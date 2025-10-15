Ft
autópiac elektromos autó Kína Egyesült Államok

Rekord számú eladások: tarolnak az autópiacon az elektromos járművek

2025. október 15. 20:02

Kína és az Egyesült Államok pörgette a piacot.

2025. október 15. 20:02
null

Szeptemberben rekordot döntött az elektromos autók globális eladása, főként a kínai kereslet és az amerikai adókedvezmények lejárta előtti roham miatt – közölte a Reuters a Rho Motion piackutató adataira hivatkozva. A teljesen elektromos és plug-in hibrid járművek eladásai 26 százalékkal nőttek az előző év szeptemberéhez képest, elérve a 2,1 millió darabos rekordot.

Kína a világ legnagyobb autópiaca, az ázsiai ország adta az elektromos autó eladások kétharmadát, mintegy 1,3 millió járművel,

ahol a szeptemberi csúcsidőszakban a vásárlók a beszámítási támogatások kivezetése előtt igyekeztek vásárolni. 

Hasonló folyamatok játszódtak le Észak-Amerikában is, ahol 66 százalékkal, 215 ezer darabra ugrottak az eladások, mivel a vásárlók igyekeznek kihasználni a hamarosan megszűnő adókedvezményeket, míg Európában 36 százalékkal, 427 ezer darabra nőtt a forgalom, Európában főként Németországban és Nagy-Britanniában nőtt a kereslet, de ezekben az országokban is főként az állami támogatások miatt

A Rho Motion szerint azonban az ösztönzők kifutása miatt a kereslet a negyedik negyedévben jelentősen visszaeshet.

Egyes gyártók, mint az amerikai General Motors és a dél-koreai Hyundai, kedvezményekkel és készletfelhasználással próbálják tompítani a hatást, de a termelés csökkentése várható.

Magyarországon is nőtt az autóvásárlási kedv, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete szerint összesen 95 946 új személyautót helyeztek forgalomba az idei első kilenc hónapban, 7,7 százalékkal többet, mint 2024 hasonló időszakában. Ezek közül  8028 volt tisztán elektromos jármű.  Az év első kilenc hónapjában ugyanakkor az elektromos személyautók piaci részesedése 8,4 százalék volt. 

***

 

llnnhegyi
2025. október 15. 20:35
HVG,Mfor,VG autópiaci szakértőik: Bedőlt az elektromos autópiac!!!! Rottyon van a bagázs!
