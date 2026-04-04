Történelmi pillanat Rómában: a pápa maga vitte végig a keresztet a Colosseumnál

„Anyám igen gyöngéden szeretett”: ilyennek látta Zrínyi Ilonát II. Rákóczi Ferenc
A várvédő asszonytól legféltettebb kincsét is elszakították a Habsburgok. Következzék Zrínyi Ilona élete, akit fia, II. Rákóczi Ferenc hősnek és bölcsnek tartott.
A korábbi egyházfők csak néhány állomáson vették kézbe a feszületet, XIV. Leó viszont végigjárta a több mint 1 órás keresztutat azzal a feszülettel, amely egykor II. János Pál pápa számára készült.
A hatóságok közlése szerint több mint 30 ezren vettek részt a római Colosseumnál a nagypéntek esti keresztúton, amelyen XIV. Leó pápa maga vitte a keresztet minden stáción.
Ezt is ajánljuk a témában
A várvédő asszonytól legféltettebb kincsét is elszakították a Habsburgok. Következzék Zrínyi Ilona élete, akit fia, II. Rákóczi Ferenc hősnek és bölcsnek tartott.
Az egyházfő végigjárta a keresztutat, amely a Colosseum belsejéből indult, áthaladt az amfiteátrum előtti téren, és az amfiteátrummal szemközti Palatinus-dombnál ért véget. A Colosseum fényárban úszott, a via crucist követők tömege gyertyát tartott a kezében.
Ez volt az első alkalom, hogy a pápa maga vitte a keresztet az összes stáción.
A korábbi egyházfők csak néhány állomáson vették kézbe a feszületet, XIV. Leó viszont végigjárta a több mint 1 órás keresztutat azzal a feszülettel, amely egykor II. János Pál pápa számára készült. Az egyházfő mellett egy-egy gyertyavivő haladt, valamint Baldo Reina bíboros, a pápa római helynöke. Jelen volt Roberto Gualtieri római főpolgármester.
A keresztút végén a pápa Szent Ferenc egyik imáját, majd áldását mondta el. Az idei évre esik Szent Ferenc halálának 800. évfordulója; műveiből vett idézetek hangzottak el a keresztút állomásain is.
Ezt is ajánljuk a témában
Ciki lenne Szent István országaként végleg elmaradni mögöttük. Francesca Rivafinoli írása.
A hatóságok közlése szerint a Colosseumnál több mint 30 ezren követték a keresztutat, főként papok és nővérek, valamint turisták, emiatt rendkívüli volt a biztonsági készültség, hiszen a pápa a tömegen keresztül haladt végig.
Az embereket több ellenőrzési ponton egyenként engedték át: elkobozták a vizespalackokat, a kulacsokat és a mobiltelefonok külső akkumulátorait is.
(MTI)
Nyitókép forrása: Tiziana FABI / AFP