékoztatása szerint 2020 eleje óta a magyarországi villanyautó-állomány a tizenkétszeresére nőtt, 2023 őszéhez képest megduplázódott.

A további bővülést nagyban elősegítheti, hogy a vállalati e-autó program keretösszegét 10 milliárd forinttal emelték meg. A december elsejéig elérhető támogatásból még az eredeti, 30 milliárd forintos keretösszeget sem kötötték le teljesen szerződésekben. A fenntarthatóbb működésre törekvő cégeknek tehát mindenképpen érdemes pályázniuk, különösen, mert a korszerű elektromos gépkocsik üzemeltetése, karbantartása olcsóbb, mint a hagyományos hajtásúaké – hívta fel a figyelmet a minisztérium.

(MTI)

Nyitókép: Oláh Tamás / MTI

