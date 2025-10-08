Ft
autóipari Pécsen vállalat Lázár János

Lázár János nagy bejelentést tett: Pécsen nyílhat meg Magyarország legújabb autógyára

2025. október 08. 09:52

A több tízezer munkahelyet ígérő projekt a magyar gazdaság egyik legnagyobb vidéki fejlesztése lehet.

2025. október 08. 09:52
null

A kedden, Siklóson tartott Lázárinfón Lázár János bejelentette, hogy Pécsen, az önkormányzattal és a Pécsi Tudományegyetemmel együttműködésben egy jelentős ipari beruházást terveznek megvalósítani – számolt be a Portfolio.

A projekt célja, hogy egy nagy autóipari vállalat letelepítésével több tízezer új munkahely jöjjön létre a városban.

A miniszter elmondása szerint jelenleg is folynak a tárgyalások ezzel a bizonyos autógyártóval.

„Ezek a tárgyalások nyilván titkosak, hiszen óriási a konkurenciaharc, 600 hektárnyi ipari parkot készítünk elő, ennek az M6-os és az M60-as feltétele” – fogalmazott a közlekedési miniszter.

Korábbi hírek szerint a beruházás hátterében egy kínai autógyártó állhat, a sajtóban pedig a Great Wall Motors neve merült fel lehetséges partnerként. Az 1984-ben alapított vállalat ma Kína egyik legnagyobb autóipari szereplője, többek között SUV-okat, pickupokat és elektromos járműveket gyárt. A cég az utóbbi években aktívan terjeszkedik Európában: forgalmazási hálózatot épít ki Németországban és más uniós országokban.

Nyitókép: STR / AFP

***

hopsza
2025. október 08. 12:26
Qurva nehéz lesz így a választások előtt kampányolni Miskolcon a Fidesznek. A kormány ugyanis nyilvánvalóvá tette, hogy Miskolcot el akarja pusztítani, semmilyen beruházást nem hoz ide. Miközben Miskolcon a Fidesz mjndent besöpört, mindegyik egyéni orsz. gyűl.-i képviselő, az összes egyéni önkormányzati képviselő, a polgármester mind fideszes, 100%-os győzelem minden szinten. Ehhez képest a nyíltan kormányellenes Szegedre vitte a BYD-t, amellett az egyik német fegyvergyár gyártó- és fejlesztési központját is. 2 óriásberuházás. Most a szintén nyíltan kormánygyűlölő Pécsre visz egy 10 ezres munkaerőigényű, sokmilliárd eurós óriásberuházást. És hogy mindez nem véletlen, azt mutatja a területfejlesztési miniszter, Navracsics utóbbi fél évben tett 4-5 nyilatkozata, szinkronban a befektetési ügynökség vezetőjével, miszerint É-K Mo.-on már nincs szükség beruházasokra, elvégre Debrecent már telepakolták óriásberuházásokkal, D-K-en Szegedet szintén megoldották, most már csak Pécs van hátra.
Válasz erre
0
0
Reszelő Aladár
2025. október 08. 11:59
Ezt azért le kellene még papírozni a választások előtt. Csakhogy MP-nek kelljen magyarázkodni, hogy az itt létrejövő munkahelyek rossz munkahelyek és a gyár építésére szánt pénz is az oktatásegészségmávügynek kellene adni, a több 15000 milliárddal együtt, ami szerintük rossz helyre vándorolt az elmúlt években. A legidiótább tanár is kapjon havonta 3 milliót a legtehetségtelenebb orvos is legalább 10-et. Monduk ez annyira nem is lesz kirívó, amikor majd 1 guriga lesz a minimálbér a ciklus végére...
Válasz erre
0
0
massivement5
2025. október 08. 11:48
Ki fogja megvenni a kínai autókat Európában? Még a magyarkák se vesznek kínai autót, pedig még a mandiner és az állampárt is reklámozza. A fideszes szavazók nagy része inkább az ársapkás csirkefarhátnak örül.
Válasz erre
1
4
csak-noris
2025. október 08. 11:38
A vörös vàros megérdemli?
Válasz erre
0
1
