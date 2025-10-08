Lázár János nagy bejelentést tett: Pécsen nyílhat meg Magyarország legújabb autógyára

A kedden, Siklóson tartott Lázárinfón Lázár János bejelentette, hogy Pécsen, az önkormányzattal és a Pécsi Tudományegyetemmel együttműködésben egy jelentős ipari beruházást terveznek megvalósítani – számolt be a Portfolio.

A projekt célja, hogy egy nagy autóipari vállalat letelepítésével több tízezer új munkahely jöjjön létre a városban.

A miniszter elmondása szerint jelenleg is folynak a tárgyalások ezzel a bizonyos autógyártóval.