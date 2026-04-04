XIV. Leó pápa szent ferenc colosseum palatinus - domb tömeg egyházfő kereszt

Történelmi pillanat Rómában: a pápa maga vitte végig a keresztet a Colosseumnál

2026. április 04. 08:22

A korábbi egyházfők csak néhány állomáson vették kézbe a feszületet, XIV. Leó viszont végigjárta a több mint 1 órás keresztutat azzal a feszülettel, amely egykor II. János Pál pápa számára készült.

2026. április 04. 08:22
null

A hatóságok közlése szerint több mint 30 ezren vettek részt a római Colosseumnál a nagypéntek esti keresztúton, amelyen XIV. Leó pápa maga vitte a keresztet minden stáción.

Az egyházfő végigjárta a keresztutat, amely a Colosseum belsejéből indult, áthaladt az amfiteátrum előtti téren, és az amfiteátrummal szemközti Palatinus-dombnál ért véget. A Colosseum fényárban úszott, a via crucist követők tömege gyertyát tartott a kezében.

Ez volt az első alkalom, hogy a pápa maga vitte a keresztet az összes stáción.

A korábbi egyházfők csak néhány állomáson vették kézbe a feszületet, XIV. Leó viszont végigjárta a több mint 1 órás keresztutat azzal a feszülettel, amely egykor II. János Pál pápa számára készült. Az egyházfő mellett egy-egy gyertyavivő haladt, valamint Baldo Reina bíboros, a pápa római helynöke. Jelen volt Roberto Gualtieri római főpolgármester.

A keresztút végén a pápa Szent Ferenc egyik imáját, majd áldását mondta el. Az idei évre esik Szent Ferenc halálának 800. évfordulója; műveiből vett idézetek hangzottak el a keresztút állomásain is. 

A hatóságok közlése szerint a Colosseumnál több mint 30 ezren követték a keresztutat, főként papok és nővérek, valamint turisták, emiatt rendkívüli volt a biztonsági készültség, hiszen a pápa a tömegen keresztül haladt végig.

Az embereket több ellenőrzési ponton egyenként engedték át: elkobozták a vizespalackokat, a kulacsokat és a mobiltelefonok külső akkumulátorait is.

(MTI)

Nyitókép forrása: Tiziana FABI / AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tibeti
•••
2026. április 05. 05:32 Szerkesztve
Történelmi pillanat akkor lesz, ha a feltámadt Krisztust viszi körbe, nem a halott Jézust! Mikor jön rá ez a szekta, hogy a Jézus Krisztus örökre feltámadt! Mert legyőzte a halált és az antikrisztust!
Válasz erre
0
1
polárüveg
2026. április 05. 00:36
Az a kereszt nem egy átlag kereszt. Az II. János Pál pápa "csodatévő" munkaeszköze volt. Amivel ő képes volt égnyitogató módra égi erőket invokálni a földre. Tömegek tudnának erről mesélni. Győri miséjén órákig a misehelyszín fölött szabályos körön kívül sorakoztak a felhők a miséje alatt. Egy szem eső nem esett addig, míg előtte és utána igen. Abban a szeles, esős időben a tömegek előtte és utána is nyugodtan várakoztak a helyszínre bejutásra, elhagyásra. Más rendezvényen ez nem így szokott történni. Mindenütt a világon képes volt erre a hívekért, pedig minden sejtje és a lelke is lengyel volt végtelenül mindig is. Isten nyugosztalja! Leó pápa méltó példát követhet.
Válasz erre
1
0
iimre
2026. április 04. 12:38
"XIV. Leó viszont végigjárta a több mint 1 órás keresztutat azzal a feszülettel, amely egykor II. János Pál pápa számára készült" Akkor lett volna II. János Pál pápa feszülete, ha föl lett volna rá szegecselve a szóban forgó pápa, mert akkor ott feszült volna rajta. Így csak egy kereszt volt. :P
Válasz erre
1
3
templar62
2026. április 04. 11:50
Több tévadó is közvetítette . A Colosseum részletesen látható volt .
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!