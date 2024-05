Elveszettnek hitt József Attila-kézirat került elő, 10 milliót kérnek érte

Nyitókép: Az ominózus kézirat és József Attila portréja. Fotó: Központi Antikvárium/Wikipedia.

József Attila dedikált vagy aláírt könyve csemege a tehetős gyűjtők körében, ám a költő kéziratára a legritkább esetben lehet licitálni. A Központi Antikvárium júniusi árverésén igen, József Attila A kanász című költeménye is ott lesz a tételek között, amely 1932 októberében, a Külvárosi éj című kötetben jelent meg. A kézirat kikiáltási ára 10 millió forint. Az egyoldalas vers alá a költő dátumot és helyszínt is írt 1932 novemberében. Mindez annyiban furcsa, hogy a Külvárosi éj című kötet októberben jelent meg, a kézirat viszont későbbre van dátumozva. A Központi Antikváriumnak sikerült kinyomoznia, hogy történhetett mindez. Ők is tudtak róla, hogy József Attila egy jegyzetfüzetben írta össze a Külvárosi éj című kötetben megjelenő 17 versét, ennek a jegyzetfüzetnek több kitépett lapját a Petőfi Irodalmi Múzeum őrzi. De A kanász című vers nem volt köztük, éppen ezért

nagy szenzáció, hogy előkerült az elveszettnek hitt kézirat.

Nagy a valószínűsége, hogy a verset még a nyár folyamán vetette papírra, a nevét és a dátumot pedig csak novemberben. Az is szinte biztos, hogy a különleges relikviát egy bizonyos Bálint Jenő nevelt lányának adta. Bálint Jenőről tudni lehet, hogy többkönyves író volt, aki sokszor megfordult a hazai írók és költők társaságában. Olykor a nevelt lányát is magával vitte, aki a harmincas években sok irodalmi nagyságtól kért aláírást vagy éppen kéziratot emlékbe. Így léphetett oda József Attilához is, aki aztán fogta a jegyzetfüzetét, aláírta és dátumozta A kanász című verset, majd kitépte a füzetből és oda adta a fiatal lánynak, akinek féltve őrzött gyűjteményében lapult hosszú évtizedeken át a kézirat, míg be nem adták árverésre.