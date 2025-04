Ő volt a magyar Schindler, aki zsidók ezreit mentette meg a biztos pusztulástól

a nagyapa humanista volt és mélyen vallásos, aki nem önös érdekből mentett zsidó embereket és nemzetiségi, kisebbségi üldözötteket, hanem azért, mert erkölcsi érzéke diktálta azt. A filmet pedig ilyen formában nem engedélyezte”

– emlékezett Katalin.

Katalin szerint minden magyar fiatalnak ismernie kellene a nagypapája nevét és hősiességét. Fotó: Mandiner/Földházi Árpád

Talán ha akkor elkészül a film, ma a nagyvilágban nem Oscar Schindler jutna sokaknak eszébe az „embermentő” kifejezésről, hanem Reviczky Imre.

1965-ben elsőként ő kapta meg a Yad Vasem Világ Igaza címét, amit a budapesti izraeli nagykövetségen posztumusz vett át a család.

Izraelben három városban is utcát neveztek el róla, Óbudán is van egy Reviczky utca és több emléktábla országszerte. A III. kerület korábbi polgármestere, Bús Balázs volt az első, aki szobrot állíttatott Reviczky Imrének. Azóta a Fiumei úti sírkert bejáratához közel is van egy egészalakos szobra. Ennek állítását az azóta elhunyt neves rendező, Kerényi Imre kezdeményezte, ő is nagy tisztelője volt a katonatisztnek. Reviczky Katalin szerint a nagyapa történetét meg kellene ismernie a fiataloknak is, és jó lenne eljutni oda, hogy a szobrok és emléktáblák mellett

végre hivatalosan is rehabilitálnák Reviczky Imre néhai alezredest,

posztumusz vezérőrnagyot, a magyar Schindlert. A rehabilitálás ugyanis ennyi évtized alatt sem történt meg…