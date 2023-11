Minden egy helyen, amit eddig tudni lehet a Nemzeti Színházban történt balesetről!

Vidnyánszky Attila lemondott

Vidnyánszky Attila vezérigazgató a péntek esti sajnálatos baleset hatására, elismerve vezérigazgatói felelősségét, lemondott a Nemzeti Színházban betöltött posztjáról. Döntéséről tájékoztatta Csák János kulturális és innovációs minisztert, ám Csák János egyelőre nem fogadta el a lemondást.

A Nemzeti Színház belső vizsgálatot indított a pénteki baleset körülményeinek kivizsgálására, hétfőn pedig társulati ülést tartottak. A főigazgató azzal kezdte a rendkívüli társulati ülést, hogy az orvos szavait tolmácsolta: „Adjanak hálát a Jóistennek, hogy nem történt gerinctörés, csigolyatörés vagy más maradandó sérülés”.

A társulati ülés után Blaskó Péter lapunknak elmondta: „Adjunk hálát, hogy nem történt nagyobb baj!”

„A betegségem után le kellett adnom Lőrinc barát szerepét, először Rátóti Zoli, később Szarvas Jóska vette át tőlem, most is ő játszotta, nem voltam tehát jelen a tragikus balesetnél – kezdi a péntek esti Rómeó és Júlia előadáson történtek felidézését Blaskó Péter. De én is színpadon voltam ezzel egy időben, a Peer Gynt variációkat játszottam a Gobbi teremben, így csak az előadásom utána tudtam meg, mi is történt. Addigra a mentő már elvitte Horváth Lajos Ottót és Szász Julit, s azóta már tudjuk, hogy túl vannak a műtéteken. Az egész színházat sokkolta, ami történt” – fogalmazott a Kossuth-díjas színész

Vidnyánszky Attila lemondásáról kifejtette: lelkiismeretes, gerinces dolog, de várni kell, amíg ez a sokk-állapot csitul.

Szűcs Nelli is megszólalt a balesetről. „A színház egy veszélyes üzem, soha nem tudjuk, mikor hol leselkedik ránk a baj, független attól, hogy ki vezeti a színházat. Mert az ördög nem alszik, nem vagyunk bebiztosítva, az élet sem egy biztonságos játék” – fogalmazott a színésznő.

Mint mondta: Az egész színház ott áll a megsérült színészek, Szász Juli és Horváth Lajos Ottó mellett, felajánlottuk segítségünket, s a társulat ugyanúgy kiáll az igazgató, Vidnyánszky Attila mellett is.