Rekord számú eladások: tarolnak az autópiacon az elektromos járművek

Szeptemberben rekordot döntött az elektromos autók globális eladása, főként a kínai kereslet és az amerikai adókedvezmények lejárta előtti roham miatt – közölte a Reuters a Rho Motion piackutató adataira hivatkozva. A teljesen elektromos és plug-in hibrid járművek eladásai 26 százalékkal nőttek az előző év szeptemberéhez képest, elérve a 2,1 millió darabos rekordot.

Kína a világ legnagyobb autópiaca, az ázsiai ország adta az elektromos autó eladások kétharmadát, mintegy 1,3 millió járművel,

ahol a szeptemberi csúcsidőszakban a vásárlók a beszámítási támogatások kivezetése előtt igyekeztek vásárolni.

Hasonló folyamatok játszódtak le Észak-Amerikában is, ahol 66 százalékkal, 215 ezer darabra ugrottak az eladások, mivel a vásárlók igyekeznek kihasználni a hamarosan megszűnő adókedvezményeket, míg Európában 36 százalékkal, 427 ezer darabra nőtt a forgalom, Európában főként Németországban és Nagy-Britanniában nőtt a kereslet, de ezekben az országokban is főként az állami támogatások miatt