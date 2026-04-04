Történelmi pillanat Rómában: a pápa maga vitte végig a keresztet a Colosseumnál

A korábbi egyházfők csak néhány állomáson vették kézbe a feszületet, XIV. Leó viszont végigjárta a több mint 1 órás keresztutat azzal a feszülettel, amely egykor II. János Pál pápa számára készült. Az egyházfő mellett egy-egy gyertyavivő haladt, valamint Baldo Reina bíboros, a pápa római helynöke. Jelen volt Roberto Gualtieri római főpolgármester.

A keresztút végén a pápa Szent Ferenc egyik imáját, majd áldását mondta el. Az idei évre esik Szent Ferenc halálának 800. évfordulója; műveiből vett idézetek hangzottak el a keresztút állomásain is.