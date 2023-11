Ilyen büntetést kaphatnak a Nemzeti Színház szörnyű balesetének felelősei

A péntek esti Rómeó és Júlia előadáson történt súlyos baleset után felmerült a Nemzeti Színház felelősségének a kérdése, és az, vajon milyen büntetésre számíthatnak a felelősök.

Fellegi Nándor ügyvéd, a Maráczi, Fellegi és Társai Ügyvédi Iroda partnere az Index megkeresésére elmondta, a színháznak kötelessége megtéríteni a károkat a színészek felé, de hogy pontosan milyen költségei lesznek az intézménynek, és jár-e szabadságvesztéssel, az a baleset körülményeitől függ.

Az ügyvéd szerint először is fontos kérdés, hogy a színészek munkaviszonyban álltak, vagy megbízásos szerződéssel dolgoztak a színháznak. Fellegi szerint az intézmény köteles megtéríteni nemcsak az egészségügyi ellátást, de az egyéb károkat is, mint például a jövedelem, amitől a sérüléseik miatt elesnek. Hozzátette, a kár pontos összegének meghatározásához azt is tudni kell, mekkora felelősségük volt a munkavállalóknak a balesetben.

Azzal kapcsolatban, hogy járhat-e szabadságvesztéssel a tragikus baleset, kijelentette, vizsgálni kell, hogy az intézmény előzetesen mennyire tartotta be a munkaügyi előírásokat.

„A sajtóban megjelent források alapján a színészek a korábbiakban is jelezték, hogy a díszlet balesetveszélyes. Ezt a körülményt egy esetleges hatósági vagy bírósági eljárásban ugyancsak nem lehet figyelmen kívül hagyni a felelősség értékelésénél” – írja a lap.

Emellett az is fontos kérdés, hogy volt-e biztosítás kötve a színészekre. Az ügyvéd szerint „ha a biztosítási jogviszony lefedte ezeket a baleseteket, és ez a biztosítási összeg lehívható és fedezi a károkat, az is meggyorsíthatja ezt a megegyezést.”