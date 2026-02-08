Trianon mint a keveseket érdeklő úri hóbort? – Egy új keletű ellenmítosz margójára

Tehát a nagy mítoszrombolás közepette Hatos Pálnak sikerült körberajzolnia a marxista történelemírás cvikkeres-cilinderes, végtelenül önző és kapzsi arisztokratáját, ami már akkor is inkább volt karikatúra, mint komolyan vehető, hiteles jellemrajz.

A magyar arisztokrácia épp kergeti a birodalmi álmokat (Trianon-ellenes tüntetés 1929-ben, a Szent Gellért téren)

Forrás: Fortepan

Az utolsó tagmondat még inkább a komikum területére löki ezt a furcsa torzképet, amelynek jelenkori megfelelője ezek szerint az immár államosított kastélyok mélyén is holmi homályos „dicsőségről” álmodozva szövögeti a trianoni gyászleplet, amire nem átall irredenta csipkét eszkábálni, és magyarnak meri gondolni Eperjest.

Bizonyára „ezért nem láttuk meg a függetlenségben a lehetőséget”, véletlenül sem azért, mert a halálos ítélet nemcsak „a Magyar Birodalomnak”, hanem a Csonka-Magyarországnak is szólt. (Az utódállamok magyargyűlölői pontosan tudják ezt, nem véletlenül erőltetik ezt az értelmezési keretet; a magyar történész pedig jellemzően vak rá, „ha bevallja, ha nem”.)

Szűkkeblűség, magyar nemes a neved!

Különben nem fordulhatott volna elő, hogy 1920 őszén egész egyszerűen lezárják a sorompót a magyar menekülők előtt, akiket kiüldöztek az új országukból, és azt mondták, hogy nem is kell menekülniük”

– tör pálcát a történész a magyar uralkodóosztály felett, úgy, hogy „ütős” állításai megint csak kontextus nélkül lógnak a levegőben. Kezdjük ott, hogy a megszállt, majd később elcsatolt területekről nem akart mindenki elmenekülni. Nem azért, mert a szívtelen magyar arisztokrácia azt mondta, „nem is kell menekülniük”. Mai szemmel, amikor azt látjuk, hogy egy fél ország vette a sátorfáját, és iramodott neki Európának egy öldöklő háború elől, talán nehezen érthető, hogy 1918–19 kataklizmái után az elszakított magyarság többsége úgy gondolta, hogy inkább megmarad a szülőföldjén.

Elsősorban azért, mert szinte mindenki – ideértve a megszállók egy részét is – ideiglenesnek gondolta az idegen csapatok jelenlétét, és ez a remény még 1920. június 4-e után is makacsul tartotta magát sokakban.

Akárcsak 1955 után az a bizakodás, hogy a szovjetek majd innen is önként kivonulnak, mint Ausztriából. (Ha nekünk, magyaroknak van össznemzeti jellemhibánk, akkor az nem holmi birodalmi nagyravágyás, hanem inkább a gyermeki naivitás, amelynek bűvöletében képtelenek vagyunk elhinni, hogy a világ hatalmai, minden, általuk hirdetett fennkölt eszme és mézes-mázos szó ellenére is ilyen gazságokra képesek ellenünk.)

A határokat pedig már jóval 1920 előtt maguk az utódállamok tették jó részt átjárhatatlanná (a nekik kellemetlen embereket pedig ezután is előszeretettel utasították ki „új országukból”, aki – láss csodát – Csonka-Magyarország kebelére voltak kénytelenek megtérni, amely be is fogadta őket). De még ha nem is lett volna így, hogy lett volna képes a világháború vesztes, vörös- és fehérterror dúlta, megcsonkított Magyarország befogadni, és főleg eltartani ennyi embert? Lehet, hogy a ma történésze kevesli a vasúti pályaudvarok környékén éktelenkedő, huzatos vagonlakások tömkelegét, amelyekbe így is jócskán kényszerültek azok, akik az újdonsült anyaországban kerestek menedéket, de talán nem ártana mondjuk Zilahy Lajos erről a világról szóló gondolataiban elmélyedni (a vendégszövegként használt Kern András meg ki tudja még, kik helyett). A földönfutó város ugyan nem egy „szinte állandó értelmiségi érzést” fogalmaz meg, de talán jobban szemlélteti az így is épp eléggé szomorú helyzet mélységeit.