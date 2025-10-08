Lázár János nagy bejelentést tett: Pécsen nyílhat meg Magyarország legújabb autógyára

Nőtt a magyarok autóvásárlási kedve: több mint 90 ezer személygépjárművet helyeztek forgalomba idén
Erősen indult az év a magyar autópiacon: 2025 első kilenc hónapjában közel 96 ezer új autó került az utakra.
A több tízezer munkahelyet ígérő projekt a magyar gazdaság egyik legnagyobb vidéki fejlesztése lehet.
A kedden, Siklóson tartott Lázárinfón Lázár János bejelentette, hogy Pécsen, az önkormányzattal és a Pécsi Tudományegyetemmel együttműködésben egy jelentős ipari beruházást terveznek megvalósítani – számolt be a Portfolio.
A projekt célja, hogy egy nagy autóipari vállalat letelepítésével több tízezer új munkahely jöjjön létre a városban.
A miniszter elmondása szerint jelenleg is folynak a tárgyalások ezzel a bizonyos autógyártóval.
„Ezek a tárgyalások nyilván titkosak, hiszen óriási a konkurenciaharc, 600 hektárnyi ipari parkot készítünk elő, ennek az M6-os és az M60-as feltétele” – fogalmazott a közlekedési miniszter.
Korábbi hírek szerint a beruházás hátterében egy kínai autógyártó állhat, a sajtóban pedig a Great Wall Motors neve merült fel lehetséges partnerként. Az 1984-ben alapított vállalat ma Kína egyik legnagyobb autóipari szereplője, többek között SUV-okat, pickupokat és elektromos járműveket gyárt. A cég az utóbbi években aktívan terjeszkedik Európában: forgalmazási hálózatot épít ki Németországban és más uniós országokban.
