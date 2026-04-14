Újabb önmerényletes álhírt terjeszt az ukránpárti propaganda – lelepleztük a botrányos cikk szerzőjét!
Catherine Belton nagyon szívélyesen írt Soros György szervezeteiről.
Két öngyilkos robbantást követtek el Algériában, a fővárostól 45 km-re eső Blidában hétfőn, amikor XIV. Leó pápa megkezdte látogatását az észak-afrikai országban – számolt be róla az Euronews. A hatóságok egyelőre nem voltak hajlandók elismerni a támadásokat, annak ellenére, hogy azok tényét több forrás is megerősítette az AFP-nek.
Bár folyamatosak az összetűzések az állami szervek és a terroristák között az 1992–2002 között dúló polgárháború óta, a mostanihoz hasonló támadások ritkák. A legutóbbi öngyilkos merényletre 2020 februárjában került sor, amikor az ország déli részén fekvő katonai bázist vették célba.
Az Afrikai Unió kedden közleményt adott ki, amelyben elítélte a támadást, ezt azonban nem sokkal később visszavonta a szervezet, arra hivatkozva, hogy a nyilatkozat alapjául szolgáló információkat nem erősítették meg hivatalos források.
Márciusban a hadsereg közölte, hogy hét dzsihadistát ölt meg, és három katonát veszített egy keleti országrészben, a tunéziai határ közelében végrehajtott műveletben.
Nyitókép forrása: Alberto PIZZOLI / POOL / AFP
***