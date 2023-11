Káel Csaba: Remélem, a döntéshozók nem fogadják el Vidnyánszky lemondását

„A színház rendkívül veszélyes üzem, még a legnagyobb körültekintéssel is előfordulhatnak szomorú balesetek. Ezúton is szeretnék jobbulást és gyors felépülést kívánni Szász Júliának és Horváth Lajos Ottónak! Vidnyánszky Attila lemondását emberi, tisztességes gesztusnak tartom, de ebben a nehéz helyzeteben éppen most van szükség olyan vezetőre, mint Vidnyánszky Attila. Remélem, hogy a döntőhozók is így fogják gondolni, és nem fogadják el Vidnyánszky Attila lemondását” – nyilatkozta az Origónak Káel Csaba, a a Müpa vezérigazgatója.

A mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet (NFI) vezetője ezzel kiállt a hétfőn lemondott Vidnyánszky Attila mellett, aki a pénteki baleset után jelentette be távozási szándékát, amellyel kapcsolatban Csák János miniszter még egyelőre nem döntött.