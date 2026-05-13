Hatalmas erők mozdultak meg a békéért: Trump Moszkvában találkozhat Putyinnal, hogy a háború lezárásáról tárgyaljanak

Szenzáció: Angela Merkel hozhatja el a békét Ukrajnában, hivatalosan is felkérhetik közvetítőnek
Kulcspozícióban térhet vissza a volt kancellár.
Egyre reálisabbnak tűnik, hogy lezárul az orosz–ukrán proxyháború.
Donald Trump a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek elmondta, hogy még az idén ellátogathat Moszkvába, hogy személyesen tárgyaljon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háború befejezéséről. Erről azelőtt beszélt, hogy elutazott Kínába.
Az amerikai elnök kifejtette: „Lehet, hogy
még az év vége előtt elutazom Oroszországba.
Mindent megteszek, ami szükséges az ukrajnai rendezés érdekében. És úgy gondolom, hogy megállapodásra jutunk Oroszországról és Ukrajnáról. Már nyolc konfliktust sikerült rendeznem” – jelentette ki Donald Trump, mielőtt elutazott Kínába.
Az amerikai vezető szerint tehát közeleg a háború vége Ukrajnában,
tudtuk meg.
Nyitókép: Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP