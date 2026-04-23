Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
04. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
rendszer demokrácia tömeg nép gyurcsány ferenc jog választás

A népnek joga van önmagáról dönteni. De vajon ez azt is jelenti, hogy mindig igaza van?

2026. április 23. 12:15

Van, amikor igaza van. Máskor nincs.

2026. április 23. 12:15
Gyurcsány Ferenc
Facebook

„A népnek joga van önmagáról dönteni.

De vajon ez azt is jelenti, hogy mindig igaza van?

Van, amikor igaza van. Máskor nincs. Ez természetes.

Amikor a nép ítél, akkor nem egy higgadt, árnyalatokat mérlegelő testület, hanem egy felfokozott, leegyszerűsítő mechanizmus működik. A tömeg nem finom különbségekben gondolkodik, hanem éles ellentétekben: jó vagy rossz, bűnös vagy ártatlan, velünk vagy ellenünk.

Ennek prózai oka van. A bonyolult mérlegelés időt és energiát igényel. A tömeghelyzet viszont gyors választ kényszerít ki. Ilyenkor az érzelmek veszik át a vezetést: harag, félelem, igazságérzet. Ezek azonnali ítéleteket adnak, miközben eltakarják a részleteket és a különbségeket.

Ha a tömeg dönt, akkor elmosódik a felelősség. Ha mindenki ítél, senki nem érzi igazán a saját döntésének súlyát. A közösség történetet akar, narratívát, nem pedig elemzést. Az át- és megélhető történethez tiszta szerepek kellenek. Ezért a népítélet nem árnyal, hanem lezár. Nem azt kérdezi, mi történt pontosan, hanem azt, hogy ki melyik oldalra kerül. A tömeg torzít, ahogy a hatalom is – csak másképp. A hatalom beszűkíti a látóteret, a tömeg leegyszerűsíti a világot.

A modern politikai rendszerek ezt a feszültséget próbálják kezelni. Azt kérdezik, hogy miként lehet egyszerre érvényesíteni a népakaratot, és közben nem lemondani a szakértelemről. Erre alakult ki egyfajta intézményi és működési egyensúly: a választások a népakaratot fejezik ki, a szakértők és intézmények a tudást képviselik, a független szervek kontrollt biztosítanak, a képviseleti rendszer pedig tompítja a hirtelen tömegreakciókat. 

De ez nem nyugodt egyensúly, hanem állandó billegés.

Ha a népakarat kerül túlsúlyba, jön a leegyszerűsítés és a rövid távú gondolkodás. Ha a szakértelem, akkor elszakadás és bizalmi válság következik. A demokrácia ezért nem az igazság, hanem a tévedések kordában tartásának rendszere. Nem azért működik, mert mindig igazságot hoz, vagy mert feltétlenül helyes megoldást eredményez, hanem azért, mert nem engedi, hogy bárki – akár a tömeg, akár a szakértők világa – tévedhetetlennek higgye magát.

A demokrácia a tökéletességre törő tökéletlenség rendszere. Törekvés az elérhetetlen igazságra. A pillanat igazságából szőtt állandó élhetőség.

(Az isteni ember, amely egy hónapon belül a boltokban lesz, segít megérteni, hogy miként viselkedünk – ahogy Arisztotelész mondja – zoon politikonként, azaz politizáló lényként.)”

Nyitókép: Facebook / Gyurcsány Ferenc

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sciohyper
2026. április 23. 12:50
Inkább igyál, csótány, ne filozofálj! Annak van haszna...
Válasz erre
0
0
stormy
2026. április 23. 12:41
a nép idióta. és a demokrácia 100 év alatt romba dönötte a fehér civilizációt.
Válasz erre
3
0
subrijoska
•••
2026. április 23. 12:37 Szerkesztve
Bolsevik csacsogás fogatlan, fogalmatlan nemzetvesztő Fletótól, a félkegyelmű kecskebaszótól...
Válasz erre
2
0
Upuaut
2026. április 23. 12:31
Szagolja csak mindenki a leszakított rózsáját. Megérdemlik. Kíváncsi vagyok, mikor fogják egyre többen letagadni, hogy a Tiszára szavaztak, és mikor fog a Peti fosos nadrágban az életéért futni a rá szavazók elől.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!